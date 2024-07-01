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Португалия вышла в четвертьфинал Евро-2024

Олег Соколенко
1 июля 2024 г.

Сборная Португалии обыграла словенцев в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу и прошла в следующий круг ЧЕ-2024. В основное время соперникам не удалось забить ни одного гола, исход матча решила серия пенальти.

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Вратарь сборной Словении Ян Облак отражает пенальти Роналду
Вратарь сборной Словении Ян Облак отражает пенальти РоналдуФото: Lars Baron/Getty Images

Сборная Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля, обыграла сборную Словении и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2024. Матч проходил во Франкфурте-на-Майне.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0, дополнительное - тоже. Португальцы владели мячом 71 процент времени и гораздо чаще били по воротам соперников, но реализовать преимущество им не удавалось. При этом словенцы получили пять желтых карточек и одну красную - ее судья показал тренеру сборной Матьяжу Кеку. Его испанский коллега Мартинес Орсато "отделался" желтой карточкой. Во втором экстра-тайме, на 105-й минуте матча, Роналду не смог забить пенальти: вратарь словенцев Ян Облак отразил удар.

Исход матча решила серия пенальти. Вратарь португальцев Диогу Кошта отбил все три первых пенальти, а вот Облак пропустил удары Роналду, Бруну Фернандеша и Бернарду Силвы - и сборная Португалии победила.

В четвертьфинал также вышла сборная Франции

Ранее в тот же день в четвертьфинал европейского футбольного чемпионата вышла сборная Франции, обыграв в 1/8 финала команду Бельгии со счетом 1:0. На 85‑й минуте матча, проходившего на стадионе в Дюссельдорфе, мяч в свои ворота отправил защитник бельгийцев Ян Вертонген.

Хозяева турнира, сборная Германии, днем ранее обыграла в 1/8 финала датчан со счетом 2:0 и также прошла дальше. Матч на стадионе в Дордмунде был прерван на полчаса из-за сильной грозы. 

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках чемпионата Европы по футболу состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах ФРГ. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.

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