Октоберфест-2024: море пива и полицейских

В этом году традиционный пивной праздник в Мюнхене пройдет при повышенных мерах безопасности. Что еще нового ждет посетителей Октоберфеста и как поучаствовать в нем сидя на диване?

Традиционный пивной праздник Октоберфест начинается в субботу, 21 сентября. Ровно в полдень обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter) при помощи специального молотка откроет первую бочку пива в фестивальной палатке Шоттенхаммель и произнесет традиционное восклицание "O'zapft is!" ("Откупорено!")

Повышенные меры безопасности

После ножевой атаки на празднующих День города в Золингене вопрос безопасности в Мюнхене находится в центре внимания. По данным властей Баварии, конкретных предупреждений или угроз не поступало. Однако на фоне абстрактной террористической угрозы для этого, 189-го по счету, Октоберфеста была разработана особая концепция безопасности: контроль посетителей на входах с помощью металлических детекторов, запрет на большие сумки и рюкзаки, ножи и стеклянные бутылки. Расширено присутствие полиции - до 600 полицейских, помогать им будут 1500 блюстителей порядка, а против возможного теракта с наездом автомобиля установлены выдвижные столбы и бетонные цветочные горшки. На Терезином лугу также будет вестись видеонаблюдение.

Кроме того, несмотря на частичную легализацию каннабиса в Германии, на Октоберфесте марихуана будет под запретом. Тем, кто все же решит покурить "травку", грозит штраф до 1500 евро.

Цены на Октоберфесте и прошлогодний рекорд

В целом же это самое большое народное гуляние в мире пройдет в его лучших традициях. В фестивальных палатках можно будет попробовать пиво шести мюнхенских пивоварен. При этом, к недовольству завсегдатаев праздника, в этом году одна литровая кружка может обойтись в 15 евро и выше. Бутылка питьевой воды в палатках стоит в среднем 10 евро. Но на территории проведения фестиваля также установлены фонтаны с бесплатной питьевой водой. Новинкой в кулинарном ассортименте, где главное место отводится жареной курице, баварской колбаске вайсвурст и клецкам, являются кукурузные зерна под соусом в стакане - Corn in a Cup.

В одном из павильонов Октоберфеста-2024. Столы накрыты пока для только для прессы Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Прошлогодний Октоберфест установил рекорд по количеству посетителей - 7,2 миллиона гостей. Было выпито 6,5 миллиона литровых кружек пива, 200 тысяч из них в безалкогольной версии. Нынешний пивной праздник продлится до 6 октября. Места в четырех десятках павильонов, предлагаемые для бронирования, почти раскуплены. Однако у тех, кто спонтанно решил попасть на праздник, есть возможность раздобыть входной билет на специальной бирже - сюда их сдают те, кто не сможет его посетить по каким-либо причинам.

Литровая пивная кружка с эмблемой Октоберфеста-2024 - вариант для коллекционеров Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Новые технологии на традиционном празднике

Для тех, кто не может посетить праздник из-за ограничений, связанных со здоровьем, впервые созданы очки дополненной реальности . Фирма Connected Reality, официальный партнер Октоберфеста, в рамках инициативы vr4kids-Inklusion разработала инклюзивную экскурсию по Лугу Терезы - глазами детей. Экскурсия проводится на немецком и английском языках, а также на языке жестов.

Заглянуть на Октоберфест дистанционно можно и в режиме реального времени. Город Мюнхен предлагает несколько сайтов с трансляцией . Веб-камеры, установленные на различных площадках, предоставляют как панорамную съемку, так и передают атмосферу в самых популярных пивных палатках, например, Hofbräu.

Любителям аттракционов помимо ностальгических моделей, включая карусель 1924 года, предложат и новый вариант с использованием лазерных технологий. Аттракцион "Laser-Pix" - своего рода интерактивная видеоигра в стиле 80-х. Посетители должны с помощью лазера попасть в общей сложности сотню движущихся целей.

Презентация новых трендов в дирндле для Октоберфеста-2024 Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Мода для Октоберфеста и футбольных фанатов

Дресс-код на нынешнем Октоберфесте остается традиционным: дирндль для дам и кожаные штаны для кавалеров. В тренде женские наряды лилового, ментолового и шалфейного оттенков, а также цвета лаванды и сирени. В мужском костюме особенно ценится ручная выделка кожи, обильная вышивка и винтажный стиль. Лотки по пути к Терезиному лугу предлагают множество бюджетных вариантов, а традиционный костюм, созданный дизайнером с учетом местных особенностей, может обойтись в четырехзначную сумму. Увидеть их можно на традиционном костюмированном шествии (Trachten- und Schützenzug) в первое воскресенье после открытия Октоберфеста - эта традиция сохраняется с 1950 года.

Есть и модная новинка для футбольных фанатов: специально к Октоберфесту футбольный клуб "Бавария" обзавелся новой формой - серого и зеленого оттенков, с ностальгическим дизайном и эмблемой Баварии и пивного праздника. Как отмечается на сайте футбольного клуба , для трендсеттеров на Лугу Терезы и на стадионе.