В Германии стартовал Октоберфест-2024

ОбществоГерманияВ Германии стартовал Октоберфест-2024To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoОбществоГерманияАлександра Богуславская23.09.202423 сентября 2024 г.На выходных в немецком Мюнхене стартовал знаменитый фестиваль Октоберфест. Праздник продлится больше двух недель и соберет около 6 млн человек. За литровую кружку пива посетителям придется отдать 15 евро, но это, кажется, никого не останавливает. https://p.dw.com/p/4kzgHРеклама