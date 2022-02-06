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В Германии стартовал Октоберфест-2024

Александра Богуславская
23 сентября 2024 г.

На выходных в немецком Мюнхене стартовал знаменитый фестиваль Октоберфест. Праздник продлится больше двух недель и соберет около 6 млн человек. За литровую кружку пива посетителям придется отдать 15 евро, но это, кажется, никого не останавливает.

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