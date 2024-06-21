"Легалайз" в Германии: расцвет индустрии марихуаны?

После того, как в ФРГ частично легализовали марихуану, спрос на товары, связанные с ее выращиванием, стремительно растет. Приведет ли это решение к буму каннабиса в Германии, выясняла DW.

В апреле 2024 года власти Германии частично легализовали марихуану. Новые правила позволяют совершеннолетним хранить дома до 50 граммов "травки" и выращивать до трех растений конопли для личного пользования. Продажа марихуаны по-прежнему запрещена. Дирк Хайтеприм (Dirk Heitepriem) из Германской бизнес-ассоциации каннабиса (BvCW) рассказал DW, что благодаря принятию нового закона поставщиков семян конопли, садового инвентаря, удобрений и ламп для выращивания растения ждет резкий рост прибыли.

Тот, кто хочет в Германии получить легальный доступ к марихуане, но при этом не готов тратить время на самостоятельное выращивание растения, может с 1 июля вступить в своего рода садоводческие товарищества. Эти специальные некоммерческие кооперативы могут выращивать и распространять марихуану среди своих членов - исключительно официально и на строгих условиях.

Садоводческое товарищество - "Социальный клуб каннабиса". Пока это фотомонтаж. А после 1 июля? Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Представители компании Compo, одного из немецких поставщиков садоводческой продукции из Мюнстера, заявили, что уже наблюдают рост бизнеса в результате запуска совершенно новой линейки продуктов, предназначенной для любителей выращивания марихуаны. Сообщается, что продажи инвентаря, удобрений и специальной почвы для выращивания каннабиса значительно превзошли ожидания. "Мы прогнозируем, что в следующем году показатели продаж вырастут еще больше", - подчеркнул менеджер Compo.

В Европе растут продажи семян марихуаны

В связи с юридической неопределенностью касательно продажи семян конопли на территории Германии многие покупатели обратились к иностранным поставщикам. Президент испанской компании Royal Queen Seeds, одного из крупнейших игроков на международном рынке семян каннабиса, Шай Рамсахай заявил, что после вступления в силу закона о частичной легализации марихуаны в Германии им поступило более 10 тысяч заказов за один день.

Компания Compo - один из крупнейших поставщиков садоводческой продукции в Германии Фото: Benjamin Restle/DW

По его словам, в первое время высокий спрос превышал возможности компании, но сейчас ситуация стабилизируется: в день приходит примерно 3-4 тысячи заказов. Рамсахай рассказывает, что в апреле его бизнес вырос на 300%, а оборот от онлайн-продаж составил 6 миллионов евро.

Еще один крупный банк семян каннабиса Zamnesia, базирующийся в Нидерландах, также отметил всплеск заказов из Германии. "Каждый год, примерно с середины марта и до начала июня, продажи семян растут, потому что люди хотят самостоятельно выращивать марихуану. Обычно в это время мы наблюдаем повышение спроса на 30%, но в этом году рост составил 150%", - рассказал генеральный директор компании Ник Аве.

Развитие индустрии медицинской марихуаны в Германии

В то время как компании зарабатывают на людях, желающих вырастить каннабис для личного рекреационного пользования, немецкая индустрия медицинской марихуаны обладает еще большим потенциалом и может показать стремительный рост уже в ближайшем будущем. Согласно данным рыночных аналитиков из компании Prohibition Partners, база пациентов составляет сегодня около 200 тысяч человек, причем "продажи, число пациентов и импорт растут из года в год".

Частичная легализация означает, что марихуана больше не классифицируется в Германии как наркотик, что упрощает получение рецептов на лечебную марихуану для ряда пациентов. Раньше коммерческое производство медицинского каннабиса в ФРГ строго регулировалось установленной квотой, но теперь власти сняли это ограничение. "Для производства и распространения будут выданы новые лицензии, что позволит либерализовать рынок, увеличить конкуренцию и, возможно, укрепить положение отрасли", - говорится в публикации ведущего медицинского журнала The Lancet.

Немецкая фармацевтическая компания Demecan на данный момент является единственным в стране предприятием, имеющим лицензию на выращивание медицинской марихуаны. После отмены квоты компания планирует увеличить производство с 600 кг каннабиса в год до 2 тонн, сообщил ее представитель Франц Гроссман (Franz Grossmann). Он также отметил, что Demecan приветствует либерализацию, поскольку это позволит фирме значительно увеличить свой экономический потенциал, заодно принеся пользу и Германии в целом.

Франц Гроссман представляет Demecan на выставке в Берлине Фото: Benjamin Restle/DW

Ожидает ли Германию бум каннабиса

Хотя легализация марихуаны в Германии и вызвала заметный ажиотаж, особенно в сфере медицинского использования, Дирк Хайтеприм предостерегает от чрезмерного оптимизма. "На протяжении нескольких лет мы наблюдаем быстрое развитие стартапов в медицинском секторе, а также возросший интерес к инвестициям со стороны американских, канадских и европейских компаний", - сказал он. Однако добавил, что многие фирмы извлекли урок из краха канадского рынка марихуаны после ее легализации в стране в 2018 году.

В разговоре с DW Хайтеприм говорит, что прогнозы касательно доходов "переоцениваются каждый раз, когда речь заходит об этом вопросе", но все же признает, что существует "огромный потенциал, примерно в пару миллиардов евро оборота", уточняя, что дать более конкретную оценку пока довольно сложно.