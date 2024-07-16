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В Мюнхене появится первый безалкогольный пивной сад

Марина Борисова
16 июля 2024 г.

В баварской столице станет на один пивной сад больше. В нем под открытым небом будут подавать только безалкогольное пиво.

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Пивной сад в Мюнхене
Пивные сады в Мюнхене имеют давнюю традицию. На фото - одно из таких заведенийФото: FrankHoemann/SVEN SIMON/picture alliance

Biergarten - типично немецкая традиция, начало которой положил первый баварский король Максимилиан (Maximilian I). 4 января 1812 года он издал указ, который позволил владельцам погребов разливать пиво под открытым небом в июне, июле, августе и сентябре, но строго запретил торговать едой. Сегодня в пивном саду можно не только выпить пива, но и вкусно поесть. Баварская столица славится своими пивными садами и, конечно же, пивом. Как сообщило в понедельник, 15 июля, издание Süddeutsche Zeitung, здесь откроется еще один - "нулевой", по-немецки Die Null. Ничего общего с "нулевым" рядом на концертах скандальной немецкой группы Rammstein этот пивной сад иметь не будет. "Нулевой" в его названии отсылает к безалкогольному пиву, которое будут подавать в новом мюнхенском заведении с 18 июля.

Новый пивной сад должен улучшить имидж проблемного квартала

Пивной сад - это не только про пиво, уверены владельцы нового заведения. Старая немецкая традиция, прежде всего, дает пространство для посиделок в расслабленной атмосфере под открытым небом. Поэтому отсутствие алкогольного пива и других алкогольных напитков не помешает баварцам и гостям Мюнхена наслаждаться традиционной атмосферой пивных садов: здесь, как и в других пивных садах, будут стоят простые деревянные столы и крепкие скамейки. Еду разрешат приносить с собой, заявили представители нового пивного сада в понедельник, 15 июля.

Новый пивной сад расположен на Карл-Штютцель-Плац (Karl-Stützel-Platz), возле Старого ботанического сада. Идея открыть здесь первый безалкогольный пивной сад появилась неслучайно. Местные гастрономы поставили перед собой цель вернуть этому району положительный имидж. Дело в том, что здесь расположен центральный вокзал баварской столицы, а сам квартал обрел далеко не лучшую славу из-за имеющихся здесь проблем с преступностью, алкоголем и наркотиками. Ботанический сад, который также относится к этому проблематичному району, должен облагородиться.

Центральный вокзал в Мюнхене
У района вокруг центрального вокзала в Мюнхене плохая репутация. Новый пивной сад должен помочь ее улучшитьФото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

В городской администрации есть целая команда, работающая над этим проектом. На открытие первого безалкогольного пивного сада приедет и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter). "Нулевой сад" будет работать до 15 сентября. А после пиво, уже алкогольное, можно будет выпить на знаменитом празднике пива Октоберфесте. В этом году цена литровой кружки пива здесь впервые превысит 15 евро.

Спрос на безалкогольное пиво в Германии растет

Безалкогольный пивной сад идет в ногу со временем и отражает новую тенденцию в немецком обществе. В Германии по-прежнему производится больше алкогольного пива, чем "нулевого", но в целом производство алкогольного пива за последние 10 лет упало на 12 процентов. В то время, как производство безалкогольного пива в стране за 10 лет почти удвоилось. Об этом в конце 2023 года сообщало Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Кроме того, уже совсем скоро запретить пить пиво могут и молодежи Германии. С такой инициативой на днях выступил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Он предлагает запретить подросткам пить алкоголь. Сегодня пиво, вино и шампанское в Германии можно пить с 14 лет - но в присутствии родителей или опекунов.

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