Немцы переходят на безалкогольное пиво

В преддверии Международного дня пива 4 августа немецкое статистическое ведомство сообщило, что производство безалкогольного пива в стране за 10 лет почти удвоилось.

По данным Федерального статистического ведомства Германии в Висбадене, производство безалкогольного пива в стране за 10 лет почти удвоилось. Так, в 2022 году было сварено 474 миллиона литров безалкогольного пива, в 2012-м - чуть менее 242 миллионов литров. В общей сложности объем производства безалкогольного пива, предназначенного для продажи, увеличился на 96 процентов.

Потребление пива в стране в целом сократилось

За этот же период производство легких смешанных напитков на основе пива, таких, как Radler (смесь пива с лимонадом), выросло почти на четверть - до 403 миллионов литров в минувшем 2022 году, отмечает немецкое информационное агентство dpa.

Однако пива с алкоголем, конечно, по-прежнему производится значительно больше, чем без алкоголя: в 2022 году пивоварни Германии произвели 7,6 млрд литров алкогольного пива. При этом в целом производство алкогольного пива в Германии за последние 10 лет упало на 12 процентов.

Немцы стали меньше употреблять алкоголь

Несмотря на то, что по объемам производства алкогольное пиво лидирует, интерес к нему у населения Германии явно снизился. Только в первом полугодии 2023 года, согласно данным статистического ведомства в Висбадене, обнародованным во вторник, 1 августа, немецкие пивоварни продали пива на 2,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты считают, что причины кроются в старении населения в Германии и в страмлении немцев к более здоровому образу жизни. По этим же причинам в плюсе оказалось и безалкогольное пиво.

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