74-летняя монахиня-пивовар? В Германии бывает и такое

История сестры Дорис из монастыря Маллерсдорф уникальна. Это единственная в Германии монахиня, которая не только служит богу, но и руководит пивоварней.

Монастырь Маллерсдорф в Баварии хорошо известен и за пределами этой федеральной земли. Но гораздо известнее - одна его обитательница: монахиня Дорис Энгельхард (Doris Engelhard). 74-летняя сестра Дорис уже больше четырех десятилетий варит пиво.

Единственная монахиня-пивовар в Германии

Она не может себе и дня представить без этого традиционного немецкого напитка. Как говорит сама Дорис, пиво она не пьет только по утрам, в другое время - легко. Свиную рульку на обед или на ужин она всегда запивает вкусным пивом. "Не могу же я запивать рульку ромашковым чаем", - говорит монахиня.

Дорис Энгельхард не только любит пить пиво, но и руководит его производством уже на протяжении 48 лет. Небольшая пивоварня при баварском монастыре - единственная в Германии (а некоторые утверждают, что и в мире), которой руководит монахиня-пивовар.

Монастырь Маллерсдорф в Баварии. Здесь Дорис служит богу и варит пиво Фото: Armin Weigel/dpa/picture-alliance

Сначала - утренняя молитва, потом - пивоварня Фото: Armin Weigel/dpa/picture-alliance

Надо отметить, что Дорис ни пивом, ни пивоварением раньше никогда не интересовалась. Она мечтала изучать аграрное дело. Однако в монастыре, где она решила служить монахиней, нужны были специалисты по пивоварению. И Дорис получила соответственное образование. Впервые пиво она попробовала, когда сдавала выпускные экзамены. "Закрыв нос!" - улыбается 74-летняя монахиня.

И хотя она была единственной девушкой на курсе, женщины в пивоварении исторически были далеко не исключением. Раньше это входило в обычный круг домашних обязанностей домохозяек. Женщины варили пиво на протяжении почти семи столетий. И только с индустриализацией за дело взялись мужчины.

Любовь к пиву и к богу

Дорис родилась в 1949 году. Когда ей исполнилось 12 лет, она решила уйти в школу-интернат при монастыре Маллерсдорф. После окончания школы Дорис начала обучение на пивовара.

Почему она решила стать монахиней? Одна судьбоносная встреча с настоятельницей монастыря, которая была медсестрой по образованию и приходила лечить заболевшую маму девочки, открыла ей глаза на ее предназначение. Дорис была уверена: ее призвание - в служении богу.

Сегодня в баварском монастыре - 400 сестер. Еще 200 человек работают в монастыре и помогают монахиням вести хозяйство. Своя пекарня, мясная лавка, магазин и пивоварня, - все это требует труда и времени.

Дорис любит светлые сорта пива. Почти 3000 гектолитров производится на монастырской пивоварне в год. И еще 800 - лимонада. Треть остается в монастыре, остальное идет на продажу.

Почти 3000 гектолитров производит монастырская пивоварня в год Фото: Armin Weigel/dpa/picture-alliance

В 5 часов 30 минут Дорис приходит на утреннюю молитву. А в 7 уже начинается работа. До 17 часов монахиня посвящает себя пиву. И пока она не собирается уходить на пенсию. "Я могла бы в любой день уйти в дом для престарелых при монастыре. Как долго я еще буду заниматься этим, известно одному богу", - говорит Дорис.