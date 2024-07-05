Октоберфест-2024: за кулисами пивного праздника
Первая неделя мюнхенского Октоберфеста успешно подошла к концу. Чем она запомнилась? Вашему вниманию - фотографии с места события.
Октоберфест в этом году проходит с 21 сентября по 6 октября. Уже в первые выходные его посетили более 1 миллиона человек - больше, чем год назад. Вид на праздник с колеса обозрения.
На сей раз меры безопасности повышены до предела. Уже зафиксировано несколько карманных краж, драк, случаев употребления запрещенной на празднике "травки" и случаев апскертинга.
По традиции в день открытия праздника проходит шествие владельцев пивных павильонов. На Октоберфесте разрешено продавать пиво шести мюнхенских пивоварен.
Первую бочку ударами специального молотка откупоривает бургомистр. А дальше - пиво льется рекой...
14 литровых кружек пива в двух руках! Для официантки знаменитого павильона Hofbräu Аники Шиллер - привычное дело и на этом Октоберфесте.
А так выглядит атмосфера в павильоне мюнхенской пивоварни Hofbräu - одном из самых популярных.
Это сувенирный вариант литровой пивной кружки - каждый год на нем новая эмблема Октоберфеста.
Одно из самых красочных зрелищ на празднике - шествие обществ хранителей традиций национальной одежды на второй день после открытия.
В этом году в шествии участвовали свыше 9000 человек.
Но интересных традиционных костюмов немало и в толпе посетителей.
Холодная закуска к пиву, традиционные брецели, сыры. Помимо этого в меню Октоберфеста, как в целом в баварской кухне, много мяса. Что стало поводом для протеста...
Одних только жареных цыплят гости праздника съедают по полмиллиона в год. "Твой цыпленок - моя жизнь", - приверженцы веганства заставляют задуматься.
Помимо пива и развлечений здесь есть место и для пищи духовной. В первую неделю праздника сотрудников созывают на специальную церковную службу.
Октоберфест - также место встречи и самопрезентеции знаменитостей. На фото: фронтмен группы Scooter Эйч Пи Бакстер c женой Сарой.
Футболист "Баварии" Томас Мюллер также привлек внимание журналистов и посетителей.
Дочь теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова (слева) и дочь премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера Глория-Софи Буркандт также позируют перед камерами.
Октоберфест - еще и магнит для любителей разного рода аттракционов. В этом году выбирать можно из 170 разных качелей-каруселей!
Не внакладе и любители мюнхенских достопримечательностей. Они здесь - совсем рядом. Справа - знаменитая церковь Фрауенкирхе.
В этом году рядом с Октоберфестом работает площадка с историческими каруселями Oide Wiesn. Для любителей поностальгировать здесь устраивают шоу в костюмах из прошлого.
Настоящим хайлайтом стало и это автономное такси - разработка Мюнхенского технического университета. В течение двух дней оно доставляло гостей на праздник.