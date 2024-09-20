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КультураГермания

Российско-немецкую комиссию по истории лишают финансирования

Марина Борисова
20 сентября 2024 г.

В Германии хотят лишить финансирования Совместную комиссию по изучению новейшей истории российско-германских отношений. В чем причина такого решения?

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На прощальном военном параде, проходившем в Берлине 31 августа 1994 года, присутствовали президент РФ Борис Ельцин и канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl).
31 августа 1994 года: президент РФ Борис Ельцин и канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl) на прощальном военном параде, проходившем в Берлине по случаю вывода последних соединений российской армии из ФРГФото: Wolfgang Kumm/ZB/picture-alliance

В понедельник, 23 сентября, Бюджетный комитет бундестага в рамках двухчасовых открытых слушаний будет обсуждать, как и на какие проекты будут распределены бюджетные средства в 2025 году.

На культуру в федеральном бюджете планируется выделить в 2025 году примерно 2,2 миллиарда евро. Это решение правительство Германии приняло еще в середине июля. Как заявила тогда уполномоченная по вопросам культуры и средств массовой информации ФРГ Клаудиа Рот (Claudia Roth), федеральное правительство остается надежной опорой для культурного и медийного ландшафта страны.

Однако поддержку получат не все. Так, финансирования должна лишиться Совместная комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила немецкая радиовещательная компания Deutschlandfunk.

Российско-германская комиссия не получит денег

Ссылаясь на представителя Клаудии Рот, радиокомпания Deutschlandfunk проинформировала, что в данный момент нет никаких оснований полагать, что в обозримом будущем совместная работа комиссии может быть продолжена. Однако ведутся переговоры, и комиссия предложила новую концепцию, которая делает возможным продолжение работы - в новом формате. Например, речь идет о поддержке сотрудничества с российскими историками, которые были вынуждены покинуть страну после начала войны в феврале 2022 года и теперь живут за пределами РФ, сообщила немецкая радиовещательная компания.

DW отправила запрос уполномоченной правительства ФРГ по делам культуры и СМИ. Как прокомментировал актуальную ситуацию один из ее представителей, "в проекте бюджета правительства на 2025 год не предусмотрены средства для Немецко-российской комиссии по истории. Однако бюджет на 2025 год будет окончательно согласован только после завершения парламентских обсуждений; только тогда по нему можно будет сделать достоверные заявления".

"Так как в настоящий момент нет оснований говорить о том, что совместная работа могла бы быть возобновлена в ближайшем будущем, то в данный момент ведутся переговоры с немецкой стороной, а также с Федеральным институтом культуры и истории Восточной Европы (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte Osteuropas), можем ли мы и каким образом, например, поддержать российских историков в изгнании в их сотрудничестве с немецкой стороной", - отметил в своем ответе DW представитель уполномоченной правительства ФРГ по делам культуры и СМИ.

Совместная комиссия по изучению новейшей истории. Чем она занимается?

Комиссия была основана в 1997 году. В то время президентом России был Борис Ельцин, а федеральным канцлером - Гельмут Коль (Helmut Kohl). Ее целью стало "содействие всестороннему научному изучению российско-/советско-германских отношений в XX веке, а также для укрепления доверия между Россией и Германией".

Один из последних текущих проектов, над которым совместно работали немецкие и российские историки, называется ""Трансформация империи": Учебные материалы по истории России XX века". Из последних публикаций на сайте - издание десятого тома "На рубеже эпох: русский и немецкий опыт 1917-1919 гг" 2022 года, от российской стороны под редакцией Александра Чубарьяна, научного руководителя Института всеобщей истории РАН и одного из авторов нового учебного пособия по истории России, которое в прессе получило название "учебник Мединского".

После начала крупномасштабной войны России в Украине, как указано на сайте организации, в 2022 году сотрудничество между российской и немецкой сторонами было приостановлено. На сайте также появилось заявление немецкой стороны о солидарности с Украиной с призывами прекратить войну.

Как отреагировала комиссия на решение о прекращении финансирования?

Как DW прокомментировали в комиссии, решение о прекращении финансирования ее деятельности оказалось совершенно неожиданным. Координатор Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений Лена Радауэр (Lena Radauer) в письменном ответе редакции отметила, что "сразу с началом агрессивной войны России против Украины комиссия приостановила двустороннее сотрудничество и заняла четкую позицию в своих заявлениях против агрессии российского руководства. Внутри комиссии было общее понимание того, что продолжать работу в прежних условиях больше невозможно, и что теперь задачей немецких членов должно стать противостояние российским историческим нарративам в немецкой общественности и поддержка критически настроенных историков из России". Как отметили в комиссии, все это время велась работа над новой концепцией, а финансирование из госбюджета до 2024 года осуществлялось на проектной основе.

"На ежегодном заседании комиссии в июне 2023 года была принята новая концепция, и она была направлена на согласование Уполномоченному федерального правительства по культуре и средствам массовой информации (BKM). До заседания комиссии в июле 2024 года ответа не поступило. Однако имелось предположение, что средства для комиссии будут по-прежнему выделяться - возможно, с сокращением. Сама комиссия также предоставила Уполномоченному по вопросам культуры и средств массовой информации ФРГ конкретные варианты экономии в июле 2024 года", - ответила DW координатор комиссии.

Новая концепция организации есть в распоряжении DW. В ней исключается любая возможность сотрудничества с российскими членами, назначенными государством. И подчеркивается важность сохранения самой организации как противовеса историческим нарративам, распространяемым российским государством. Своими актуальными задачами комиссия видит поддержку молодых историков, вынужденных уехать из России после февраля 2022 года, а также работу с общественностью, фокусирование на спорных вопросах истории, оцифровку данных, полученных в результате той работы, которая была проделана комиссией за четверть века. 

Координатор Радауэр рассказала также: "На внеочередном заседании комиссии в августе 2024 года, в котором приняли участие практически все ее члены, было единогласно высказано полное непонимание по поводу прекращения финансирования, и было решено связаться с депутатами бундестага и проинформировать их об этом решении. Уполномоченной федерального правительства по культуре и средствам массовой информации также было предложено организовать встречу (попытка пока не увенчалась успехом), чтобы лично представить концепцию и пересмотреть решение". Если нынешнее решение останется в силе, все члены комиссии пересмотрят свои личные обязательства перед организацией.

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