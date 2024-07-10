В финале Евро-2024 встретятся сборные Испании и Англии

Вторым финалистом проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу стала сборная Англии, победившая в полуфинале первенства команду Нидерландов - 2:1. На матче, проходившем в среду, 10 июля, в Дортмунде, присутствовали 62 тысячи зрителей.

Счет открыли голландцы на 7-й минуте: полузащитник Хави Симонс, в середине поля отобрав в борьбе корпусом мяч у Деклана Райса, устремился к воротам соперников и с ходу пробил от линии штрафной в девятку: отчаянный прыжок голкипера Джордана Пикфорда спасти ситуацию уже не смог.

Англичан пропущенный гол явно не обескуражил, и спустя 10 минут они сравняли счет: форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн точно исполнил 11-метровый удар, назначенный за фол Дензела Дюмфриса против него немецким арбитром Феликсом Цвайером (Felix Zwayer).

Оставшаяся часть первого тайма прошла во взаимных атаках, шансы выйти вперед были у обеих команд, однако воспользоваться ими ни та, ни другая не сумели.

Второй тайм: решающий гол на 90-й минуте матча

На 80-й минуте матча после передачи Кайла Уолкера Букайо Сака отправил мяч в ворота нидерландцев. Однако после проверки системой VAR гол англичан не засчитали из-за офсайда.

На 90-й минуте, однако, англичане вновь отправили мяч в створ ворот противника, и на этот раз гол был засчитан. Отличился вышедший несколькими минутами ранее на замену Олли Уоткинс.

Испания выступит в финале чемпионатов Европы в пятый раз

Решающий матч Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля, на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине. Испанцы выступят в финале чемпионатов Европы уже в пятый раз, причем трижды им удавалось завоевать золотые медали.

Англичане сыграют свой второй финал ЧЕ подряд, в первом - три года назад - они уступили сборной Италии по серии послематчевых пенальти.