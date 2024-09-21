Албания готовится создать микрогосударство для мусульман

В городе-государстве для мусульман умеренного толка не будут требовать от женщин ношения платка и разрешат алкоголь, пишет NYT со ссылкой на премьера Албании Эди Раму.

В столице Албании Тиране планируется создать карликовое государство по аналогии с Ватиканом в Риме, но предназначаться оно будет не для католиков, а для умеренной мусульманской общины бекташей. Об этом в субботу, 21 сентября, написала газета The New York Times со ссылкой на премьер-министра страны Эди Раму и религиозного лидера суфийского ордена Бекташи Эдмонда Брахимая, известного как Баба Монди.

Предполагается, что на территории будущего города-государства будет разрешено употребление алкоголя, а от женщин не будут требовать ношения платка и разрешат им носить то, что они хотят; никаких предписаний образа жизни навязываться не будет. "Бог ничего не запрещает. Вот почему он дал разум", - заявил Эдмонд Брахимай в интервью NYT.

Карликовое государство для продвижения толерантной версии ислама

Премьер-министр Албании Эди Рама в свою очередь сообщил изданию, что объявит о планах создания нового государственного образования под названием Суверенное государство ордена Бекташи "в ближайшем будущем". Ожидается, что его площадь составит всего около десяти гектаров, однако там будут действовать собственная администрация, паспорта и границы, пишет NYT.

Как заявил газете Эди Рама, целью создания нового государства станет продвижение толерантной версии ислама, которой Албания гордится. "Мы должны беречь это сокровище - религиозную толерантность - и никогда не воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся", - подчеркнул он. Албанский премьер уверен, что создание умеренного исламского микрогосударства пошлет сигнал: "Не позволяйте стереотипам о мусульманах определять, кто такие мусульмане".

По информации немецкого гуманитарного проекта Renovabis, к суфийскому ордену Бекташи принадлежит только 2,1% населения Албании. Таким образом, приверженцы этого течения составляют меньшинство среди исповедующих традиционный ислам, доля которых в стране достигает 57%. Бекташи - один из самых влиятельных орденов суфиев (мистиков) на Балканах и в Турции, он проповедует умеренный ислам и значительно отклоняется от интерпретации мусульманства в рамках норм шариата.