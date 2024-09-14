Страны G7 осудили поставки оружия из Ирана в Россию

Страны "большой семерки" (G7, "группа семи") "самым решительным образом" осудили поставки вооружений из Ирана в Россию. В опубликованном в субботу, 14 сентября, совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам говорится, что Тегеран продолжает поставлять оружие Москве, несмотря на многократные призывы международного сообщества прекратить это делать.

"Иран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в целом", - указывается в документе. Министры отметили, что российская армия использует иранское оружие для убийства украинских граждан и атак на важнейшие объекты инфраструктуры.

"Мы по-прежнему твердо намерены призвать Иран к ответу за его неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность", - подытоживают авторы заявления.

Санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет России

Как сообщило 8 сентября агентство AP со ссылкой на источники, власти США проинформировали союзников, что Иран, по их оценкам, уже передал РФ баллистические ракеты малой дальности.

Спустя два дня, 10 сентября, Франция, Германия и Великобритания ввели новые санкции против Ирана в связи с передачей России баллистических ракет. "Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - подчеркивается в совместном заявлении глав МИД трех государств. "E3 (неформальный механизм сотрудничества Великобритании, Германии и Франции в области внешней политики и безопасности. - Ред.) в частном порядке и публично дал понять", что примет "новые и значительные меры против Ирана, если передача ракет состоится", говорится далее в заявлении.

В документе говорится, что у его авторов "есть подтверждение того, что Иран осуществил эти поставки". "Мы незамедлительно предпримем шаги по аннулированию двусторонних соглашений с Ираном о воздушном сообщении", - указали в Париже, Берлине и Лондоне. "Кроме того, мы будем добиваться включения в (санкционный. - Ред.) перечень значимых юридических и физических лиц, причастных к иранской программе баллистических ракет и передаче баллистических ракет и другого оружия России", - добавили министры трех стран. Они также пообещали работать над введением санкций против иранской госавиакомпании Iran Air.

В пятницу, 13 сентября, о намерениях ввести санкции против Ирана из-за поставок ракет российской армии сообщил также верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Евросоюз неоднократно решительно предостерегал Иран от поставок баллистических ракет России. ЕС отреагирует быстро и в координации с международными партнерами", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х. По словам Борреля, против Ирана, по всей видимости, будут введены новые и значительные санкции. В штрафной список попадут отдельные лица и компании, связанные с иранскими программами баллистических ракет и беспилотников.