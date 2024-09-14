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В США объяснили задержку помощи Украине "сложной логистикой"

Ася Миллер
14 сентября 2024 г.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан признал проблему задержек военной помощи Киеву. По его мнению, США должны "делать больше" и "быть лучше" в условиях вызовов, стоящих перед Украиной.

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Американская военная техника перед отправкой в Украину в морском порту Бремерхафен в Нижней Саксонии
Военная техника США перед отправкой в Украину в Нижней СаксонииФото: Jochen Tack/dpa/picture alliance

Задержки в предоставлении Украине военной помощи со стороны США связаны не с "политической волей", а со "сложной и запутанной логистикой", заявил в рамках конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в субботу, 14 сентября, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Принимая во внимание вызовы, стоящие перед Киевом, Соединенные Штаты должны "делать больше" и "быть лучше", признал Салливан, выступая по видеосвязи. По его словам, американский президент Джо Байден настроен использовать последние месяцы своего пребывания в должности, чтобы "обеспечить Украине наилучшую позицию для победы".

Вашингтон и Лондон отложили решение по ударам ВСУ по России

Глава Белого дома Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Вашингтоне 13 сентября не стали публично разрешать Украине наносить дальнобойные удары по территории России. После встречи Стармер отметил, что он и Байден обсудят этот вопрос с более широкой группой лиц на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке через две недели.

Вместе с тем оба лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Киеву в отражении российской агрессии и выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу поставок Ираном и КНДР "смертоносного оружия" РФ и поддержки российского военно-промышленного комплекса со стороны Китая.

The Guardian: Лондон разрешил Киеву бить западными ракетами по РФ

По данным газеты The Guardian, Великобритания уже разрешила Украине бить поставляемыми ею крылатыми ракетами Storm Shadow по России. The Guardian писала, что Вашингтон и Лондон приняли совместное положительное решение по этому вопросу. Однако в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября о снятии военных ограничений для ВСУ официально не сообщалось.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, и Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз", пригрозил Путин. Позднее о том же сказал представитель России в ООН Василий Небензя.

Германия не разрешит Киеву бить по России дальнобойным оружием ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 13 сентября заявил, что международное право допускает нанесение Украиной ударов по целям в глубине России с целью самообороны. Президент Украины Владимир Зеленский просил западных партнеров дать на это разрешение.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на встрече с жителями города Пренцлау в федеральной земле Бранденбург 14 сентября объявил, что не намерен разрешать Киеву использовать поставляемое Германией дальнобойное оружие для атак на военные объекты глубоко на территории России. "Это остается" неизменным, заявил глава немецкого правительства. "Вот почему я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат по-другому", - добавил Шольц. "Я не буду этого делать (давать разрешение Киеву. - Ред.), потому что считаю это проблемой", - резюмировал он.

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