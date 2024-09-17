  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Немецкие ученые нашли новое болеутоляющее

Марина Борисова
17 сентября 2024 г.

Немецкие ученые обнаружили новый положительный эффект от содержания собак. Оказывается, эти домашние питомцы помогают в ситуации, когда человек испытывает боль.

https://p.dw.com/p/4kipQ
На прогулке с собакой
Полезный эффект от содержания собаки состоит еще и в том, что их хозяева больше двигаютсяФото: Belkin Alexey/globallookpress/picture alliance

Собаки могут помочь людям, испытывающим боли хронического характера. К таким выводам пришли ученые Берлинского университета имени Гумбольдта, проведя исследование. Одно только присутствие животного может влиять на восприятие и ощущение боли, а также на поведение человека, - такие данные Берлинский университет имени Гумбольдта представил во вторник, 17 сентября. Как отмечает автор исследования Хайди Мауэрсбергер (Heidi Mauersberger), оно открывает перспективы для разработки новых методов терапии.

Присутствие собаки снижает интенсивность боли

Ученые провели два эксперимента. Пробанды опускали руку в ледяную воду. В этот момент рядом с ними находилась или их собака, или кто-то из друзей, или они были совсем одни. Нахождение животного рядом в разы снижало интенсивность боли, что приводило и к уменьшению стресса. В то время как присутствие друга или подруги в аналогичной ситуации не имело подобного эффекта. Во время второго эксперимента условия были такие же, как и в ходе первого, но с одним отличием: собака была чужая. И эффект от присутствия животного рядом с человеком, когда тот испытывает боль, снова оказался положительным.

Участники эксперимента не просто ощущали эмоциональную поддержку, но и в действительности чувствовали боль не так интенсивно, объясняет автор исследования. "В то время, когда усиливается психологическая нагрузка и увеличивается боль, взаимодействие с собакой дает не только эмоциональную поддержку, но и на самом деле снижает физическую боль", - говорит Мауэрсбергер. Собаки могли бы помогать пациентам переносить боль в больницах, во время операций, в домашних условиях.

Люди, испытывающие хронические боли, поделились своим опытом с ученым и признались, что из-за дискомфорта в теле они теряют интерес к активной деятельности и социальным контактам. Исследование, которое доказало, что четвероногие питомцы могут помочь такой группе пациентов, было опубликовано в сентябре в открытом доступе в журнале Acta Psychologica.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пастор Сюзан Кахель

В Берлине собак благословили в церкви

В Берлине собак благословили в церкви

Четвероногие питомцы пришли в протестанский храм вместе со своими хозяевами. В ожидании благословения они выстроились в длинную очередь.
Стиль жизни6 октября 2021 г.
Паулускирхе в Пфеффингене

В Германии появилась церковь, где можно будет проститься с умершими домашними животными

В Германии появилась церковь, где можно будет проститься с умершими домашними животными

В бывшей протестантской церкви теперь будут проходить похороны умерших домашних животных. Многих владельцев горе, вызванное смертью питомца, сопровождает долгие годы.
Культура16 октября 2023 г.
Пес Патрон на церемонии вручения ему медали "За преданную службу".

Украинский пес-сапер Патрон получил спецприз Каннского кинофестиваля

Украинский пес-сапер Патрон получил спецприз Каннского кинофестиваля

Украинская собака-сапер получила специальную награду за укрепление связи между человечеством и собаками.
Конфликты28 мая 2022 г.
Показать еще