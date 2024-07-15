Евро-2024 и немецкий бизнес: кто хорошо заработал на футболе

В финале чемпионата Европы по футболу встретились Adidas и Nike, и победителем стал немецкий производитель спортивной одежды и обуви. Так можно описать один из рекламно-маркетинговых и тем самым экономических итогов Евро-2024. Первенство завершилось победой сборной Испании, которую экипирует компания из баварского Херцогенаураха, над командой Англии, которую спонсирует мировой лидер отрасли из США.

Сборная Испании, экипированная компанией Adidas, празднует в Берлине 14 июля победу на Евро-2024 Фото: Angelika Warmuth/REUTERS

В какой мере эта победа подстегнет в Испании дальнейшие продажи красно-желтых футболок теперь уже четырехкратного чемпиона Европы, пока не ясно, однако компанию Adidas в любом случае уже сейчас можно причислять к коммерческим победителям прошедшего в Германии европейского первенства.

Футболки от Adidas и Puma шли нарасхват

Успех наверняка оказался бы еще более крупным, если бы сборная Германии, которую пока еще традиционно экипирует Adidas (с 2027 спонсором будет уже Nike), не проиграла в четвертьфинале все той же Испании и осталось бы в турнире до конца. Тем не менее продажи официальной формы немецкой команды существенно превысили ожидания производителя. "Мы продадим в три с лишним раза больше футболок, чем калькулировали", - сообщил еще 2 июля, до матча ¼ финала, пресс-секретарь Adidas Оливер Брюгген (Oliver Brüggen), не называя конкретных цифр.

Немецкие болельщики в розово-фиолетовых футболках на стадионе в Штутгарте во время матча Германия-Венгрия 19 июня 2024 Фото: Gerhard Schultheiﬂ/Jan Huebner/IMAGO

При этом наибольшей популярностью пользовалась, как всегда, основная (домашняя) формы в традиционном белом цвете, однако коммерческому успеху в значительной мере способствовал неожиданный, рекордно высокий спрос на второй комплект, решенный в непривычной розово-фиолетовой гамме. Он стал самой продаваемой выездной (гостевой) формой, которую Adidas когда-либо выпускал для футбольной сборной ФРГ, и в какой-то момент оказался даже в дефиците.

Но довольным может быть и другой немецкий производитель спортивной одежды обуви - Puma. Извечный конкурент Adidas все из того же Херцогенаураха выиграл благодаря прямо-таки сенсационному успеху рекламной кампании интернет-портала сравнения цен и тарифов Check24 из Мюнхена. Тот выпустил к Евро-2024 неофициальную футболку немецкой сборной с крупным собственным логотипом на груди и бесплатно раздавал ее всем, кто загрузит на свой телефон мобильное приложение портала.

Молодые немецкие болельщики в бесплатных футболках от Check24 в фан-зоне Штутгарта во время матча Германия-Швейцария 23 июня 2024 Фото: Dennis Duddek/Eibner Pressefoto/picture alliance

В результате портал, который зарабатывает, в частности, на продаже туристических путевок, получил имена и персональные данные миллионов потенциальных новых клиентов, которым теперь будет посылать коммерческие предложения, и существенно повысил свою известность, поскольку "носителей" его рекламы можно было встретить по всей стране. А компания Puma, у которой Check24 первоначально заказал 1,5 млн футболок, в конечном счете произвела для него 5 млн футболок.

Макроэкономика: небольшой импульс во 2-м квартале

Что же касается ощутимого макроэкономического эффекта от продолжавшегося месяц Евро-2024, то эксперты, опираясь на опыт прошедшего в Германии в 2006 году футбольного чемпионата мира и сопоставимых по масштабам спортивных событий в других странах, изначально предупреждали: он будет в лучшем случае минимальным. Тем более, что нынешнему первенству не предшествовало масштабное строительство новых стадионов, ведь они уже имелись.

Для ВВП Германии ключевую роль играет экспорт промышленной продукции, например автомобилей Volkswagen из порта Эмдена Фото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa

В ФРГ с ее большой диверсифицированной экономикой с упором на индустриальный сектор, ориентированной на экспорт и ежемесячно поставляющей на мировой рынок товаров примерно на 130 млрд евро, приезд даже миллиона болельщиков из-за рубежа не может существенно повлиять на текущие показатели ВВП. Но он может иметь долгосрочный эффект: повысить привлекательность страны для иностранных туристов. Во всяком случае, Германия в 2010-х годах переживала многолетний бум не только выездного, но и въездного туризма, хотя невозможно точно определить, в какой мере это было связано с очень успешным проведением футбольного первенства мира в 2006 году.

Но небольшой след в экономической статистике завершившийся теперь чемпионат, абсолютное большинство игр которого состоялось в июне во время групповой фазы, все же может оставить. Об этом говорится в опубликованном 15 июля ежемесячном обзоре министерства экономики ФРГ: "Не в последнюю очередь благодря чемпионату Европы по футболу можно ожидать маленький положительный импульс во 2-м квартале 2024, который скорее всего пойдет на пользу главным образом таким близким к потребительскому рынку сегментам, как розничная торговля, общественное питание и гостиничный бизнес".

В пивных и барах дела шли неплохо

Впрочем, экономисты прогнозировали, что в выигрыше окажутся главным образом или даже исключительно предприятия малого и среднего бизнеса из сферы услуг в тех 10 городах, в которых будут проходить игры Евро-2024. Так оно и произошло.

Международная платежная система Mastercard, к примеру, сообщила 11 июля, что зафиксировала в Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте увеличение в два-три раза объемов платежей в ресторанах, кафе и барах. В не очень-то избалованном туристами промышленном Дортмунде в день матча Франция-Польша только те клиенты, которые пользовались кредитными карточками Mastercard, потратили в системе общепита на 283% больше денег, чем в тот же день год назад. Эффект пусть и краткосрочный, но для местного бизнеса отнюдь не лишний. В то же время в городах-миллионниках Берлин, Гамбург и Мюнхен, в течение всего года принимающих большое число туристов, рост выручки в дни игр был куда менее значительным.

Болельщики сборной Нидерландов в центре Дортмунда перед полуфиналом с командой Англии 10 июля 2024 Фото: Jules van Iperen/PRO SHOTS/picture alliance

Немецкое объединение предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA), опросив 2730 таких предприятий, сообщило 11 июля, что у 88% чемпионат никак не сказался на их выручке. Если же взять только пивные, пивные сады и бары, то в этом сегменте треть опрошенных, 32,1%, отметили положительный эффект. Тут речь явно не только о туристах, а прежде всего о местных жителях, которые компаниями собирались в таких заведениях, чтобы вместе смотреть матчи. В городах, принимавших чемпионат, его роль для бизнеса в любом случае оценивали лучше, чем в целом по стране, подчеркнуло DEHOGA.

А вот немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn еще по итогам первых шести дней чемпионата сообщила, что продала примерно вдвое больше пива и на 63% больше традиционных немецких сосисок, чем обычно за такой период.

Немецкие пивовары в целом недовольны

В то же время немецкие пивовары не подтверждают, что во время чемпионата "пиво лилось рекой", хотя при посещении фан-зон немецких городов вполне могло возникнуть такое впечатление. За два дня до окончания турнира информационное агентство dpa со ссылкой на главу пивоваренной компании Veltins Михаэля Хубера (Michael Huber) сообщило, что в июне объемы продаж в Германии по сравнению с маем не только не выросли, но даже несколько сократились, и могли составить порядка 8 млн гектолитров, что на 3 млн гектолитров меньше, чем в июне 2006 года во время футбольного чемпионата мира.

Компания Veltins является одним из владельцев логистической фирмы, снабжающей пивом немецкие супермаркеты, а потому имеет достаточно точное представление о ситуации на рынке, пояснило dpa. В пивных и барах некоторых городов сбыт вполне мог увеличиться, отметил Михаэль Хубер, но на общепит приходится лишь шестая часть производимого отраслью пива, а львиная доля продается через супермаркеты.

В Германии главный канал сбыта пива - супермаркеты Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Компания Radeberger тоже сдержанно оценила эффекты от чемпионата, указало агентство, как и объединение немецких пивоваров Deutscher Brauer Bund. "Погода, к сожалению, не всегда так участвовала в игре, как нам бы хотелось, - признал генеральный директор этой предпринимательской организации Хольгер Айхеле (Holger Eichele). - Сильные колебания температуры и частая непогода подпортили бизнес многим пивным и сорвали немало вечеринок в саду с грилем". К тому же, добавил он, на отрасли сказывается общая потребительская сдержанность. Следует, однако, иметь в виду, что потребление пива в Германии и без того год за годом сокращается, это устойчивый многолетний тренд.

Гостиничный бизнес и без болельщиков на подъеме

Судя по всему, немецкий гостиничный бизнес особого положительного импульса от Евро-2024 тоже не получил. Немалую роль при этом сыграл тот факт, что значительная часть болельщиков из соседних с Германией стран - Нидерландов, Бельгии, Франции, Швейцарии, Австрии, Чехии, Польши, Дании - приезжала на своих машинах и после матчей уезжала обратно домой, а не останавливалась в отелях.

Впрочем, это вряд ли сильно испортило отрасли настроение, поскольку она и без того стабильно идет в этом году на подъем. Так, 11 июля Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило, что в мае, в месяце до начала чемпионата, немецкие гостиницы зарегистрировали почти 49 млн ночевок отечественных и зарубежных гостей, а это - лучший когда-либо фиксировавшийся майский показатель.