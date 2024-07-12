Звезды Голливуда и другие знаменитости среди болельщиков на Евро-2024
На чемпионат Европы по футболу приехали в Германию не только известные футболисты, но и знаменитости из разных стран. Кто был замечен среди болельщиков на трибунах, смотрите в нашей фотогалерее.
Голливуд в Германии
Звезды Голливуда Хью Джекман (в очках) и Райан Рейнольдс (сидящий справа) были замечены на трибуне Олимпийского стадиона в Берлине, где в четвертьфинале играли Нидерланды против Турции. В Германию они приехали раскручивать свой новый фильм Deadpool & Wolverine ("Дэдпул и Росомаха"). "Я такого еще не видел", - сказал Рейнольдс об атмосфере на стадионе. "С ума сойти", - добавил Джекман.
Эд Ширан болеет за своих
Британский певец, музыкант, автор песен и актер Эд Ширан болел за родную сборную на стадионе в Гельзенкирхене, где в 1/8 финала Англия обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал. Ширан - страстный болельщик. Перед полуфиналом он дал частный концерт в гостинице, где остановились английские футболисты. Оказалось, помогло. Англия - в финале.
Принц на трибуне
Поболеть за английскую сборную, которая в четвертьфинале играла против команды Швейцарии, пришел старший сын короля Великобритании Карла III, принц Уэльский Уильям. Ни основное, ни дополнительное время не выявило победителя. Одиннадцатиметровые - не самая сильная сторона англичан. Но в этот раз удача была на их стороне.
Селфи с канцлером
Вообще-то министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах регулярно видится с канцлером на заседаниях правительства. Но селфи с Олафом Шольцем на трибуне стадиона во время чемпионата Европы по футболу - нечто особенное. Тем более, что в кадр очевидно попала и глава МВД Нэнси Фезер. В повседневой политической жизни им не до смеха. Рейтинг правительства - хуже некуда.
Канцлер и другие
На этом фото канцлер Олаф Шольц и глава МВД Нэнси Фезер (слева от него) - исполняют немецкий гимн перед игрой Германии с Испанией. А вот высокий болельщик, крайний справа, его слов знать и не обязан. Это премьер-министр Испании Педро Санчес. Впрочем, и испанский гимн он тоже не исполнял, поскольку слов в нем вообще нет. Но результатом игры Санчес остался доволен: Испания победила.
Болельщики в строгих костюмах
По одежде этих людей невозможно определить, за кого они, собственно, болеют на матче Германии с Венгрией. Для них темный костюм и светлая рубашка - вторая натура. Особенно для председателя правления корпорации Mercedes-Benz Group AG Ола Келлениуса (справа). А вот Гюнтер Яух - один из самых популярных в Германии телеведущих (левее) - мог бы позволить себе больше вольности в одежде.
Правильный макияж Хайди Клум
Под макияжем в цветах немецкого государственного флага не сразу узнаешь Хайди Клум - немецкую супер-модель, знаменитость и бессменную ведущую популярного телевизионного кастинг-шоу Germany's next Topmodel. Слева от нее - гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулиц. Они женаты с 2019 года, а пришли на игру Германии с Шотландией.
Мяч вон там!
"Смотри туда, мяч там", - как будто говорит блондинка на трибуне для VIP-персон своему соседу. Борис Беккер - давно закатившаяся звезда немецкого тенниса. Впрочем, девушка, может быть, показывает и совсем не на мяч. Факт, однако, что болели они за Германию, игравшую с Венгрией. О лилово-розовом цвете выездной формы немецкой сборной поначалу много спорили. Теперь такие футболки - нарасхват.