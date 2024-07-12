"Смотри туда, мяч там", - как будто говорит блондинка на трибуне для VIP-персон своему соседу. Борис Беккер - давно закатившаяся звезда немецкого тенниса. Впрочем, девушка, может быть, показывает и совсем не на мяч. Факт, однако, что болели они за Германию, игравшую с Венгрией. О лилово-розовом цвете выездной формы немецкой сборной поначалу много спорили. Теперь такие футболки - нарасхват.