Шольц: Немецких боевых самолетов и войск в Украине не будет

На 336-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 25 января (время московское).

Исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

++17.32++

Исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Новый статус дает Киеву возможность запросить усиленную техническую и финансовую международную помощь для защиты и восстановления объекта - в случае нанесения ему ущерба.

++17.13++

В 2022 году на фоне войны РФ в Украине 487 человек в Германии отозвали свои отказы от несения военной службы в строевых частях. Об этом сообщило издание Neue Osnabrücker Zeitung. По его данным, показатель вырос впервые с 2016 года. В 2021 году он составлял 304. Причины подобной динамики не называются.

++17.00++

Администрация президента США Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки стоимостью 400 млн долларов (367 млн евро), сообщил корреспондент Bloomberg News со ссылкой на два источника в Белом доме.

++16.50++

Председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz) приветствовал решение правительства Германии по поставкам танков Leopard Киеву, однако подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Глава правительства ФРГ на протяжении длительного времени держал общественность и союзников Берлина в состоянии неопределенности, что нанесло ущерб, и "ущерб этот остается", уверен Мерц.

В свою очередь вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck, "Союз-90"/"зеленые") оценил совместное решение Запада поставлять танки в Украину как большой политический успех. Хорошо, что не было односторонних действий на национальном уровне, считает Хабек. По его мнению, сила западного альянса - в его единстве. "Речь идет о непростых решениях", - добавил он.

Столтенберг: Т анки Leopard могут помочь Украине выстоять

++16.15++

Йенс Столтенберг Фото: Johanna Geron/REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Германии направить тяжелые танки Leopard Киеву. Такую оценку руководитель альянса озвучил в интервью изданию Die Welt. "В критический момент войны с Россией эти танки могут помочь Украине защитить себя, победить и выстоять как независимое государство", - подчеркнул Столтенберг. Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в свою очередь заявил, что первые немецкие танки могут прибыть в Украину через три месяца.

++16.13++

Полиция Норвегии заявила, что не будет добиваться интернирования бежавшего в эту страну экс-командира отделения частной военной компании Вагнера Андрея Медведева и предписала ему оставаться в секретном месте по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении полиции, полученном агентством Reuters по электронной почте.

Зеленский: Б лагодарен федеральному канцлеру и всем нашим друзьям в Германии

++16.57++

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) услышал от него подтверждение поставок немецких основных боевых танков Leopard Киеву, дальнейшего расширения оборонной поддержки и тренировочных миссий, одобрения поставок аналогичного оружия партнерами Берлина. "Искренне благодарен федеральному канцлеру и всем нашим друзьям в Германии", - написал Зеленский в Twitter.

++16.55++

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Тот ранее заявил, что исходя из логики войны, по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу будут "наноситься удары". "Будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем - это уже другой вопрос", - отметил Подоляк. "Подвержены будут такие города… которые думали, что они живут в какой-то другой реальности, - такие, как Москва, Петербург, Екатеринбург", - сказал он, добавив, что Украина удары по России не наносит. Песков в ответ заявил, что позиция Киева "лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений оградить себя от такой опасности".

++16.53++

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью "специальной военной операции" - так российские власти называют войну в Украине - является защита "самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях". До этого в Кремле в качестве "целей" называли "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.

++16.36++

Представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий уверен, что РФ готовится к "мощному наступлению". По его словам, идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта. По версии Скибицкого, на территории Беларуси "готовилась вторая механизированная дивизия первой танковой армии". В соответствии с планами РФ она "должна была быть готова к боевому применению 1 декабря" 2022 года, утверждает он. "Но возникла одна проблема - людей нагнали, а техники нет", - добавил представитель ГУР.

Шольц обозначил "красные линии" в вопросе дальнейшей военной поддержки Киева

++16.24++

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) обозначил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки Киева. Так, глава кабмина ФРГ, выступая в бундестаге, исключил поставку боевых самолетов или развертывание наземных войск в Украине. "Я очень рано дал понять, что мы не говорим о боевых самолетах, и я делаю то же самое здесь", - подчеркнул Шольц. Он напомнил, что когда вскоре после начала войны с РФ обсуждалось возможное установление бесполетной зоны над Украиной, он и президент США Джо Байден ответили: "Мы не будем этого делать. И этот подход ничуть не изменился и не изменится". Шольц добавил, что ФРГ "не отправит наземные войска ни при каких обстоятельствах". "Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет. До сих пор этого не происходило, и не будет иметь место в дальнейшем. На это можно положиться", - указал Шольц.

++16.07++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после принятия решение о поставке боевых танков Leopard Киеву пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. У политиков состоялся телефонный разговор, сказал глава кабмина ФРГ в бундестаге. Предоставить помощь Украине финансово и посредством оружия - правильный шаг, указал Шольц. "Германия всегда будет на переднем крае, когда речь идет о поддержке Украины", - добавил канцлер.

Глава Минобороны Великобритании: России пора осознать, что международное сообщество настроено решительно

++15.58++

"Рад, что Германия присоединяется к Великобритании, Франции и Польше в отправке танков в Украину", - написал в Twitter министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "России пора осознать, что международное сообщество все более решительно настроено помочь Украине" противостоять "варварскому и незаконному вторжению" Москвы, указал Уоллес.

++15.49++

Штеффен Хебештрайт Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

В настоящее время правительство ФРГ не получало других запросов от государств-партнеров о передаче боевых танков Leopard в Украину. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он, однако, ожидает, что в "ближайшие часы и дни" соответствующие обращения поступят. Запрос Польши был получен 24 января.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

++15.37++

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты alerts.in.ua.

++15.31++

Число зарегистрированных учащихся из Украины в школах ФРГ превысило 200 000. Федеральные земли сообщили о 203 105 детях и подростках из Украины в период с 16 по 22 января. Данные привела конференция министров образования и культуры федеральных земель Германии (KMK).

Нидерланды заявили о готовности отправки боевых танков в Украину

++15.11++

Марк Рютте (фото из архива) Фото: Lex van Lieshout/ANP/IMAGO

Нидерланды заявили о готовности отправки боевых танков в Украину. Премьер-министр Марк Рютте отметил, что его страна может приобрести взятые у Германии в лизинг машины, а затем предоставить их Украине. Министр обороны Финляндии Микко Савола также сообщил о планах передачи танков Киеву.

++15.06++

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал решение правительства ФРГ о поставках Украине танков Leopard 2. Выбор Берлина означает "окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны", предание забвению "непростого пути послевоенного примирения русских и немцев", заявил дипломат. В Москве считают, что "крайне опасное решение" Берлина переводит конфликт "на новый уровень противостояния", добавил Нечаев.

Киев приветствовал решение Германии по поставкам Leopard

++14.53++

Киев приветствовал решение Германии дать зеленый свет поставкам танков Leopard 2 в Украину. "Первый шаг по танкам сделан. Следующий - "танковая коалиция". Нам нужно много "Леопардов", - написал в Telegram руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.



В Париже также прокомментировали действия Берлина. "Франция приветствует решение Германии, которое расширяет и усиливает поддержку, оказанную нами в рамках поставок (колесных танков. - Ред.) AMX-10 RC", - отметил представитель президента Эмманюэля Макрона, говоря о машинах, которые Париж обещал предоставить Киеву в начале января.



Правительство Польши поблагодарило Германию. "Спасибо, канцлер Олаф Шольц", - написал премьер-министр Матеуш Моравецкий в Twitter. Решение об отправке танков Leopard в Украину - это "большой шаг" к остановке войны со стороны РФ, добавил он. "Вместе мы сильнее", - подчеркнул Моравецкий.

++14.31++

Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева в перечень лиц и организаций, в отношении которых "имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Имя Пономарева появилось в перечне 25 января, передало агентство "Интерфакс". Банки обязаны заморозить средства лиц, включенных в этот список, и прекратить их обслуживание. В августе 2022 года Коптевский суд заочно арестовал Пономарева по делу "о распространении фейков о российской армии". Политик покинул Россию в 2014 году. В 2019 году он получил гражданство Украины. В РФ он объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года Минюст внес Пономарева в реестр "иностранных агентов".

Уволен директор департамента закупок Минобороны Украины

++14.24++

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что глава ведомства Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур. В Министерстве обороны Украины должности лишился директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. Как пишет "Украинская правда", Хмельницкий фигурировал в скандале по поводу возможных закупок продуктов для армии по завышенным ценам. Об увольнении сообщила председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной раде Анастасия Радина.

The New York Times: Число могил на кладбище ЧВК Вагнера выросло в семь раз

++14.15++

Кладбище, используемое частной военной компанией (ЧВК) Вагнера, в последние несколько месяцев стремительно увеличилось в размерах. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков и видеозаписей, проведенный газетой The New York Times (NYT). Расширение захоронения показывает, какой урон наносит ЧВК, особенно - ее рядовым бойцам, война в Украине, пишет газета. На спутниковом снимке от 24 января видно около 170 участков захоронений в районе кладбища в станице Бакинской под Горячим Ключом в Краснодарском крае, число могил увеличилось почти в семь раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках 24 ноября 2022 года, отмечает NYT. В администрации США ранее утверждали, что потери ЧВК на поле боя исчисляются тысячами и что 90 процентов погибших - заключенные, которые были завербованы для участия в боевых действиях в обмен на освобождение из тюрем.

Германия предоставит Киеву 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера

++14.05++

На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Европейские партнеры в свою очередь также передадут Киеву танки Leopard 2. Задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины, указал Шольц. Подготовка украинских экипажей должна в кратчайшие сроки начаться в Германии. В дополнение к обучению - пакет помощи будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Данный шаг - результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии. "Это решение следует нашей хорошо известной линии на поддержку Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", - подчеркнул канцлер в Берлине.

Хроника событий 25 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: