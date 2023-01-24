Зеленский подписал отставку замглавы офиса президента

Кирилл Тимошенко, занимавший пост замглавы офиса президента Украины с мая 2019 года, поблагодарил Зеленского за доверие и подтвердил уход с должности.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил информацию об отставке с поста. Чиновник во вторник, 24 января, разместил в Telegram фотографию своего заявления от 23 января.

Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за доверие. Отдельные слова благодарности были адресованы руководителям областных военных администраций, мэрам, а также команде директората офиса главы государства по вопросам региональной политики.

"Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ - что уберегли и защищаете нашу страну", - написал Кирилл Тимошенко. Он также отметил "понимание и поддержку" жены и сына.

Зеленский подписал приказ об увольнении

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован указ об увольнении чиновника от 23 января - "согласно поданному заявлению".

Тимошенко занимал должность с мая 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о готовящихся кадровых перестановках на разных уровнях. "Уже есть также кадровые решения - часть сегодня, часть будет завтра - относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", - заявил он в своем видеообращении по итогам 334-го дня войны. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, сообщило, в частности, об уходе в отставку Тимошенко.

Критика в адрес Тимошенко

Независимая команда журналистов-расследователей Bihus.Info ранее сообщила, что чиновник ездил на внедорожнике Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных миссий. Тимошенко заявил, что использует автомобиль для поездок в деоккупированные районы и что машина находится на балансе Государственного управления делами. Кроме того, Кирилл Тимошенко подвергался критике за вмешательство в региональную политику, что многими воспринималось как самопиар, отмечала "Украинская правда".

По данным издания, на место Тимошенко могут назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. В свою очередь агентство РБК-Украина передавало, что Тимошенко может возглавить Херсонскую областную военную администрацию.

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