Новая военная помощь ЕС и другие события 334-го дня войны

Совет ЕС договорился о предоставлении Киеву еще 500 млн евро военной помощи. В Брюсселе критикуют позицию Берлина по поставкам танков Leopard, а в Киеве заявляют о необходимости нескольких сотен танков.

На 334-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 23 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам Украины, при этом две ракеты были уничтожены украинской ПВО. Кроме того, ВС РФ совершили 18 авиационных ударов и 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, указывается в вечерней оперативной сводке. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков, украинские силы сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, сообщается далее.

"С начала января этого года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Местные больницы переполнены. Все тяжелые раненые концентрируются по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения", - отмечается в сводке.

Новая военная помощь ЕС и преследование военных преступников

На встрече в Брюсселе Совет ЕС на уровне министров иностранных дел договорился о предоставлении Украине седьмого транша военной помощи на общую сумму 500 млн евро через Европейский фонд мира, объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Он также сообщил о достигнутом странами Евросоюза соглашении о выделении еще 45 млн евро на специальную миссию ЕС по обучению украинских военных. Эта миссия, рассчитанная на базовую подготовку 15 тысяч украинских солдат, заработала в Польше в конце 2022 года.

Таким образом, сумма, выделенная Украине через Европейский фонд мира, который был основан ЕС в 2021 году, достигнет 3,6 млрд евро. Между тем общая сумма помощи Украине от Евросоюза и входящих в него стран приблизилась к 50 миллиардам евро, что делает ЕС мировым лидером в оказании помощи Украине, заявил Боррель.

Одновременно члены Совета ЕС сошлись во мнении, что военные преступления в Украине не могут оставаться безнаказанными. По словам Борреля, на заседании обсуждались варианты возможного привлечения к ответственности виновных. Ведется эта дискуссия и в ООН, "в том числе и в контексте следующей Генеральной Ассамблеи", уточнил политик. Он заявил, что первым шагом на пути к привлечению виновных к ответственности станет создание офиса международной прокуратуры в Гааге при поддержке Международного уголовного суда.

В ЕС критикуют позицию Берлина по танкам Leopard

На встрече в Брюсселе целый ряд глав МИД европейских стран раскритиковали позицию Берлина по поставкам Украине основных боевых танков Leopard. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис косвенно обвинил Берлин в том, что тот опасается поставить Россию на грань поражения в Украине. "Я думаю, что самое важное, что нам следует обсудить, это страх. - заявил он. - Мы должны преодолеть страх перед тем, чтобы побороть Россию, когда речь идет о дополнительных санкциях или о дополнительной военной помощи Украине". Ландсбергис подчеркнул, что от усиления санкций или военной помощи европейцев удерживает страх перед тем, что произойдет, если Россия проиграет в войне. "Если мы не будем готовиться к тому, что Россия проиграет войну, то мы не серьезно относимся к помощи Украине для ее победы", - указал он.

В свою очередь глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Берлин взять на себя ответственность. "В этом случае я считаю, что нет веских аргументов того, почему не могут быть предоставлены основные боевые танки и зенитные системы", - заявил он. Его финский коллега Пекка Хаависто сообщил, что его страна готова участвовать в поставках танков Leopard 2, а эстонский министр Урмас Рейнсалу указал, что Германия является крупнейшей страной ЕС, что накладывает на нее особую ответственность. Большее понимание в адрес Берлина выразил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. "Мы знаем,… что любое серьезное решение требует времени", - заявил он и выразил уверенность, что в конечном итоге удастся прийти к необходимым решениям. По его словам, Украине необходимы 300 танков Leopard.

Ермак: Киеву необходимы несколько сотен танков

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что Украине нужны "несколько сотен" танков, а не 10-20. Целью Киева является возвращение к границам 1991 года, пояснил он. "Общая цель демократии в борьбе с автократией - обеспечение стабильного развития и понятного мирового порядка. Без победы Украины не будет ничего из этого", - отметил Ермак, добавив, что речь идет не только об украинском фронте, но и о фронте цивилизации "против отсталости и варварства из болот".

Выступая в режиме видеоконференции перед Советом ЕС на уровне министров иностранных дел, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Брюссель оперативно принять десятый пакет санкций против РФ. Необходимо усилить давление на РФ, в частности, посредством мощных санкций в отношении российской индустрии по производству ракет и беспилотников, а также путем закрытия любых возможностей обхода уже введенных ограничений, заявил он.

Варшава обратится к Берлину в связи с танками Leopard

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава обратится к Берлину с просьбой дать зеленый свет поставке Киеву танков Leopard немецкого производства. Даже если Польша в итоге не получит одобрения Берлина, она будет действовать в рамках небольшой коалиции, добавил Моравецкий. "Если немцы не входят в эту коалицию, то мы все равно вместе с другими перебросим наши танки в Украину", - пообещал он. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что правительство Германии не будет препятствовать поставке немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину.

В Украине вынесли первый приговор в связи организацией псевдореферендумов о присоединении к РФ находящихся в оккупации территорий страны. Жительницу поселка Новоалександровка Бериславского района Херсонской области, ставшую членом "избиркома", на основании собранных СБУ доказательств вины по статье о коллаборационной деятельности приговорили к пяти годам тюремного заключения, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. При этом ее на 10 лет лишили права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.

РБК: Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов

По данным РБК, министр обороны РФ Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов - Западного и Южного. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ, генерал-лейтенант Евгений Никифоров - Западный военный округ, сообщило издание со ссылкой на два информированных источника, один из которых близок к Минобороны.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле ВСУ села Волфино Глушковского района. "Зафиксировано 6 прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", - написал он в Telegram.

Тем временем, стало известно, что в Норвегии задержан экс-командир отделения ЧВК Вагнера Андрей Медведев, который в ночь на 13 января бежал из России в эту страну, где попросил политического убежища и дал показания против этой наемнической организации и ее основателя Евгения Пригожина. "Он задержан... и мы рассматриваем вопрос о том, чтобы запросить суд об интернировании", - сообщила Reuters юрист, работающая на полицию Норвегии, Лине Исаксен.

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