Проблемы с водой в Одессе и другие события 291-го дня войны

На 291-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 11 декабря, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

В Одессе перебои с электричеством и водой, из-за обстрелов не работает порт

В Одесской области до сих пор остаются без электроснабжения 300 тысяч абонентов, рассказал председатель региональной военной администрации Максим Марченко. Накануне этот показатель составлял 1,5 млн человек, отметил он в Telegram. По словам Марченко, 12 декабря ожидается значительное улучшение ситуации. Вследствие российского обстрела Одесской области в ночь на 10 декабря в Одессе лишились электроснабжения все потребители за исключением критической инфраструктуры. После последней российской атаки на энергосистему Одесской области в воскресенье не работал порт Одессы, его еще не подключили к электрогенераторам, заявил Reuters министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Отгрузка зерна продолжается в двух других портах Большой Одессы - "Черноморске" и "Южном", указал он.

Утром 11 декабря власти Одессы также сообщили о перебоях с водоснабжением, возникших из-за аварийных отключений электроэнергии на объектах "Инфоксводоканала". "Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергопитание наших объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов. Также напоминаем, что работа наших насосных станций зависит от наличия электроэнергии. В случае аварийных отключений электричества просим держать в домах определенный запас питьевой воды", - говорится на официальной странице Одессы в Telegram.

Шмыгаль: Повреждено 40 процентов объектов высоковольтной сети Украины

В результате восьми волн массированных ракетных атак России в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, а также в разной степени повреждены 40 процентов объектов высоковольтной сети, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Каждый из нас должен понять, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии. Поэтому правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения", - написал он в Facebook. По словам Шмыгаля, первым приоритетом являются критическая инфраструктура и больницы. Кроме того, в список приоритетов вошли компании и объекты военно-промышленного комплекса, бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты, а также жилищный сектор.

В Белгородской области от обстрелов пострадали более 1,6 тысячи домов и квартир

В граничащей с Украиной Белгородской области в результате обстрелов пострадали более 1,6 тысячи квартир и домов, сообщает Telegram-канал "7x7 - Горизонтальная Россия" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова. С 24 февраля белгородские власти отремонтировали 1609 домов и квартир. Кроме того, для пострадавших жителей купили 11 домов и квартир, отремонтировали или приобрели почти 350 машин. Провести ремонт домов не удалось в 15 селах, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, пишет издание. "Разрушения инфраструктуры и жилых домов происходят практически каждый день", - цитирует канал слова Гладкова. По его данным, область потратила к ноябрю 13 млрд рублей на меры, связанные с военными действиями в Украине.

Тем временем власти Курской области, которая тоже граничит с Украиной, почти на два месяца - с 12 декабря и до конца января - запретили продажу и запуск фейерверков, чтобы не пугать жителей региона. "Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян", - пояснил в Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт. В Белгородской области запрет на запуск петард и фейерверков пока действует до 21 декабря.

Генштаб ВСУ: На захваченных территориях заставляют брать паспорта РФ

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российские силы нанесли 5 авиационных ударов и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а ракетные войска и артиллерия поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника, сообщается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

"Российское оккупационное руководство продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, население заставляют переходить на российские рубли", - отмечается далее. Кроме того, по данным украинского Генштаба, россияне пытаются привлечь местных жителей к сотрудничеству, оказывая пенсионерам денежную помощь в размере 10 тысяч рублей и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, согласившимся работать в "учреждениях власти".

Украинские власти заявляют об усилении мобилизации в "ЛНР"

В самопровозглашенной "Луганской народной республике" ("ЛНР") усиливают мобилизацию на войну, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Для пополнения личного состава на Северодонецком направлении россияне усилили меры принудительной мобилизации. В частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных. Повестки в Меловом получают почти все. Оккупанты не смотрят на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных", - написал Гайдай в Telegram-канале.

Ранее на это же указывал в утренней сводке Генштаб ВСУ. В качестве примера он назвал увеличение числа патрулей в городе Красный Луч, которые проверяют документы у мужчин, вручают им повестку и затем отвозят в пункт сбора мобилизованных.

Президент Турции предложил расширить "зерновую сделку" с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет расширить соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю на другие товары. В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он предложил начать подготовку к экспорту другого продовольствия и прочей украинской продукции, сообщили в Анкаре. В свою очередь Кремль заявил, что Путин и Эрдоган "рассмотрели ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений". "Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран", - отмечается на сайте президента РФ.

Помимо Путина, Эрдоган позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов", - написал украинский президент в Telegram. По его словам, в ходе телефонного разговора обсуждалась дальнейшая работа и возможное расширение "зернового коридора". Как сообщила канцелярия главы турецкого государства, в ходе разговора с Зеленским Эрдоган выразил надежду на скорое разрешение ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Крупнейшая в Европе АЭС с марта находится под контролем российских военных и неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.

Телефонный разговор президентов Франции и Украины

Кроме того, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", - написал он в Telegram-канале.

По словам Макрона, вместе с украинским президентом он подготовился к двум конференциям, которые пройдут во Франции 13 декабря - международная конференция по удовлетворению потребностей Украины в начавшийся зимний сезон, а также форум французских компаний, занимающихся восстановлением этой страны. "Украина может рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько будет нужно для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", - написал французский президент в Twitter.

Санкции в отношении 7 священников УПЦ МП

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении семи священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Штрафные меры введены на пять лет. Они предусматривают лишение государственных наград и блокирование активов.

ЕС призвал Турцию соблюдать санкции Запада в отношении России

Европейский Союз призвал власти Турции изменить торговую политику в отношении России и соблюдать западные санкции, введенные в отношении Москвы за вооруженное вторжение в Украину. "Политика Турции не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России все чаще служит поводом для беспокойства", - заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданиям группы Funke.

Он подчеркнул, что ЕС и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, включая товары двойного назначения, которые могут использоваться и в гражданских, и в военных целях. Анкара не должна помогать России обходить западные санкции, предупредил Боррель, напомнив, что Турция имеет статус кандидата в члены ЕС. "Мы ожидаем соблюдения принятых мер от всех стран-кандидатов, включая Турцию", - сказал глава европейской дипломатии.

Лондон: Военные расходы РФ в 2023 году превысят 30% бюджета

Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре в Twitter указывает на резкий рост военных расходов в России. Статья расходов на армию, а также спецслужбы и полицию в 2023 году превысит 9 трлн рублей (143 млрд долларов) - это более 30 процентов всего бюджета РФ, пишет ведомство, ссылаясь на закон о федеральном бюджете на 2023 год, подписанный президентом РФ 5 декабря.

При этом в Лондоне расценивают российский бюджет на следующий год как "слишком оптимистичный" с учетом прогнозируемых доходов. "Следовательно, вероятно все большее увеличение нагрузки на другие части российского бюджета с целью покрыть расходы на войну", - отмечается далее.

Посол Украины подтвердил обещание ФРГ продолжать поставки оружия Киеву

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев подтвердил, что Германия пообещала Киеву дальнейшие поставки вооружений. "Нам в прямых переговорах пообещали больше оружия и боеприпасов. Каких именно, мы объявим вместе в надлежащее время", - сказал Макеев в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag. На фронте срочно необходимы дополнительные системы ПВО, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы, отметил украинский дипломат. "Кроме того, - добавил он, - продолжаются переговоры о поставках БМП Marder и танков Leopard. Но решение остается за федеральным правительством".

В то же время Эстония требует увеличить поставки вооружений Украине. "Я настоятельно призываю всех союзников, в том числе Германию, направить в Украину все, что ей необходимо, чтобы защитить себя", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью агентству dpa. Если оружие будет направлено в январе-феврале, это позволит спасти многие человеческие жизни, добавила она.

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