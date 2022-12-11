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Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: Vyacheslv Prokofyev/EPA-EFE
ПолитикаЕвропа

ЕС призвал Турцию соблюдать санкции Запада против России

Сергей Ромашенко
41 мин. назад

С начала вооруженного вторжения России в Украину Турция лишь расширила торговлю с РФ. Это вызывает у ЕС все большую обеспокоенность, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Европейский Союз призвал власти Турции изменить торговую политику в отношении России и соблюдать западные санкции, введенные против Москвы за вооруженное вторжение в Украину. "Политика Турции не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России все чаще служит поводом для беспокойства", - заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в воскресенье, 11 декабря.

Турция после начала нападения России на Украину резко увеличила объемы экспорта в РФ и нарастила закупки российской нефти. Боррель в связи с этим подчеркнул, что ЕС и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, включая товары двойного назначения, которые могут использоваться и в гражданских, и в военных целях.

Анкара не должна помогать России обходить западные санкции, подчеркнул Жозеп Боррель, напомнив, что Турция имеет статус кандидата в члены ЕС. "Мы ожидаем соблюдения принятых мер от всех стран-кандидатов, включая Турцию", - сказал глава европейской дипломатии.

Турция расширяет сотрудничество с Россией

По словам Борреля, поводом для большого беспокойства является и расширение двусторонних экономических связей между Турцией и Россией на фоне российской агрессии против Украины. Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения и ожидания и будет делать это и впредь на всех уровнях, добавил Жозеп Боррель.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в августе договорились о дальнейшем расширении экономического сотрудничества. Западные компании, по всей видимости, прицельно используют Турцию в качестве лазейки, чтобы продолжать продавать свои товары в Россию. За это администрация США уже пригрозила Турции вторичными санкциями.

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