  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: ANDRE PAIN/AFP
КонфликтыУкраина

Генсек НАТО не исключает увеличения оборонного бюджета

Сергей Куприков
1 ч. назад

Страны НАТО должны не только поддерживать Украину, но и заботиться о сохранении своего уровня обороноспособности. Это требует повышения расходов на оборону, считает Йенс Столтенберг.

https://p.dw.com/p/4Mf59

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности того, что поставки оружия Украине могут ослабить обороноспособность стран - членов Североатлантического альянса. "Наша поддержка Украины опустошила запасы вооружений и боеприпасов НАТО", - заявил он в интервью газете Die Welt, вышедшему в среду, 25 января. Эта поддержка безусловно является правильным шагом и абсолютно необходима Украине, подчеркнул Столтенберг. Но страны альянса должны пополнить свои запасы, как для обеспечения собственной безопасности, так и для возможности оказания Украине новой помощи. В связи с этим, считает генсек, в скором времени возможно принятие решений о повышении бюджетных расходов на оборону. В 2014 году страны НАТО поставили цель, согласно которой, в течение десяти лет довести расходы на оборонный бюджет должны составить 2 процента от национального валового внутреннего продукта (ВВП). Эта цель, отметил Столтенберг, должна быть теперь пересмотрена.

Страны НАТО должны не только поддерживать Украину поставками вооружений, но и заботиться о том, чтобы это оружие исправно функционировало. Это предполагает, в частности, поставку достаточного количества запчастей, создания ремонтной базы и соответственного обучения украинских военнослужащих.

Глава НАТО указал на сохранение угрозы со стороны России. "Ничто не указывает на то, что президент Путин отказался от своей цели завоевать Украину", - подчеркнул Столтенберг. Напротив, российский лидер хочет провести новую мобилизацию, активно ведет переговоры с авторитарными режимами Ирана и Северной Кореи  о поставках вооружения и готов принести в жертву десятки тысяч солдат в ходе войны в Украине, заявил он.

Смотрите также:

Экс-советница президентов США: "Путин объявил войну Западу"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Есть ли еще у Запада оружие для Украины? DW Новости (28.11.2022)

Есть ли еще у Запада оружие для Украины? DW Новости (28.11.2022)

Поддержка Украины дорого обходится Западу, но ее необходимо не только сохранить, но и усилить, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом, по данным СМИ, небольшие страны-члены Альянса потенциалы по поставкам оружия Украине уже исчерпали. Так есть ли у Альянса еще возможности оказывать военную помощь Украине?
28 ноября 2022 г.22:11 мин.
external

Генерал Ходжес: "Украина освободит Крым к августу 2023 года"

Генерал Ходжес: "Украина освободит Крым к августу 2023 года"

Отставной американский генерал Ходжес в интервью DW - о целях Запада в украинском конфликте, о возможности реального столкновения России и НАТО и о том, чьим будет Крым в конце следующего лета.
Конфликты30 декабря 2022 г.12:15 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard 1

ФРГ поставит танки Leopard и другие события 335-го дня войны

Конфликты12 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Адвокат Иван Павлов

Иван Павлов: Хунта престарелых чекистов взяла страну в плен

Иван Павлов: Хунта престарелых чекистов взяла страну в плен

Правосудие и закон6 ч. назад
Карикатура - карикатурный Эрдоган и шведский викинг показывают друг на друга пальцем и ругаются, символизируя разногласия Анкары и Стокгольма вокруг вступления Швеции в НАТО.

Турция vs. Швеция в НАТО: новый раунд баттла с Эрдоганом

Турция vs. Швеция в НАТО: новый раунд баттла с Эрдоганом

Политика16 ч. назад
Дворец Республики в Минске, 2021 год

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

Политика18 ч. назад
Зима в Алматы

Энергетический кризис в Центральной Азии: виноваты холода?

Энергетический кризис в Центральной Азии: виноваты холода?

Политика6 ч. назад
Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

Экономика и бизнес18 ч. назад
Немецкие боевые танки Leopard 2 A7V

Немецкие танки Leopard для Украины

Немецкие танки Leopard для Украины

Конфликты20 ч. назад
На главную страницу