Генсек НАТО не исключает увеличения оборонного бюджета

Страны НАТО должны не только поддерживать Украину, но и заботиться о сохранении своего уровня обороноспособности. Это требует повышения расходов на оборону, считает Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности того, что поставки оружия Украине могут ослабить обороноспособность стран - членов Североатлантического альянса. "Наша поддержка Украины опустошила запасы вооружений и боеприпасов НАТО", - заявил он в интервью газете Die Welt, вышедшему в среду, 25 января. Эта поддержка безусловно является правильным шагом и абсолютно необходима Украине, подчеркнул Столтенберг. Но страны альянса должны пополнить свои запасы, как для обеспечения собственной безопасности, так и для возможности оказания Украине новой помощи. В связи с этим, считает генсек, в скором времени возможно принятие решений о повышении бюджетных расходов на оборону. В 2014 году страны НАТО поставили цель, согласно которой, в течение десяти лет довести расходы на оборонный бюджет должны составить 2 процента от национального валового внутреннего продукта (ВВП). Эта цель, отметил Столтенберг, должна быть теперь пересмотрена.

Страны НАТО должны не только поддерживать Украину поставками вооружений, но и заботиться о том, чтобы это оружие исправно функционировало. Это предполагает, в частности, поставку достаточного количества запчастей, создания ремонтной базы и соответственного обучения украинских военнослужащих.

Глава НАТО указал на сохранение угрозы со стороны России. "Ничто не указывает на то, что президент Путин отказался от своей цели завоевать Украину", - подчеркнул Столтенберг. Напротив, российский лидер хочет провести новую мобилизацию, активно ведет переговоры с авторитарными режимами Ирана и Северной Кореи о поставках вооружения и готов принести в жертву десятки тысяч солдат в ходе войны в Украине, заявил он.

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