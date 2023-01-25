На 336-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 25 января (время московское).

Германия предоставит Киеву 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера

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На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Европейские партнеры в свою очередь также передадут Киеву танки Leopard 2. Задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины, указал Шольц. Подготовка украинских экипажей должна в кратчайшие сроки начаться в Германии. В дополнение к обучению - пакет помощи будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Данный шаг - результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии. "Это решение следует нашей хорошо известной линии на поддержку Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", - подчеркнул канцлер в Берлине.

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