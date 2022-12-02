Зеленський увів у дію рішення РНБО про релігійні організації

282-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 2 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 грудня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 2 грудня (час київський).

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Воєнні злочини РФ: у Гаазі пройшла перша координаційна нарада прокурорів 20 країн

Генеральний прокурор України Андрій Костін взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів з 20 країн, які розслідують воєнні злочини РФ. Захід організував Євроюст у Гаазі.

Учасники обговорили ініціативу створення тимчасового Офісу прокурора, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.

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++11:55++

Внаслідок обстрілів Росією території України 1 грудня загинули троє цивільних на Херсонщині. Ще 16 мирних громадян дістали поранення різного ступеню тяжкості у Херсонській, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:42++

Міністерство оборони РФ заявило про успішне випробування нової ракети системи протиракетної оборони. Її запустили сьогодні з полігону в Казахстані. Інших деталей там не повідомили.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що в Приморському краї РФ через технічну несправність розбився винищувач МіГ-31 "при виконанні навчального польоту без боєкомплекту". Літак нібито впав у безлюдному місці, а екіпаж встигнув катапультуватися.

++11:21++

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо релігійних організацій та санкцій

Законопроєкт про "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій" має бути внесений урядом на розгляд парламенту до 1 лютого. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Так само за два місяці Кабінет міністрів має перевірити правові підстави та умови користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, а Державна служба з етнополітики провести експертизу статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.

Указом також затверджене рішення про застосування санкцій, але до кого саме - поки не оприлюднено.

++11:00++

США хочуть передати Україні NASAMS з Близького Сходу - виробник

США обговорюють з країнами Близького Сходу можливість переміщення в Україну зенітних ракетних комплексів NASAMS. Про це розповів глава американської компанії-виробника цих ЗРК Raytheon Technologies Ґреґорі Гейс, пише Politico.

NASAMS Фото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Він не назвав країни, які можуть передати свої системи, але за даними міністерства оборони США, їхніми покупцями в регіоні є Оман і Катар. Домовленості, які вимагатимуть схвалення адміністрації президента США Джо Байдена, дозволять передати NASAMS Україні протягом трьох-шести місяців, а США замінять їх на нові у відповідних країнах протягом двох років.

Напередодні Пентагон уклав з Raytheon контракт на 1,2 мільярда доларів для закупівлі шести NASAMS для України. Контракт розрахований до кінця 2025 року. Гейс зауважив, що домовленості з країнами Близького Сходу дозволять швидше задовільнити потреби України. "Те, що на виготовлення потрібно 24 місяці, не означає, що 24 місяці знадобиться, щоб передати їх країні", - пояснив він.

На початку листопада в Україну надійшли перші дві з восьми обіцяних США системи NASAMS.

++10:38++

СБУ проводить обшуки ще в 10 храмах УПЦ МП у трьох областях

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки на 10 об'єктах Української православної церкви (Московського патріархату) в трьох областях - Закарпатській, Житомирській та Рівненській.

Зокрема йдеться про: Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії на Закарпатті, Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир у Житомирі, скит цього монастиря та скит Іверської ікони Божої Матері в Житомирському районі, Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір'я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм і Свято-Успенський храм у Рівненській області.

Як повідомляє СБУ, заходи проводяться в межах роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - ідеться у повідомленні.

За участі представників церков правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу.

++10:19++

Європейська авіабудівна корпорація Airbus планує протягом кількох місяців відмовитися від російського титану, повідомив глава оборонного та космічного підрозділу компанії Міхаель Шельгорн (Michael Schoellhorn).

"Ми знаходимося в процесі розриву зв'язків з Росією, коли йдеться про титан. Це питання місяців, а не років. Наразі Airbus все ще закуповує певний відсоток російського титану, але ми явно на шляху до незалежності від нього", - цитує його слова на брифінгу в Мюнхені агенція Reuters.

До війни РФ проти України Airbus купувала 65 відсотків необхідного їй титану в Росії - у найбільшого світового постачальника компанії "ВСМПО-Авісма".

++09:59++

Сенатори США вимагають оголосити "вагнерівців" терористами

Сенатори США Роджер Вікер від Республіканської партії та Бен Кардін від Демократичної представили у Конгресі двопартійний законопроєкт про притягнення до відповідальності російських найманців.

Найманці ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі Фото: Dmitri Lovetsky/AP Photo/picture alliance

Документ зобов'язує державного секретаря США оголосити приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" іноземною терористичною організацією протягом 90 днів після ухвалення законопроєкту. Іноземними терористичними організаціями також пропонується визнати будь-які афілійовані організації або правонаступників ПВК "Вагнер".

"США мають назвати цю тіньову армію тим, чим вона є: іноземною терористичною групою. Ми маємо притягнути їх до відповідальності разом із усіма, хто їх підтримує",- заявив Вікер. У свою чергу Кардін, який також є головою американської Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінської комісії США) зауважив, що визнання "вагнерівців" терористами "допоможе притягнути до відповідальності порушників прав людини".

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++09:37++

Близько півночі у селі Клугино-Башкирівка на Харківщині війська РФ влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала 67-річна жінка, яку госпіталізували. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. П'ятиповерховий житловий будинок частково зруйнований, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09:14++

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін переконана, що перемога Росії над Україною надасть сил іншим агресорам. Вона закликала демократичні країни посилити санкції щодо РФ. "Не робіть помилок. Якщо Росія виграє свою жахливу гру, вона не буде єдиною, хто відчує себе сильнішою. Інші також піддадуться спокусі такого ж темного порядку денного", - цитує її слова під час візиту до Австралії агентство Associated Press.

Марін закликала демократичні країни не формувати "критичну залежність" від авторитарних держав, таких як Китай. "Ми не можемо бути залежними, наприклад, від мікросхем чи напівпровідників або будь-яких критичних технологій, коли йдеться про авторитарні країни. Тому що, якщо ці торгові шляхи раптово перервуться, то ми опинимося в біді", - сказала прем'єрка Фінляндії - країни, що має 1300-кілометровий кордон з Росією.

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++08:49++

Країни Великої сімки "дуже близькі" до ухвалення рішення про обмеження ціни на російську нафту, що постачається морським шляхом, у 60 доларів за барель з механізмом коригування, який дає змогу утримувати обмеження на рівні п'яти відсотків нижчому за ринкову ціну. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на високопоставленого учасника переговорів G7.

За його словами, угоду мають завершити найближчими днями, найпізніше - в понеділок, 5 грудня. Чиновник висловив упевненість, що цінова межа обмежить можливості Росії у війні проти України.

++08:24++

Вночі Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. "Метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. Як наслідок, зайнялася пожежа. За наявними даними жертв немає. Пожежу оперативно загасили наші рятувальники", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

В одній з громад Запорізького району внаслідок російського обстрілу майже повністю зруйнована адміністративна будівля, в якій розміщувались всі необхідні місцевим жителям служби. Там триває розбір завалів. Люди не постраждали.

++08:00++

Верховна Рада розгляне заборону УПЦ МП - Зеленський

Рада національної безпеки та оборони України провела засідання, на якому розглянула "численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором", повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 1 грудня. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в РФ.

Крім того, за словами Зеленського, буде проведена експертиза статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом і за необхідності - "вжиті передбачені законом заходи". Також перевірять наявність правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Правоохоронці активізують заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. Будуть застосовані й персональні санкції, оприлюднення яких Зеленський пообіцяв уже невдовзі.

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++07:40++

Генштаб: У Криму Росія готується до чергової хвилі мобілізації

Протягом минулої доби Росія завдала п'яти ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей, здійснила 30 авіаційних ударів по позиціях українських військ і понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. "Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - додає генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

Українська авіація вчора завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також трьох ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Знищили один російський безпілотник типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили чотири пункти управління, район зосередження сил і техніки та п'ять інших важливих російських об'єктів.

РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка і Мар'їнка - Донецької.

На окупованій території Херсонської області Росія посилила фільтраційні заходи: на пропускних пунктах в’їзду та виїзду з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. У анексованому Криму військові комісаріати проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації, зокрема за даними генштабу, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах.

++07:22++

Італія продовжила рішення про поставки Україні зброї до кінця 2023

Уряд Італії одноголосно схвалив постанову про продовження поставок зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

За даними газети Corriere della Sera, наприкінці цього року або на початку наступного італійський уряд розгляне надання Україні шостого пакету військової допомоги, який може включати засоби протиповітряної оборони.

За інформацією видання La Repubblica, Італія збирається передати Україні чотири батареї зенітної системи "старого покоління" Aspide з 18 ракетами до кожної в комплекті з радарами.

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