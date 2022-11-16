Канада запроваджує санкції проти виробника іранських Shahed

До переліку обмежувальних заходів Канади увійшли шість фізичних осіб та дві організації, пов'язані з виробництвом бойових дронів, які РФ застосовує у війні проти України.

Канада запроваджує черговий пакет санкцій проти іранського режиму "у відповідь на триваючі грубі та систематичні порушення прав людини та триваючі дії з дестабілізації миру та безпеки". Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у середу, 16 листопада.

"Понад півтора місяця минуло з часу загибелі Махси Аміні від рук так званої "поліції моралі" іранського режиму. Канада серйозно занепокоєна триваючою нездатністю режиму реагувати на законні занепокоєння іранського народу", - йдеться у повідомленні на сайті канадського уряду.

Новий пакет обмежувальних заходів включає шість фізичних осіб і дві організації.

Ці санкції спрямовані проти високопосадовців, які є прихильниками режиму, та організацій, які брали участь у грубих і систематичних порушеннях прав людини в Ірані, включаючи жорстоке придушення протестувальників і злочинну діяльність режиму за кордоном, пояснюється в повідомленні.

Серед підсанкційних осіб - головний радник верховного лідера Ірану з військових питань та колишній головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Сейєд Ях'я Сафаві, бригадні генерали КВІР Сейєд Ходжатолла Курейші та Саїд Агаджані, а також Алі Азаді, командувач силами охорони правопорядку в іранській провінції Курдистан, йдеться у повідомленні.

Санкції проти компаній, залучених до виробництва дронів

Крім того, Оттава наклала санкції на дослідницьку фірму Shahed Aviation Industries, яка бере участь у виробництві іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed, зокрема Shahed-136, які використовуються Росією для атак на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні. Також під обмеження потрапила іранська державна компанія Qods Aviation Industries, яка розробляє та виробляє бойові безпілотники, що експортуються, зокрема, до Росії для застосування проти України.

Накладені обмеження передбачають заборону вести діяльність із підсанкційними фізичними та юридичними особами та заморожують будь-які їхні активи в Канаді. Фізичні особи, включені до переліку у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, також не можуть в’їхати до Канади, зазначають у канадському уряді.

Канада вже запровадила санкції проти 99 фізичних та 181 юридичної особи з Ірану.

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