Розвідка заперечує можливий наступ на Україну з Білорусі

Лякаючи наступом з Білорусі, Росія провокує Україну перекинути війська зі сходу та півдня, переконані в українській розвідці.

На території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може найближчим часом здійснити атаку на Україну, повідомило ввечері 25 листопада головне управління розвідки українського міністерства оборони.

У розвідці вказують на поширення в українському інформаційному просторі даних про нібито підготовку нового наступу РФ та Білорусі з боку північних кордонів України наприкінці листопада та "масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню".

"Подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації - спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в розвідці переконані, що поширення таких меседжів мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО).

Загроза агресії з боку Білорусі не зникає

На початку листопада заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов заявляв, що протягом жовтня Росія перемістила до Білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою. В Україні розцінюють такі дії як відволікання уваги для відтягування українських військ на північний напрям. "Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, яке може бути задіяне в агресії проти України", - визнавав Громов. За його даними, для приведення до бойової готовності такого угруповання необхідно щонайменше два-три місяці.

Днями українська розвідка заявила, що російські спецслужби готують "теракт" на білоруській атомній електростанції "Островець", щоби втягнути білоруську армію у наступ на Україну.

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