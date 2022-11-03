РФ перемістила до Білорусі 1,5 тисячі платформ зі зброєю

Росія перекидає до Білорусі військових та озброєння. Ознак формування наступальних угруповань поки немає, але ситуація залишається неоднозначною, кажуть у генштабі ЗСУ.

Протягом жовтня Росія перемістила до Білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою. Про це у четвер, 3 листопада, повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Протягом жовтня РФ перемістила до Білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів із військовим майном", - сказав він на брифінгу.

На цей час, за словами Громова, відбувається перекидання з РФ до Білорусі здебільшого підрозділів 1-ї танкової армії, в першу чергу - 2-ї мотострілецької дивізії разом із технікою та щойно мобілізованими особами, які розміщуються на основних військових полігонах Білорусі. Крім того, білоруська територія продовжує використовуватися Росією для завдання ракетних ударів по території України, додав він.

"Є загроза агресії з боку Білорусі"

Нині ознак формування наступальних угруповань немає, але ситуація навколо створення спільного угруповання військ так званої Союзної держави залишається неоднозначною, наголосив Громов.

"З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать про відволікання уваги та відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрям. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, яке може бути задіяне в агресії проти України", - сказав він.

За словами Громова, для бойової готовності угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців і спланувати завдання. "Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми розраховуємо, що це можливо буде не раніше, ніж через два-три місяці", - зазначив він, додавши, що українські підрозділі готові до будь-яких дій з боку противника.

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Британська розвідка: Росія користується танками з Білорусі

Як ідеться в щоденному огляді військової розвідки міністерства оборони Великобританії, РФ у жовтні втрачала в боях з Україною до 40 одиниць бронетехніки щодня, і зрештою звернулася до Білорусі.

Автори звіту вважають, що Росія, ймовірно, отримала щонайменше сотню танків і бойових машин піхоти із запасів білоруської армії.

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