  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Російсько-білоруські навчання 19 лютого
Російсько-білоруські навчання 19 лютогоФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ перемістила до Білорусі 1,5 тисячі платформ зі зброєю

Олександр Куницький
47 хв. тому

Росія перекидає до Білорусі військових та озброєння. Ознак формування наступальних угруповань поки немає, але ситуація залишається неоднозначною, кажуть у генштабі ЗСУ.

https://p.dw.com/p/4J2QU

Протягом жовтня Росія перемістила до Білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою. Про це у четвер, 3 листопада, повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Протягом жовтня РФ перемістила до Білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів із військовим майном", - сказав він на брифінгу.

На цей час, за словами Громова, відбувається перекидання з РФ до Білорусі здебільшого підрозділів 1-ї танкової армії, в першу чергу - 2-ї мотострілецької дивізії разом із технікою та щойно мобілізованими особами, які розміщуються на основних військових полігонах Білорусі. Крім того, білоруська територія продовжує використовуватися Росією для завдання ракетних ударів по території України, додав він.

"Є загроза агресії з боку Білорусі"

Нині ознак формування наступальних угруповань немає, але ситуація навколо створення спільного угруповання військ так званої Союзної держави залишається неоднозначною, наголосив Громов.

"З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать про відволікання уваги та відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрям. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, яке може бути задіяне в агресії проти України", - сказав він.

За словами Громова, для бойової готовності угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців і спланувати завдання. "Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми розраховуємо, що це можливо буде не раніше, ніж через два-три місяці", - зазначив він, додавши, що українські підрозділі готові до будь-яких дій з боку противника.

Читайте також: Інститут вивчення війни: Ризик наступу з Білорусі - низький

Британська розвідка: Росія користується танками з Білорусі

Як ідеться в щоденному огляді військової розвідки міністерства оборони Великобританії, РФ у жовтні втрачала в боях з Україною до 40 одиниць бронетехніки щодня, і зрештою звернулася до Білорусі.

Автори звіту вважають, що Росія, ймовірно, отримала щонайменше сотню танків і бойових машин піхоти із запасів білоруської армії. 

Читайте також: Військові та танки на білоруській залізниці? Що відомо

Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Новий наступ на Київ: як готуються ЗСУ на кордоні з Білоруссю (26.10.2022)

Новий наступ на Київ: як готуються ЗСУ на кордоні з Білоруссю (26.10.2022)

Олександр Лукашенко і Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. За даними українського Генштабу, загроза наступу з півночі знову зростає. Як готуються до оборони українські військові на кордоні і що думають місцеві жителі? Репортаж DW.
Конфлікти26 жовтня 2022 р.06:16 хв.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Держбюджет-2023 передбачає 43 відсотки всіх видатків на армію та безпеку України

Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік

Економіка2 год. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Польща будує паркан на кордоні з Росією

Польща будує паркан на кордоні з Росією

Політика7 год. тому01:40 хв.
external

Як чеченський батальйон імені Дудаєва воює на боці України

Як чеченський батальйон імені Дудаєва воює на боці України

Конфлікти10 год. тому02:47 хв.
Як у реабілітаційному центрі "Незламні" допомагають постраждалим від війни

Як у центрі "Незламні" допомагають постраждалим від війни

Як у центрі "Незламні" допомагають постраждалим від війни

Суспільство10 год. тому
Біньямін Нетаньяху готується повернутися у крісло прем'єра

Нетаньяху повертається: чого чекати Україні

Нетаньяху повертається: чого чекати Україні

Політика2 листопада 2022 р.
external

Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан

Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан

Політика2 листопада 2022 р.25:02 хв.
Запуск іранського дрона (навчання в Ірані, серпень 2022 року)

Чому Іран підтримує РФ у війні проти України

Чому Іран підтримує РФ у війні проти України

Конфлікти2 листопада 2022 р.
На головну сторінку