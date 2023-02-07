РФ поспішає розпочати широкомасштабний наступ - ISW (онлайн)

Війна Росії проти України - новини вівторка, 7 лютого (оновлюється).

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Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Німеччину взяти на себе ініціативу щодо постачання Києву винищувачів. "Україні також потрібні винищувачі", - сказав Мельник в ефірі програми Morgenmagazin на телеканалі ZDF у вівторок. Рано чи пізно, за його словами, це усвідомлять усі партнери України. "Війна ще далека від завершення", - наголосив він. Мельник нагадав, що Росія продовжує мобілізацію та постачання нової техніки в зону бойових дій. "Ми повинні усвідомити масштаби цієї війни", - сказав колишній посол України в Німеччині. Мельник також звинуватив Росію в тому, що вона не демонструє готовності до мирних переговорів. Саме тому говорити про мир зараз безглуздо, вважає він.

Президент Чехії Петр Павел про літаки для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Один мирний житель Донецької області загинув і ще п'ять отримали поранення внаслідок обстрілів із боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram зранку у вівторок.

Лондон: Командування РФ вимагає нереального від недосвідчених підрозділів

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Росії навряд чи вдасться протягом найближчих тижнів наростити сили, необхідні для істотного впливу на результат війни, вважає британська військова розвідка. Від початку січня 2023 року РФ намагається відновити великі наступальні операції, щоб захопити території Донецької області, підконтрольні Україні. Однак російським військам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів на тиждень - майже напевно через те, що їм бракує боєприпасів і маневрених підрозділів, ідеться в огляді міністерства оборони Великобританії. Вище командування Росії - ймовірно, через політичний тиск, що чиниться на нього, - розробляє плани, що вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей, наголошується в документі.

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Служба безпеки України повідомила про ліквідацію масштабної схеми підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. Зокрема, як стверджують у спецслужбі, до організації схеми причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. "Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ у вівторок. "Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів", - повідомили в СБУ. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет країни-агресорки. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми. Зловмисникам загрожує покарання до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Австрія готова видати російським представникам візи для участі в сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні. Зустріч відбудеться в річницю введення військ РФ на Україну - 23-24 лютого. У 2022 році Великобританія і Польща відмовилися видати візи російській делегації на сесії ПА ОБСЄ. "Після майже року повної дипломатичної ізоляції Росії на Заході австрійський уряд готовий видати російським парламентаріям обмежену кількість віз, щоб вони змогли взяти участь у ключовій зустрічі на міжнародному безпековому форумі наприкінці цього місяця", - заявила представниця МЗС Австрії Антонія Праун (Antonia Praun) виданню Foreign Policy.

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Росія минулого тижня поставила рекордні з червня обсяги своєї нафти морем, але через санкції та вимушені знижки новим покупцем, нафтові доходи Кремля все одно скоротилися. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Морський експорт сирої нафти з Росії в європейські країни скоротився до 125 тисяч барелів на добу, а єдиним з європейських пунктів призначення стала Болгарія. Європейський ринок обсягом понад 1,5 мільйона барелів на добу майже повністю втрачено Росією, констатує Bloomberg. "Його замінили далекомагістральні напрямки в Азії, які набагато дорожчі та потребують багато часу на обслуговування", - пише агентство.

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Минулої ночі російські війська двічі обстрілювали з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок цього було пошкоджено лінії електропередач і знеструмлено одну з насосних станцій, без води залишилися дев'ять населених пунктів, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. За його словами, пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газопровід. Обійшлося без жертв.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому огляді ситуації у війні РФ проти України вказав на оцінки українських офіційних осіб щодо підготовки РФ до початку широкомасштабного вирішального наступу на сході України в середині-кінці лютого. Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков 5 лютого припустив, що росіяни почнуть новий рішучий наступ наприкінці місяця, щоб символічно прив'язати його до першої річниці початку повномасштабної війни, нагадали аналітики. Вони також нагадали, що неназваний радник українських військових повідомив Financial Times, що Росія має намір почати наступ у найближчі 10 днів, тобто до 15 лютого. При цьому окремі голоси російських націоналістів, як і раніше, висловлюють скепсис щодо спроможності РФ почати успішний наступ наприкінці лютого, вказується далі. На думку аналітиків, обидва спостереження свідчать про те, що російське військове командування, вочевидь, поспішає почати вирішальний наступ до прибуття західної військової допомоги та весняного сезону в Україні, який завадив російським механізованим маневрам навесні 2022 року.

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Швейцарія обговорює відмову від нейтрального статусу в питанні поставок зброї Україні через зростаючий тиск як з боку західних країн, так і всередині суспільства, пише агентство Reuters. Два парламентські комітети з безпеки вже рекомендували уряду відповідним чином пом'якшити правила реекспорту швейцарського озброєння. Єдиної думки серед законодавців поки що немає, підкреслює агентство. Крім того, опитування громадської думки, проведене компанією Sotomo, показало, що 55 відсотків жителів країни виступають за дозвіл реекспорту зброї в Україну.

Вісім мільйонів українців стали біженцями - ООН

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Близько восьми мільйонів людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від війни, заявив координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок. Ще 5,3 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами у власній країні, багато з яких шукають притулку. 17,6 мільйона, або майже 40 відсотків населення, потребували гуманітарної допомоги. Гріффітс оголосив, що представить цьогорічний план гуманітарної допомоги Україні в Женеві в лютому, який потребуватиме 3,9 мільярда доларів (близько 3,6 мільярда євро). За офіційними підтвердженими даними ООН, в Україні було вбито понад 7000 цивільних осіб, але реальна кількість, безумовно, є вищою, додав Гріффітс.

"Там не можна було залишатися" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Україна спільно з більш ніж 30 державами ініціює проведення 22 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку заходу, присвяченого грубим порушенням прав людини під час російського вторгнення. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця. "Наближається рік, як Росія почала повномасштабну війну і занурила центр європейського континенту в насильство, кровопролиття і розруху. Тому у фокусі нашої уваги мають бути потреби і страждання людей", - сказав він.

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Протягом минулої доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України у вівторок.

"Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - -зазначається у повідомленні.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили росіян.

Як два брати-українці гатять з німецької гаубиці To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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