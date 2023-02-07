Землетрус: у Туреччині могли загинути двоє українців - МЗС

Турецька сторона повідомляє про ймовірну загибель двох українців унаслідок землетрусу. Також відомо про чотирьох постраждалих громадян України, повідомили в МЗС.

Унаслідок потужних землетрусів на південному сході Туреччини, ймовірно, загинули двоє громадян України. Про це українським дипломатам повідомила турецька сторона, заявив у вівторок, 7 лютого, речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.

"Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих", - написав він у Facebook.

Ніколенко додав, що також відомо про чотирьох постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, шпиталізації вони не потребують. За його словами, постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування.

"Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян України, взаємодіють з турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок", - повідомив речник МЗС.

Україна відправить до Туреччини 87 рятувальників і гумдопомогу

МЗС готується відправити українських консулів у зону стихійного лиха - місто Газіантеп. Дипломати зможуть прибути туди, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині. "Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотньому шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини", - розповів Ніколенко.

Тим часом уряд України ухвалив сьогодні рішення про відправлення до Туреччини пошуково-рятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із 87 осіб для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу.

Крім рятувальників, Україна надасть Туреччині гуманітарну допомогу. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Найпотужніший землетрус за понад 80 років

Рано вранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Протягом менш ніж 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5 бала й відчувався також в Сирії та Лівані.

Стихійне лихо спричинило масштабні руйнування в багатьох турецьких провінціях, а також у сусідніх сирійських регіонах. Підземні поштовхи зруйнували або сильно пошкодили багато житлових і господарчих будівель, а також інфраструктурних об'єктів. У Туреччині руйнувань зазнала й стародавня фортеця Газіантеп, що входить до списку всесвітньої спадщини спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії постраждали до 23 мільйонів осіб. Понад п’ять тисяч людей загинули. Утім, це - ще не остаточні цифри, оскільки пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

Зафіксований під ранок 6 лютого землетрус став найпотужнішим за майже століття спостережень. Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисячі людей.