Землетрус у Туреччині й Сирії: вже близько 4,5 тисячі жертв

Лише в Туреччині внаслідок землетрусу загинуло вже майже три тисячі осіб, з-під завалів звільнили близько восьми тисяч людей. Ще близько 1,5 тисячі загиблих нарахували в Сирії. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Кількість жертв руйнівного землетрусу на турецько-сирійському прикордонні невпинно зростає. Згідно з оприлюдненими вранці у вівторок, 7 лютого, оновленими даними, лише в Туреччині загинуло майже три тисячі осіб. За даними турецького агентства цивільного захисту AFAD, підтверджено загибель 2921 людини, ще 15834 осіб отримали поранення. З-під завалів було звільнено близько восьми тисяч постраждалих.

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Сирія, зі свого боку, повідомила у понеділок про 1444 загиблих. Таким чином загальна кількість загиблих в обох країнах перевищила 4,3 тисячі осіб. Утім, ці цифри неостаточні, оскільки лише в Туреччині стихія зруйнувала майже 4,8 тисячі будівель. Протягом минулої доби й всієї ночі рятувальники продовжували розбір завалів, нерідко без спецтехніки. Роботу загонам рятувальників ускладнюють несприятливі погодні умови, оскільки в багатьох потерпілих від землетрусу районах нині фіксують температури нижче нуля. Крім того, сейсмологи зафіксували за останню добу понад 243 повторних підземних поштовхи на турецько-сирійському кордоні, багато з яких були досить потужними.

Попри мінусову температуру, багато людей ночували на вулицях, побоюючись подальших обвалів будівель і нових поштовхів.

Попри морози, багато людей воліли ночувати на дворі через загрозу подальших обвалів будівель Фото: Bulent Kilic/AFP

Тим часом з-за кордону надходить дедалі більше пропозицій про допомогу - уже десятки країн, включаючи Україну, пообіцяли надати допомогу Сирії й Туреччині. Однак прибуття міжнародної допомоги ускладнюють зимовий шторм і закриті аеропорти в регіоні.

Вантаж з міжнародною допомогою жертвам землетрусу в Сирії Фото: Ahmed Saad/REUTERS

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У Сирії ситуацію ускладнюють і наслідки тривалого збройного протистояння. Утім, уряд Башара Асада запевнив, що допомога також буде спрямована в непідконтрольні Дамаску райони країни. Уряд передасть допомогу "всім постраждалим сирійцям і в усі райони Сирії", пообіцяв у Нью-Йорку посол країни в ООН Бассам Саббаг.