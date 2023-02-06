Землетрус: ФРН обіцяє Туреччині та Сирії термінову допомогу

Німецька Служба технічної допомоги готує постачання аварійних генераторів, наметів і ковдр до Туреччини та Сирії, де внаслідок землетрусу загинули вже понад три тисячі людей.

Уряд Німеччини обіцяє негайну допомогу постраждалим від потужних землетрусів у районі турецько-сирійського кордону, які сталися в понеділок, 6 лютого.

"Ми сумуємо разом із родичами і тривожимося за тих, хто похований під завалами. Німеччина, звичайно, надішле допомогу", - написав канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у Twitter без додаткових уточнень.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) у свою чергу повідомила, що Служба технічної допомоги може надати аварійні сховища та установки для очищення води. За її словами, у координації з цивільною обороною Туреччини вже готується постачання аварійних генераторів, наметів і ковдр.

Католицька гуманітарна організація Caritas International також збирається підтримати людей в Туреччині та Сирії через свої партнерські організації. Їм уже виділили близько 100 тисяч євро та готують додаткові кошти, передає медіакомпанія n-tv.

Світ пропонує допомогу Туреччині та Сирії

Україна висловила готовність направити до Туреччини велику групу рятувальників для ліквідації наслідків землетрусів. Попри серйозну напруженість у двосторонніх стосунках з Туреччиною, про готовність направити рятувальні команди оголосила Греція.

Допомогти в рятувальних роботах в обох країнах висловили готовність в офіційному Брюсселі. Великобританія направила до Туреччини команду з 76 рятувальників, бригаду медиків і пошукових собак. Тим часом фінансована Лондоном організація "Білі каски" проводить пошуково-рятувальні роботи на північному заході Сирії.

Влада Ізраїлю запропонувала Туреччині гуманітарну допомогу. Прем'єр-міністр країни схвалив надання допомоги й Сирії, уряд якої не визнає єврейську державу, нібито після отримання запиту дипломатичними каналами. Втім анонімний сирійський чиновник у розмові з журналістами заперечив, що вони про неї просили.

Президент РФ Володимир Путін теж пообіцяв направити російські рятувальні команди в обидві країни.

Найпотужніший з 1939-го землетрус

Рано вранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Він став найпотужнішим за майже століття спостережень. Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.

Протягом менш ніж 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5 бала, який відчувався також в Сирії та Лівані.

Стихійне лихо спричинило масштабні руйнування: тисячі житлових будівель та інфраструктурних об'єктів зруйновані або понівечені. Зокрема, руйнувань зазнала стародавня фортеця Газіантеп, що входить до списку всесвітньої спадщини спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

За останніми даним, загинули понад три тисячі людей: більше 1,7 тисячі в Туреччині та 1,2 тисячі в Сирії, повідомляє агентство AFP. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.