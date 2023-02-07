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Зеленський наказав відправити до Туреччини гумдопомогу
На допомогу турецьким рятувальникам (на фото) прибуде й загін українськихФото: Umit Bektas/REUTERS
КатастрофиУкраїна

Зеленський наказав відправити до Туреччини гумдопомогу

Валерій Сааков
28 хв. тому

Україна допоможе Туреччині гумдопомогою й загонами рятувальників, повідомили в Києві.

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Попри агресивну війну Росії й украй складну гуманітарну ситуацію в державі, Україна відрядить до Туреччини гуманітарну допомогу. Відповідний указ підписав у вівторок, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський. "З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, відповідно до статті 10 закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Турецькій Республіці", - йдеться в указі, оприлюдненому на офіційній сторінці президента.

У рамках цієї постанови Кабмін отримав доручення забезпечити надання гуманітарної допомоги Туреччині. Напередодні Зеленський висловив співчуття турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану, турецькому народу й родинам загиблих унаслідок руйнівного землетрусу.

Україна відрядить до Туреччини також кілька десятків рятувальників

Крім того, увечері понеділка міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі національного телемарафону, що Україна відправить кілька десятків рятувальників до Туреччини для надання допомоги в ліквідації наслідків землетрусу. За його словами, це рішення ухвалено за підсумками консультацій з МВС. На переконання урядовця, така кількість рятувальників не послабить змогу українських рятувальних служб повноцінно реагувати на нинішній виклики в самій Україні.

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"Ми ніколи нічого не робимо такого, що б шкодило інтересам України. Тому така кількість - кілька десятків українських рятувальників - зможуть допомогти Туреччині, нашому сусіду, нашому другу, не нашкодивши можливості рятувальних служб в Україні", - сказав міністр, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні також повідомляв, що Україна запропонувала Туреччині допомогу у проведенні рятувальної операції.

МЗС: Про жертви серед українців у Туреччині поки нічого невідомо

Водночас речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що МЗС отримало 27 звернень про громадян України в зоні стихійного лиха, зв'язок з якими відсутній. З них шість українців посольство вже розшукало, їхній стан задовільний, загроз життю немає, у частини громадян зруйноване житло. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу до МЗС України не надходила, додали в відомстві.

Тим часом у самій Туреччині тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів. За останніми даними, унаслідок землетрусу в ніч на понеділок тільки в Туреччині загинуло понад 3,4 тисячі осіб. Тисячі будівель зруйновано, тож кількість загиблих може значно зрости. Значно погіршує ситуацію й те, що нині в потерпілих від стихійного лиха районах стоять морози.

Крім того, у північних регіонах сусідньої Сирії, що так само сильно постраждала від стихійного лиха, влада і рятувальники нарахували загалом 1602 загиблих у районах, підконтрольних уряду в Дамаску, а також на територіях, що перебувають під контролем повстанців.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,8 бала стався рано вранці 6 лютого в районі турецько-сирійського кордону. Стихійне лихо спричинило значні руйнування в багатьох регіонах Туреччини та в сусідній Сирії. У наступні години регіон пережив численні підземні поштовхи, один з яких був магнітудою 7,5.

Землетрус у Туреччині та Сирії

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