Українці тепер можуть обміняти лампи на LED у всіх містах

До кінця лютого обміняти лампи розжарювання на LED-лампи можна буде в найменших селах України.

З вівторка, 7 лютого українці можуть обміняти лампи розжарювання на нові LED-лампи у відділеннях "Укрпошти" не лише в обласних центрах, а майже в усіх містах і селищах міського типу. Виключення - Дніпропетровська та Донецька області, де ця послуга запрацює 9 лютого.

Як повідомляє "Укрпошта", додатково до чотирьох мільйонів LED-ламп, які отримали обласні центри, ще близько шість мільйонів розподілять по решті міст і селищ. До кінця лютого лампи мають надійти й до найменших сіл країни.

Акція заміни п'яти ламп стартувала 30 січня і відбувається за фінансової підтримки Європейського Союзу. Наприкінці минулого року президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтримала відповідну ініціативу президента України Володимира Зеленського для зменшення навантаження на енергетичну систему, яка страждає від російських ударів ракетами та дронами.

Українці вже обміняли майже 1,5 мільйона старих ламп

Станом на 7 лютого українці обміняли вже 1,5 мільйона старих ламп на нові. Лідирує в обміні Київ - 244 тисячі ламп. Далі йдуть Дніпро - 133 тисячі, Харків - 94 тисячі, Львів - 97 тисяч.

За підрахунками фахівців, перехід на такий тип ламп може знизити споживання електроенергії на сім-10 відсотків у моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Мільйони LED-ламп від Євросоюзу

ЄС профінансував 35 мільйонів енергоощадних LED-ламп для українців. За словами глави представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса, "кожна замінена на енергоефективну лампочка розжарювання працюватиме на перемогу". Російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру покликані "перетворити зиму на зброю у війні проти українського народу", позбавити лікарні, служби екстреної допомоги та домівки електроенергії, опалення й води, зазначив він. "Це - воєнні злочини, вони не можуть залишатися безкарними", - наголосив Маасікас.

Як зазначала перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, метою українського уряду є заміна 50 мільйонів ламп. Для цього уряд шукає донорів для закупівлі ще 15 мільйонів LED-ламп.

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