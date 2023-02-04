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Українці отримали завдяки ЄС вже мільйон LED-ламп
Українці отримали завдяки ЄС вже мільйон LED-лампФото: picture-alliance/dpa/P. Brandstädter
ЕкономікаУкраїна

Українці отримали вже мільйон LED-ламп - "Укрпошта"

Валерій Сааков
13 хв. тому

За менше ніж тиждень з початку програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи українці отримали вже мільйон енергоекономних ламп, повідомили в "Укрпошті". У компанії планують розширити програму й на регіони.

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З моменту старту програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи, тобто з 31 січня, українці змогти отримати в відділеннях "Укрпошти" перший мільйон енергоощадних ламп. Про це повідомила в суботу, 4 лютого, пресслужба "Укрпошти". Як зазначили в компанії, завдяки допомозі ЄС в обласні центри й великі міста країни були доставлені перші чотири мільйони ламп.

Так, кияни вже обміняли понад 162 тисячі ламп, харків'яни - понад 80 тисяч, дніпряни - 88 тисяч, львів'яни - 69 тисяч, кажуть у компанії. "Статистика, яку ми бачимо, - це переважно люди, які прийшли до відділень "Укрпошти" без попередньої реєстрації. Звичайно, за тиждень охочих обміняти лампи заявилося більше: зареєстровані в "Дії" тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, деякі вже встигли прийти у відділення, а деякі отримають лампи наступного тижня", - пояснив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, якого цитує пресслужба компанії.

З наступного тижня кампанія охопить і регіони

Водночас Смілянський запевнив, що вже з наступного тижня обміняти лампи можна буде у відділеннях "Укрпошти" у всіх містах, а не тільки в обласних центрах. У компанії уточнили, що наступного тижня ще шість мільйонів лампочок будуть доступні в містах районного значення, а до кінця лютого завдяки пересувним відділенням "Укрпошти" лампи повинні надійти й в сільську місцевість. "Таким чином, на першому етапі громадяни України вже в найближчі місяць-півтора зможуть обміняти до 20 мільйонів ламп", - прогнозують в "Укрпошті".

Згідно з попередніми озвученими оцінками, обмін ламп розжарювання на 50 мільйонів LED-ламп має зменшити дефіцит потужності приблизно на 1 ГВт. Уряд України сподівається, що таким чином вдасться зменшити споживання електроенергії на 7-10 відсотків під час пікових навантажень енергосистеми, яку сильно пошкодили російські обстріли.

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На першому етапі обміняти лампи розжарювання на енергоощадні можна лише в обласних центрах, а також в містах Краматорськ, Покровськ та Кривий Ріг. Як зазначається, саме ці міста споживають найбільше електроенергії.

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Для проведення цього обміну, ЄС надасть Україні 30 мільярдів LED-ламп, ще п'ять мільйонів енергоощадних ламп мають надійти від Франції.

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