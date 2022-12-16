ФРН виділить 130 млн євро на підтримку енергосистеми України
Тетяна Кирилюк
49 хв. тому
Ці гроші Берлін передасть до Фонду енергетичної підтримки України до кінця року, повідомляє посольство ФРН в Україні.
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Німеччина до кінця року виділить 130 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України на нагальні потреби енергетичних компаній країни. Про це у п'ятницю, 16 грудня, повідомляє посольство Німеччини в Україні.
Як зазначається у повідомленні, додаткові 100 мільйонів євро для фонду надасть Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини.
"Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні часи", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.
Ще п'ять мільйонів євро фонду виділить Австрія. Про це повідомив віцеканцлер-федеральний міністр Австрії Вернер Коглер під час зустрічі у Відні із заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярославом Демченковим.
"Це перший етап фінансової допомоги, яка, разом із обладнанням, яке вже доставлене та буде доставлене в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонтні роботи об’єктів інфраструктури", - повідомляє міністерство енергетики України.
За словами Демченкова, потреби українських енергетиків в устаткуванні зростають з кожним тижнем.