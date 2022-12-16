ФРН виділить 130 млн євро на підтримку енергосистеми України

Ці гроші Берлін передасть до Фонду енергетичної підтримки України до кінця року, повідомляє посольство ФРН в Україні.

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49 хв. тому 49 хв. тому

Німеччина до кінця року виділить 130 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України на нагальні потреби енергетичних компаній країни. Про це у п'ятницю, 16 грудня, повідомляє посольство Німеччини в Україні.

Як зазначається у повідомленні, додаткові 100 мільйонів євро для фонду надасть Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини.

"Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні часи", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

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Австрія надасть фонду п'ять мільйонів євро

Ще п'ять мільйонів євро фонду виділить Австрія. Про це повідомив віцеканцлер-федеральний міністр Австрії Вернер Коглер під час зустрічі у Відні із заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярославом Демченковим.

"Це перший етап фінансової допомоги, яка, разом із обладнанням, яке вже доставлене та буде доставлене в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонтні роботи об’єктів інфраструктури", - повідомляє міністерство енергетики України.

За словами Демченкова, потреби українських енергетиків в устаткуванні зростають з кожним тижнем.

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За даними української влади, внаслідок восьми хвиль російських ракетних атак постраждало близько 50 відсотків енергетичної інфраструктури України. Після дев'ятої хвилі, яку Росія здійснила 16 грудня, національна компанія "Укренерго" оголосила про запровадження режиму надзвичайної ситуації.