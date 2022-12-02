Італія продовжила поставки Україні зброї до кінця 2023 року

282-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 2 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 грудня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 2 грудня (час київський).

++07:40++

Генштаб: У Криму Росія готується до чергової хвилі мобілізації

Протягом минулої доби Росія завдала п'яти ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей, здійснила 30 авіаційних ударів по позиціях українських військ і понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. "Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - додає генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

Українська авіація вчора завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також трьох ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Знищили один російський безпілотник типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили чотири пункти управління, район зосередження сил і техніки та п'ять інших важливих російських об'єктів.

РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка і Мар'їнка - Донецької.

На окупованій території Херсонської області Росія посилила фільтраційні заходи: на пропускних пунктах в’їзду та виїзду з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. У анексованому Криму військові комісаріати проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації, зокрема за даними генштабу, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах.

++07:22++

Італія продовжила рішення про поставки Україні зброї до кінця 2023

Уряд Італії одноголосно схвалив постанову про продовження поставок зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

За даними видання Corriere della Sera, наприкінці цього року або на початку наступного італійський уряд розгляне надання Україні шостого пакету військової допомоги, який може включати засоби протиповітряної оборони.

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