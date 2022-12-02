Італія продовжила поставки Україні зброї до кінця 2023 року

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 2 грудня (час київський).
++07:40++
Генштаб: У Криму Росія готується до чергової хвилі мобілізації
Протягом минулої доби Росія завдала п'яти ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей, здійснила 30 авіаційних ударів по позиціях українських військ і понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. "Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - додає генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.
Українська авіація вчора завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також трьох ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Знищили один російський безпілотник типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили чотири пункти управління, район зосередження сил і техніки та п'ять інших важливих російських об'єктів.
РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка і Мар'їнка - Донецької.
На окупованій території Херсонської області Росія посилила фільтраційні заходи: на пропускних пунктах в’їзду та виїзду з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. У анексованому Криму військові комісаріати проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації, зокрема за даними генштабу, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах.
++07:22++
Італія продовжила рішення про поставки Україні зброї до кінця 2023
Уряд Італії одноголосно схвалив постанову про продовження поставок зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.