  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Робота артилерії (ілюстративне фото)
Робота артилерії (ілюстративне фото)Фото: abaca/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Великобританія скоро завершить поставку ЗСУ тисячі ракет

Віолетта Чайковська | Анастасія Шепелева
2 год. тому

260-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 10 листопада.

https://p.dw.com/p/4JIfw

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 10 листопада (час київський).

++

Президент США Джо Байден назвав оголошений РФ відхід із Херсона свідченням того, що в російських військових є "реальні проблеми".

Український військовий на Херсонщині
Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

Відповідаючи на запитання про те, чи є це переломним моментом, і чи має тепер Україна важелі впливу для початку мирних переговорів з Росією, Байден зазначив, що невідомо, чи готова Україна взагалі до якихось компромісів з РФ.

"Вони обоє залижуть свої рани, вирішать, як діятимуть взимку, і вирішать, чи готові вони до компромісів, чи ні. Я не знаю, що вони збираються робити. Але я знаю одне: ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити", - сказав він на пресконференції.

++07:50++

Протягом минулої доби Росія завдала 11 ракетних та 22 авіаційних удари, а також здійснила понад 35 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Збройні сили України збили п'ять безпілотників іранського виробництва "Шахед" і три дрони "Орлан". Також українська авіація знищила чотири позиції засобів протиповітряної оборони РФ. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

++07:26++

Великобританія скоро завершить поставку ЗСУ тисячі ракет

Великобританія незабаром завершить постачання Збройним силам України ще близько тисячі ракет класу "земля-повітря" для зміцнення протиповітряної оборони, повідомляється на сайті британського уряду. "Це зобов'язання надати ще сотні ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливі об'єкти національної інфраструктури", - заявив міністр оборони країни Бен Воллес після візиту 9 листопада на полігон, де тренують українських військових.

Як українських військових у Великобританії навчають

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Робота артилерії (ілюстративне фото)

Великобританія скоро завершить поставку ЗСУ тисячі ракет

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Берлінський мур, історія

Берлінський мур: археологія проти забуття

Берлінський мур: археологія проти забуття

Історія16 год. тому
Антисемітизм: чому так складно його подолати

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Суспільство23 год. тому13:13 хв.
Компанія "Укрнафта" перейшла під повний контроль держави

Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?

Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?

Політика8 листопада 2022 р.
external

Бої за Авдіївку: як ЗСУ відбивають атаки "вагнерівців"

Бої за Авдіївку: як ЗСУ відбивають атаки "вагнерівців"

Конфлікти8 листопада 2022 р.03:43 хв.
Унаслідок бомбардування армією РФ драмтеатру в Маріуполі, за даними AP, могли загинути до 600 людей

Правник-міжнародник з ФРН: "Путін - не єдиний підозрюваний"

Правник-міжнародник з ФРН: "Путін - не єдиний підозрюваний"

Конфлікти8 листопада 2022 р.
Установка з виробництва багатоатомних спиртів на заводі хімічної компанії Covestro у Дормагені

Промислове зростання у ФРН уповільнилось, але не зупинилось

Промислове зростання у ФРН уповільнилось, але не зупинилось

Економіка8 листопада 2022 р.
На головну сторінку