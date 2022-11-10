260-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 10 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 10 листопада (час київський).

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Президент США Джо Байден назвав оголошений РФ відхід із Херсона свідченням того, що в російських військових є "реальні проблеми".

Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

Відповідаючи на запитання про те, чи є це переломним моментом, і чи має тепер Україна важелі впливу для початку мирних переговорів з Росією, Байден зазначив, що невідомо, чи готова Україна взагалі до якихось компромісів з РФ.

"Вони обоє залижуть свої рани, вирішать, як діятимуть взимку, і вирішать, чи готові вони до компромісів, чи ні. Я не знаю, що вони збираються робити. Але я знаю одне: ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити", - сказав він на пресконференції.

++07:50++

Протягом минулої доби Росія завдала 11 ракетних та 22 авіаційних удари, а також здійснила понад 35 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Збройні сили України збили п'ять безпілотників іранського виробництва "Шахед" і три дрони "Орлан". Також українська авіація знищила чотири позиції засобів протиповітряної оборони РФ. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

++07:26++

Великобританія скоро завершить поставку ЗСУ тисячі ракет

Великобританія незабаром завершить постачання Збройним силам України ще близько тисячі ракет класу "земля-повітря" для зміцнення протиповітряної оборони, повідомляється на сайті британського уряду. "Це зобов'язання надати ще сотні ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливі об'єкти національної інфраструктури", - заявив міністр оборони країни Бен Воллес після візиту 9 листопада на полігон, де тренують українських військових.