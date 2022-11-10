На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 10 листопада (час київський).
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Президент США Джо Байден назвав оголошений РФ відхід із Херсона свідченням того, що в російських військових є "реальні проблеми".
Відповідаючи на запитання про те, чи є це переломним моментом, і чи має тепер Україна важелі впливу для початку мирних переговорів з Росією, Байден зазначив, що невідомо, чи готова Україна взагалі до якихось компромісів з РФ.
"Вони обоє залижуть свої рани, вирішать, як діятимуть взимку, і вирішать, чи готові вони до компромісів, чи ні. Я не знаю, що вони збираються робити. Але я знаю одне: ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити", - сказав він на пресконференції.
++07:50++
Протягом минулої доби Росія завдала 11 ракетних та 22 авіаційних удари, а також здійснила понад 35 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.
Збройні сили України збили п'ять безпілотників іранського виробництва "Шахед" і три дрони "Орлан". Також українська авіація знищила чотири позиції засобів протиповітряної оборони РФ. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.
++07:26++
Великобританія скоро завершить поставку ЗСУ тисячі ракет
Великобританія незабаром завершить постачання Збройним силам України ще близько тисячі ракет класу "земля-повітря" для зміцнення протиповітряної оборони, повідомляється на сайті британського уряду. "Це зобов'язання надати ще сотні ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливі об'єкти національної інфраструктури", - заявив міністр оборони країни Бен Воллес після візиту 9 листопада на полігон, де тренують українських військових.
Як українських військових у Великобританії навчають