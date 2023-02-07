До Києва приїхав міністр оборони Німеччини (онлайн)

Війна Росії проти України - новини вівторка, 7 лютого (оновлюється).

++20:00++

Українці тепер можуть обміняти лампи на LED у всіх містах і селищах

Від сьогодні українці можуть обміняти лампи розжарювання на нові LED-лампи не лише в обласних центрах, а майже в усіх містах і селищах міського типу у відділеннях "Укрпошти". Виключення - Дніпропетровська та Донецька області, де ця послуга запрацює 9 лютого.

Як повідомляє "Укрпошта", додатково до чотирьох мільйонів LED-ламп, які отримали обласні центри, ще близько шість мільйонів розподілять по решті міст і селищ. До кінця лютого лампи мають надійти й до найменших сіл країни.

++19:34++

За сьогодні армія РФ завдала ракетного удару та 16 авіаційних ударів по території України, а також здійснила 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки на Херсонщині. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

У свою чергу українська авіація завдала семи ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ і двох ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. На Донеччині знищили російський штурмовик СУ-25 і безпілотник типу "Орлан".

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++19:11++

Міністр оборони Німеччини Борис Пітсоріус (Boris Pistorius) підтвердив під час візиту до Києва, що Україна отримає понад 100 німецьких танків Leopard 1A5 від кількох європейських країн.

Тим часом німецький концерн Rheinmetall повідомив, що може поставити 20-25 таких танків Україні цього року, 88 - наступного.

++18:49++

Міністр оборони ФРН Пісторіус приїхав до Києва

До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Фото оприлюднив український міністр оборони Олексій Резніков. "Перший Leopard 2 приїхав до Києва", - написав він у Twitter і додав світлину з подарованою йому моделлю танка.

++18:25++

ЗМІ: Берлін схвалив постачання Україні 178 танків Leopard 1

Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів країни, що значно більше, ніж передбачалось раніше, пише німецький тижневик Der Spiegel із посиланням на неназваних співрозмовників.

Частину танків відправлять до України влітку, але основну партію - в 2024 році.

Leopard 1 Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Водночас, за інформацією видання, рішення про фінансування ремонту цих танків ще не ухвалене, тож не виключається, що Україна отримає в підсумку меншу кількість Leopard 1, оскільки частину з них доведеться розібрати на запчастини для ремонту інших.

++18:00++

Росіяни на Олімпіаді: п'ять нових олімпійських комітетів звернулися до МОК

Ще п'ять країн закликали Міжнародний олімпійський комітет заборонити російським і білоруським спортсменам участь в Олімпійських іграх, які відбудуться влітку 2024 року в Парижі, через війну Росії проти України. "Ми твердо стоїмо на своїй позиції. Зараз не час розглядати питання про їхнє повернення", - йдеться у заяві олімпійських комітетів Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

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++17:36++

Уряд розблокував позбавлення нардепа Бойка звання героя України

Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, який дозволяє позбавляти підсанкційних осіб вищих державних нагород.

"На сайті президента України петиція щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання героя України набрала 25 тисяч голосів. Міжвідомча робоча група дійшла висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні неможливо позбавити вищих державних нагород. Тому ще в грудні я доручив напрацювати зміни до законодавства. Це доручення виконано", - написав премє'р-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Також уряд доручив робочій повторно розглянути питання щодо позбавлення Бойка звання героя України та винести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони одночасно з набранням чинності згаданого закону.

++17:07++

Кабінет міністрів України погодив призначення трьох голів обласних військових адміністрацій: Сергія Лисака - Дніпропетровської, Юрія Малашка - Запорізької, Олександра Прокудіна - Херсонської. Про це повідомив представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельничук.

Лисак очолював управління Служби безпеки України на Дніпропетровщині, Малашко в 2020 році був керівником об'єднаного центру координації пошуку та звільнення полонених на Донбасі при СБУ, Прокудін був начальником головного управління Національної поліції на Херсонщині.

++16:40++

Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт щодо прозорості в оборонних закупівлях. Він передбачає обов'язкове оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари для військових та послуги для забезпечення армії. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

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++16:15++

Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що російський енергетичний монополіст "Газпром нафта" створює власну приватну військову компанію.

Розвідка посилається на розпорядження прем'єр-міністра РФ від 4 лютого про надання компанії права на створення приватної охоронної організації.

"Таким чином в РФ продовжується "гонка озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина", - вважають в українській розвідці.

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++15:38++

Верховна Рада України схвалила в першому читанні зміни до державного бюджету, згідно з якими планується збільшити його видатки на 5,5 мільярда гривень. Як повідомили в провладній партії "Слуга народу", пропонується:

1,1 мільярда гривень спрямувати на програму відбудови мостів за рахунок кредиту уряду Великобританії;

за рахунок кредиту уряду Великобританії; понад 1,3 мільярда - на нову бюджетну програму з реконструкції та модернізації лікарень за рахунок кредиту уряду Австрії;

1,1 мільярда - на облаштування пунктів пропуску за рахунок кредиту уряду Польщі;

маже 1,3 мільярда - на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки за рахунок повернення до держбюджету коштів від фонду безробіття.

++15:08++

Німці вважають РФ найбільшою загрозою для миру на планеті

Жителі Німеччини сприймають Росію як державу, яка найбільше загрожує миру в світі в найближчі роки. У ході соціологічного опитування таку оцінку РФ дали 82 відсотки респондентів. Іще 60 відсотків опитаних вважають найнебезпечнішою країною Китай, 52 відсотки - Північну Корею, повідомили соціологічний інститут Allensbach і Центр стратегії та вищого керівництва в Берліні, представляючи "Звіт про безпеку за 2023 рік".

Два роки тому результати аналогічного опитування значно відрізнялися від нинішніх. У 2021 році 32 відсотки респондентів серед найбільших загроз світопорядку назвали Росію, 46 відсотків - Китай і 58 відсотків - Північну Корею.

++14:40++

Прикордонники збили сьогодні в небі над Бахмутом Донецької області російський бойовий літак, попередньо - штурмовик Су-25.

"Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Прикордонник відкрив вогонь з переносного зенітного ракетного компексу та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома", - йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Також бійці ДПСУ збили над Бахмутом російський безпілотник. "Наші захисники зупинили повітряного шпигуна, розстрілявши ціль зі стрілецької зброї", - пишуть прикордонники.

++14.00++

Більшість випадків дезінформації та атак, спрямованих проти Євросоюзу, виходять із Росії або пов'язані з Росією, заявив на брифінгу у вівторок офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано. За його словами, це один із висновків нової доповіді Брюсселя, присвяченої іноземній дезінформації та загрозам, які вона несе, повідомляє кореспондентка DW.

++13.23++

Мерка Парижа Анн Ідальго виступає проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року, поки триває війна в Україні. "Неможливо уявити, що ми дозволяємо країні, яка нападає на іншу країну, виступати так, ніби нічого не сталося, й що делегація (олімпійська делегація РФ. - Ред.) приїжджає до Парижа в той час, як бомби продовжують падати на Україну", - наголосила Ідальго в інтерв'ю радіостанції France Info у вівторок, цитує агентство SID.

Як нагадує агентство AFP, це свідчить про зміну позиції Ідальго, яка минулого місяця заявила, що вважає, що росіяни можуть взяти участь в Олімпіаді в Парижі "під нейтральним прапором", щоб уникнути "позбавлення спортсменів конкуренції".

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++13.13++

Українські трейдери почали імпорт газу з Європи через Молдову. Як повідомила компанія "Оператор газотранспортної системи України", "українські замовники послуг з транспортування газу слідом за іноземними колегами здійснюють імпорт газу з країн Європи через Молдову з подальшим закачуванням газу в українські підземні газові сховища". На початку нинішнього року влада Молдови схвалила зміни в законодавстві, які розблокували імпорт газу в Україну з південного напрямку через Трансбалканський маршрут і дали змогу компаніям користуватися послугою віртуального реверсу в точках з'єднання з Україною.

++12.39++

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про "успішний" розвиток бойових дій у районі Вугледара і Бахмута. "Наразі успішно розвиваються бойові дії в районах Вугледара і Артемівська (в РФ Бахмут називають радянським топонімом "Артемівськ". - Ред.)", - сказав Шойгу на селекторній нараді у вівторок, цитує "Інтерфакс". За його словами, унаслідок наступальних дій російських військ на донецькому і запорізькому напрямках окуповано низку населених пунктів, зокрема Соледар та Краснопілля.

++12.22++

Верховна Рада схвалила законопроєкти №8420 та №8419, запропоновані президентом, якими на 90 днів подовжується строк дії загальної мобілізації та воєнного стану . Як повідомив депутат Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк, "за" проголосувало 344 та 348 народних депутатів відповідно.

++12.11++

Верховна Рада призначила виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка головою МВС. Про це повідомив депутат Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Тelegram-каналі. "Рада призначила Клименко І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України. Представляв пана Клименко прем'єр-міністр", - написав депутат. "За" відповідну постанову проголосував 321 депутат за мінімально необхідних 226. Також парламент затвердив кандидатуру Василя Малюка на посаді голови СБУ - "за" відповідну постанову проголосувало 324 депутатів.

++11.15++

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Німеччину взяти на себе ініціативу щодо постачання Києву винищувачів. "Україні також потрібні винищувачі", - сказав Мельник в ефірі програми Morgenmagazin на телеканалі ZDF у вівторок. Рано чи пізно, за його словами, це усвідомлять усі партнери України. "Війна ще далека від завершення", - наголосив він. Мельник нагадав, що Росія продовжує мобілізацію та постачання нової техніки в зону бойових дій. "Ми повинні усвідомити масштаби цієї війни", - сказав колишній посол України в Німеччині. Мельник також звинуватив Росію в тому, що вона не демонструє готовності до мирних переговорів. Саме тому говорити про мир зараз безглуздо, вважає він.

Президент Чехії Петр Павел про літаки для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++10.50++

Один мирний житель Донецької області загинув і ще п'ять отримали поранення внаслідок обстрілів із боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram зранку у вівторок.

Лондон: Командування РФ вимагає нереального від недосвідчених підрозділів

++10.10++

Росії навряд чи вдасться протягом найближчих тижнів наростити сили, необхідні для істотного впливу на результат війни, вважає британська військова розвідка. Від початку січня 2023 року РФ намагається відновити великі наступальні операції, щоб захопити території Донецької області, підконтрольні Україні. Однак російським військам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів на тиждень - майже напевно через те, що їм бракує боєприпасів і маневрених підрозділів, ідеться в огляді міністерства оборони Великобританії. Вище командування Росії - ймовірно, через політичний тиск, що чиниться на нього, - розробляє плани, що вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей, наголошується в документі.

++09.40++

Служба безпеки України повідомила про ліквідацію масштабної схеми підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. Зокрема, як стверджують у спецслужбі, до організації схеми причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. "Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ у вівторок. "Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів", - повідомили в СБУ. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет країни-агресорки. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми. Зловмисникам загрожує покарання до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

++09.26++

Австрія готова видати російським представникам візи для участі в сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні. Зустріч відбудеться в річницю введення військ РФ в Україну - 23-24 лютого. У 2022 році Великобританія і Польща відмовилися видати візи російській делегації на сесії ПА ОБСЄ. "Після майже року повної дипломатичної ізоляції Росії на Заході австрійський уряд готовий видати російським парламентаріям обмежену кількість віз, щоб вони змогли взяти участь у ключовій зустрічі на міжнародному безпековому форумі наприкінці цього місяця", - заявила представниця МЗС Австрії Антонія Праун (Antonia Praun) виданню Foreign Policy.

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++09.09++

Bloomberg: РФ продає більше нафти морем, але доходи падають

Росія минулого тижня поставила рекордні з червня обсяги своєї нафти морем, але через санкції та вимушені знижки новим покупцем, нафтові доходи Кремля все одно скоротилися. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Морський експорт сирої нафти з Росії в європейські країни скоротився до 125 тисяч барелів на добу, а єдиним з європейських пунктів призначення стала Болгарія. Європейський ринок обсягом понад 1,5 мільйона барелів на добу майже повністю втрачено Росією, констатує Bloomberg. "Його замінили далекомагістральні напрямки в Азії, які набагато дорожчі та потребують багато часу на обслуговування", - пише агентство.

++08.45++

Минулої ночі російські війська двічі обстрілювали з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок цього було пошкоджено лінії електропередач і знеструмлено одну з насосних станцій, без води залишилися дев'ять населених пунктів, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. За його словами, пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газопровід. Обійшлося без жертв.

++08.25++

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому огляді ситуації у війні РФ проти України вказав на оцінки українських офіційних осіб щодо підготовки РФ до початку широкомасштабного вирішального наступу на сході України в середині-кінці лютого. Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков 5 лютого припустив, що росіяни почнуть новий рішучий наступ наприкінці місяця, щоб символічно прив'язати його до першої річниці початку повномасштабної війни, нагадали аналітики. Вони також нагадали, що неназваний радник українських військових повідомив Financial Times, що Росія має намір почати наступ у найближчі 10 днів, тобто до 15 лютого. При цьому окремі голоси російських націоналістів, як і раніше, висловлюють скепсис щодо спроможності РФ почати успішний наступ наприкінці лютого, вказується далі. На думку аналітиків, обидва спостереження свідчать про те, що російське військове командування, вочевидь, поспішає почати вирішальний наступ до прибуття західної військової допомоги та весняного сезону в Україні, який завадив російським механізованим маневрам навесні 2022 року.

++08.10++

Швейцарія обговорює відмову від нейтрального статусу в питанні поставок зброї Україні через зростаючий тиск як з боку західних країн, так і всередині суспільства, пише агентство Reuters. Два парламентські комітети з безпеки вже рекомендували уряду відповідним чином пом'якшити правила реекспорту швейцарського озброєння. Єдиної думки серед законодавців поки що немає, підкреслює агентство. Крім того, опитування громадської думки, проведене компанією Sotomo, показало, що 55 відсотків жителів країни виступають за дозвіл реекспорту зброї в Україну.

Вісім мільйонів українців стали біженцями - ООН

++07.49++

Близько восьми мільйонів людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від війни, заявив координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок. Ще 5,3 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами у власній країні, багато з яких шукають притулку. 17,6 мільйона, або майже 40 відсотків населення, потребували гуманітарної допомоги. Гріффітс оголосив, що представить цьогорічний план гуманітарної допомоги Україні в Женеві в лютому, який потребуватиме 3,9 мільярда доларів (близько 3,6 мільярда євро). За офіційними підтвердженими даними ООН, в Україні було вбито понад 7000 цивільних осіб, але реальна кількість, безумовно, є вищою, додав Гріффітс.

"Там не можна було залишатися" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++07.33++

Україна спільно з більш ніж 30 державами ініціює проведення 22 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку заходу, присвяченого грубим порушенням прав людини під час російського вторгнення. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця. "Наближається рік, як Росія почала повномасштабну війну і занурила центр європейського континенту в насильство, кровопролиття і розруху. Тому у фокусі нашої уваги мають бути потреби і страждання людей", - сказав він.

++07.20++

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України у вівторок.

"Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - -зазначається у повідомленні.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили росіян.

Як два брати-українці гатять з німецької гаубиці To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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