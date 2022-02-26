В Киеве - воздушная тревога

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Ряд стран Европы закрыли небо для российских авиакомпаний. Власти ФРГ впервые объявили о прямых поставках летального оружия Украине. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 февраля (время московское).

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В Киеве в 22.57 по местному времени (23.57 мск) 26 февраля объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил "24 Канал". Как в свою очередь отметила народный депутат Ирина Геращенко, столицу Украины в ночь на 27 февраля ждут тяжелые бои. Российские войска бросят "на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган", уверена она. Геращенко призвала киевлян укрыться в убежищах.

Хроника событий 26 февраля >>>

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