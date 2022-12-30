Під час війни зникли безвісти 15 тисяч українців

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 30 грудня.

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Близько 3,4 тисячі українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти. Такі дані повідомила уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька у інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). Доля цих людей абсолютно невизначена, зазначила вона. "Ми не знаємо, що з ними сталося", констатує Вербицька.

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Президент Росії Володимир Путін запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна навесні 2023 року відвідати РФ. Запрошення пролунало під час відеоконференції між лідерами, яка транслювалася на російському державному телебаченні, пише Reuters.

"Чекаємо вас, шановний пане голово, любий друже, чекаємо вас навесні наступного року із державним візитом до Москви", - сказав Путін. За його словами, цей візит "продемонструє світові близькість російсько-китайських відносин". У своїй промові Путін підкреслив, що прагне поглибити військову співпрацю між двома країнами. У відповідь Сі заявив, що Китай готовий посилити стратегічне співробітництво з Росією на тлі того, що він назвав "складною" ситуацією у світі в цілому

++11.52++

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога.

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Керівник української дипломатії Дмитро Кулеба вважає, що позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН є реалістичним, якщо системно над цим працювати. Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Колись нам розказували, що нереально, щоб Німеччина дала зброю Україні. Нам розказували, що нереально, що Америка дасть Patriot. Коли я був послом в Раді Європи, мені розказували, що нереально виключити Росію звідти: як же ж так, як може Рада Європи без Росії?! Виключили" - сказав Кулеба.

"Зараз нашу заяву (заява МЗС України щодо нелегітимності перебування РФ в Радбезі ООН - Ред.) - перевіряють в десятках міністерств закордонних справ, ми розворушили це кубло", - стверджує Кулеба.

++11.07++

Український політик і кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого передали РФ в рамках вересневого обміну, вірогідно, проживає наразі з родиною у Москві. Такі припущення зробило російське видання "Медуза". У листопаді ЗМІ поширювали відео, в якому Медведчук із дружиною нібито були в Ялті. Як з'ясувала "Медуза", у Росії щонайменше з 2021 року мешкає молодша донька Віктора Медведчука та Оксани Марченко Дар'я, похресниця Путіна. За даними видання, вона навчається у Вищій школі економіці разом ще з двома українцями, батьки яких наближені до Медведчука. Зокрема, із сином протоієрея УПЦ МП Віталія Косовського.

++10.48++

У міноборони Білорусі заявили, що ракета, яка впала у четвер в Брестській області, нібито може бути "навмисною провокацією України". За даними начальника білоруських зенітних ракетних військ Кирила Казанцева, загалом Мінськ розглядає дві версії подій: "Ненавмисний пуск зенітної керованої ракети через низьку навченість розрахунку або несправність ракети, або це навмисна провокація Збройних сил України". В міноборони Білорусі вказали, що збили ракету, що прилетіла з українського боку, засобами ППО в Іванівському районі.

++10.32++

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував у Telegram фото влучань безпілотника РФ у Києві в чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі та дев'ятиповерховий житловий будинок.

++09.59++

У ніч на 30 грудня, Росія атакувала Україна 16 дронами-камікадзе "Shahed-131/136". Усі вони були збиті силами ППО, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook. За їхніми даними, Росія для обходу ППО намагалася скористатися річищем Дніпра. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, сім дронів-камікадзе прямували на Київ. "2 із них збили на підльоті до столиці, 5 - над Києвом", - написав він у Telegram. Унаслідок падіння уламків дрона у Голосіївському районі було пошкоджені вікна однієї житлової та однієї нежитлової будівлі.

Столтенберг: військова підтримка України - найшвидший шлях до миру

++09.30++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає нещодавні українські атаки на військові цілі в Росії цілком законними.

"Кожна країна має право захищати себе - і Україна також", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa. На його думку, ці атаки треба розглядати в контексті атак Росії на цивільну інфраструктуру України.

Столтенберг закликав до нових постачань зброї для України. "Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", сказав він

++08.40++

"Періодичні українські удари по законних військових цілях у глибокому тилу Росії демонструють неефективність російської системи ППО щодо дронів", - ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). При цьому автори зведення нагадують, що атака українського бойового безпілотника на військовий аеродром в Енгельсі 29 грудня сталася лише за три дні після появи повідомлень міноборони РФ про загибель трьох російських військових після атаки українського дрона на той самий аеродром 26 грудня.

++08.16++

Збройні сили України можуть опинитися на території Росії, якщо це знадобиться для захисту України, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. "Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважаємо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив Данілов у інтерв'ю Kyiv Post, відповідаючи на запитання: чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України. Він також зазначив, що Україна реагуватиме у разі, якщо військові дії розпочнуться з боку Білорусі. "Білорусь окупована РФ. Російські військові поводять себе там, як у себе вдома. Коли буде прийнято рішення, не дай Боже, що білоруси починають військові дії, тоді ми будемо реагувати", - сказав він.



++08.05++

За словами міністра економіки ФРН Роберта Габека, за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) із ФРН в Україну доставили близько 2300 технічних вантажів, зокрема майже 30 трансформаторів. В інтерв'ю агентству dpa Габек розповів, що впродовж останніх тижнів німецькі компанії запропонували для безоплатного відправлення в Україну ще понад 60 трансформаторів. Ще більшу кількість готує викупити у компаній і передати Україні німецький уряд.

++07.45++

У США після підписання президентом країни Джо Байденом набув чинності закон про держбюджет, який передбачає виділення Україні до вересня 2023 року допомоги на загальну суму в 45 млрд доларів.

++07.27++

За минулу добу РФ завдала 85 ракетних, 35 авіаційних ударів, а також здійснила 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, уточнює у зведенні генштаб ЗСУ. Небезпека аударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Українська авіація протягом попередньої доби завдала 12 ударів по позиціях росіян.

++07.00++

Київ та область вночі атакували безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили усі п'ять дронів Shahed, які зафіксували над містом. Один із баражуючих БПЛА зруйнував частину адмінбудівлі в Голосіївському районі та пошкодив вікна в житловому будинку, повідомив керівник начальник КМВА Сергій Попко. ППО також працювала і в Київській області.

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