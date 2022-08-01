Російська ракета влучила у зенітний комплекс на Львівщині

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 2 серпня (час київський).

До Босфору прийшло перше судно з українським зерном

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Судно RAZONI, яке вчора вийшло з порту "Одеса" з вантажем української кукурудзи, прибуло до Босфору, повідомив президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення у вівторок.

"Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном… Наша мета зараз - щоб була регулярність у цьому процесі. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам лише одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни - зараз забезпечується наступний рік…", - сказав він.

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Країни "Великої сімки" (G7) хочуть завадити Росії отримати вигоду від високих цін на енергоносії внаслідок розв'язаної нею війни проти України. Для цього розглядаються всі варіанти, у тому числі запровадження повної заборони на транспортування нафти з РФ, якщо вона купуватиметься за ціною, вище погодженої, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, опублікованій у вівторок, 2 серпня.

"Ми продовжуємо розглядати низку підходів, включаючи варіанти повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати морем російську нафту та нафтопродукти по всьому світу, за винятком випадків, коли ця нафта закуповується або за ціною, яка буде погоджена в консультаціях з міжнародними партнерами, або - за ще нижчою ціною", - сказано у документі.

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США розширили санкції проти РФ

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США розширили санкції проти Росії, йдеться у повідомленні американського мінфіну. Під обмеження зокрема потрапили колишня гімнастка, голова ради директорів "Національної медіа групи" Аліна Кабаєва, керівник російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов. Усього до оновленого списку санкцій додано 13 фізичних осіб, понад 30 компаній і два судна.

Крім того США вводять візові обмеження щодо 893 російських офіційних осіб, зокрема членів Ради Федерації, заявив у вівторок американський держсекретар Ентоні Блінкен.

"Держдеп вживає заходів щодо запровадження візових обмежень стосовно фізосіб у зв'язку з діями Росії в Україні. Під обмеження підпадають 893 офіційні особи РФ, такі як члени Ради Федерації, а також військовослужбовці", - йдеться у заяві Блінкена.

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ЗСУ ввечері збили сім із восьми російських крилатих ракет, одне влучання - на Львівщині

Українські військові ввечері, 2 серпня, збили сім із восьми російських крилатих ракет, які летіли у напрямку центральних, південних та західних областей України, повідомляє Повітряне командування ЗСУ на своєму Telegram-каналі. "2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил", - ідеться в повідомленні.

За даними Повітряного командування, одна із ракет влучила на Львівщині, уразивши зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються.

Вибухи у Львівській області підтвердив і голова місцевої ОВА Максим Козицький. "Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце", - написав він на своєму Telegram-каналі.

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Євросоюз повністю перерахував Україні один мільярд євро із 9-мільярдної макрофінансової допомоги. "Очікуємо на отримання ще 8 мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами," - сказав на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, передають "Українські новини".

"Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої термінові фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. Мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі", - прокоментувала мільярдний транш президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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Над Вінницькою областю збили дві російські ракети, повідомив голова обладміністрації Сергій Борзов у соцмережах. "Над Вінницькою областю працює ППО. 2 ракети збили", - написав він, не повідомляючи подробиці обстрілу.

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Канада ввела санкції проти офіцерів РФ, які воювали в Бучі

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Канада розширила список санкцій проти Росії, додавши до нього 43 особи та 17 юридичних осіб. Під санкціями в тому числі опинилися науково-виробничі компанії "Алмаз" та "Салют", акціонерне товариство "Горизонт" та пермський завод "Машиностроитель". 43 особи у списку фізичних осіб - це офіцери російської армії, які, за даними України, перебували у Бучанському районі під час окупації та можуть бути причетні до вбивств там мирних жителів.

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Експосол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що хотів би особисто вибачитися перед канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і надіслав запит до канцелярії Шольца щодо можливості зустрічі перед від'їздом із країни. У травні Мельник назвав Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через небажання канцлера їхати в Україну після того, як там відмовилися приймати президента ФРН Штайнмаєра. "Ображена ліверна ковбаса" - це дослівний переклад стійкого німецького виразу "beleidigte Leberwurst spielen", що означає видавати із себе ображеного.

У розмові з Bild Мельник підкреслив, що, незважаючи на бажання вибачитися перед Шольцем, він вважає виправданою свою критику на адресу влади Німеччини, яких він дорікав за недостатньо активну допомогу Україні. "Іноді принаймні в мене складалося враження, що необхідно підвищувати голос і, можливо, також критикувати. Без цього, я думаю, німецьке суспільство, можливо, не до кінця усвідомило б серйозність моменту", - пояснив він.

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"Азов" відреагував на визнання його "терористичною організацією" в Росії

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Визнання в Росії загону спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" "терористичною організацією" є спробою виправдати скоєні воєнні злочини, зазначається в заяві "Азова", оприлюдненій в Telegram.

"Після публічної страти військовополонених полку "Азов" у н.п. Оленівка Росія шукає нові приводи та пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд Росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди", - зазначається у заяві.

"Азов" закликає Державний департамент США та уповноважені органи інших держав натомість визнати РФ державою-терористом. "Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.

Читайте докладніше: Полк "Азов": Терористом необхідно визнати Росію

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Єврокомісарка із питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон прибула до Києва, повідомляється на Telegram-каналі Єврокомісії у вівторок. У планах Йоганссон - обговорити з урядовцями практичне виконання Директиви про тимчасовий захист для громадян та мешканців України, кроки країни на шляху до вступу до ЄС, а також підтримку Євросоюзом України та народу.

"Із 4 березня, в межах Директиви, майже 3,9 мільйона українців зареєструвалися в ЄС. Я тут, щоб зрозуміти, як найкраще сприяти їхній підтримці в Євросоюзі і Україні, включно з тими, хто повертається додому з ЄС. Будьте певні: що б не трапилося на війні, українців завжди тепло зустрінуть в ЄС", - сказала вона.

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Кількість жертв унаслідок ракетного обстрілу Вінниці зросла до 27. Від важких опіків та поранень помер лікар Павло Ковальчук, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. "20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими", - написав він на своєму Telegram-каналі у вівторок, 2 серпня.

14 липня війська РФ обстріляли центр Вінниці ракетами "Калібр". У лікарнях міста продовжують перебувати близько 70 осіб, загалом по медичну допомогу звернулись 202 особи.

++15.45++

Парламентський комітет Латвії із закордонних справ визнав Росію "державою, яка підтримує тероризм", йдеться на сайті Сейму 2 серпня. Комітет надіслав заяву на розгляд на найближчу сесію парламенту.

"Упродовж багатьох років Росія підтримувала і фінансувала терористичні режими та організації різними способами - прямо і опосередковано - як найбільший постачальник зброї режиму Асада в Сирії і, наприклад, у отруєнні сім'ї Скрипалів або аварії літака МН-17. Зараз Росія обрала аналогічну - жорстоку, аморальну та незаконну тактику в Україні, використовуючи неточну та заборонену міжнародною спільнотою зброю та боєприпаси, навмисно завдаючи ударів по цивільним особам та громадським місцям, тим самим завдаючи не тільки величезних фізичних збитків, а й прагнучи деморалізувати та залякати", - заявив голова комітету Ріхардс Колс.

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++15.13++

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 серпня, обговорили подальшу військову підтримку України з боку Альянсу. "Провели гарну телефонну розмову з президентом Зеленським щодо пріоритетів військової підтримки. Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше. Крім того, обговорювали першу партію зерна після вторгнення Росії й необхідність повного виконання угоди, що підтримується ООН і нашим союзником Туреччиною", - написав Столтенберг у своєму Twitter.

На сайті Офісу президента повідомили, що Зеленський поінформував генсека НАТО про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО для успішного відбиття атак РФ і переходу до контрнаступу. Крім того, очільник держави наголосив на важливості одержання від Альянсу в стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО.

Зеленський запросив Столтенберга взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня цього року.

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Україна хотіла би бачити Японію серед гарантів безпеки. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю японському виданню NHK.

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Служба безпеки України заявляє, що ліквідувала в Києві, Львові та Миколаєві схеми вивезення за кордон призовників. Зокрема, у Києві на цьому спіймали колишнього помічника народного депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційний блок". "Будучи працівником одного із медзакладів, він задіяв адмінресурс для виготовлення документів, що звільняють військовозобов'язаних від служби. Свої "послуги" він оцінив у 15,2 тисячі доларів", - ідеться у повідомленні. В Львові та Миколаєві викрили місцевих жителів, які брали за це від чотирьох до шести тисяч доларів.

++13.45++

РФ визнала український полк "Азов" "терористичною організацією"

Російські ЗМІ повідомляють, що Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" терористичною організацією та заборонив його діяльність в Росії.

Бійці полку "Азов" під час виходу з "Азовсталі" в травні

Раніше розгляд відповідного позову генеральної прокуратури двічі переносили. Засідання мало відбутися в закритому режимі.

Організація "терористичної діяльності" карається в Росії довічним ув'язненням, а участь в ній - позбавленням волі на строк від 10 до 20 років.

Читайте детальніше: В Росії "Азов" визнали терористичною організацією

++13.26++

Бельгія заморозила російські активи на 50 мільярдів євро

Бельгія заморозила російські активи на понад 50 мільярдів євро в рамках виконання санкцій Європейського Союзу щодо Росії за війну в Україні. В цю суму входять різні фінансові активи, такі як готівка та акції, що належать 1229 фізичним і 110 юридичним особам: російським політикам, мільярдерам, банкам та корпораціям, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву міністерства фінансів країни.

Як зазначають журналісти, це "напрочуд велика сума". В липні єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що в ЄС заарештовані російські активи на 13,8 мільярда євро. За його словами, 12 мільярдів із них заморожені всього п'ятьма державами-членами. Втім, політик не став розкривати назви цих країн.

++13.03++

До України приїхали генсек ОБСЄ і глава МЗС Польщі

До України прибули з візитом генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Шмід (Helga Schmid) і міністр закордонних справ Польщі, яка нині головує в ОБСЄ, Збігнєв Рау.

"Побували в Бучі - місці неймовірної жорстокості. Військові злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні польського головування в Twitter.

++12.49++

Росія відповідальна за вбивство полонених в Оленівці - ISW

За оцінками американського Інституту вивчення війни, відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині несуть російські сили.

Колонія в Оленівці після атаки

Супутникові зображення свідчать, що атака пошкодила лише одну будівлю, не зруйнувавши її стін, а поблизу не залишилося жодних воронок від снарядів. "Це дуже переконливо свідчить, що руйнування в'язниці було результатом або високоточного удару, або закладеного всередині запального чи вибухового пристрою", - йдеться у звіті. При цьому аналітики наголошують, що, попри заяви РФ, що удар нанесли українс

ькі підрозділи американськими високоточними ракетами HIMARS, жодних слідів того, що атаку здійснили саме цією системою, немає.

Читайте детальніше: Росія відповідальна за вбивство українських полонених в Оленівці - ISW

++12.30++

Туреччина очікує, що одне судно з зерном виходитиме з українських портів щодня протягом дії договору, який забезпечує їхній безпечний прохід. Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений турецький чиновник на умовах анонімності.

За його словами, перше судно, яке відправилось на експорт з українським зерном 1 серпня, має прибути до Туреччини в ніч на 3 серпня, звідки після перевірки попрямує до Лівану.

++11.53++

Мінкульт визначив ТОП-10 "російських" урбанонімів для перейменування

Демонтаж радянського монумента під Аркою дружби народів у Києві в квітні

Експертна рада міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила список десяти найбільш поширених російських урбанонімів, які рекомендуються до перейменування у першу чергу.

Йдеться про назви вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів тощо, "пов'язаних із росіянами, які не народилися в Україні та чиї життя і діяльність, за великим рахунком, не мають стосунку до України, її історії, науки, культури".

Читайте докладніше: В Україні визначили ТОП-10 міських топонімів для дерусифікації

++11.25++

Розпочалася обов'язкова евакуація з Донецької області

Розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький", - написала вона.

++11.04++

Збройні сили України деокупували 1054 населених пункти, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Скільки населених пунктів лишаються під російською окупацією, він не уточнив.

++10.34++

Шольц заперечує скорочення військової допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) спростовує інформацію ЗМІ про зменшення військової допомоги Україні та запевняє, що ФРН надаватиме її до тих пір, доки в цьому буде необхідність.

Олаф Шольц

Напередодні німецьке видання Die Welt, проаналізувавши список наданої Німеччиною зброї Україні, зробило висновок про скорочення поставок. "Це просто неправда!" - обурився Шольц в інтерв'ю The Globe and Mail. За словами канцлера, Німеччина постачає Україні зброю та боєприпаси з перших днів повномасштабного нападу Росії. "Це повна відмова від залізної політики всіх федеральних урядів Німеччини - заборони експорту зброї в кризові зони", - наголосив Шольц.

Читайте детальніше: Канцлер Німеччини заперечує скорочення військової допомоги Україні

++10.02++

У Харкові вночі було спокійно, тим часом війська РФ обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. "Наголошу: постраждала виключно цивільна інфраструктура", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09.39++

Вночі російська армія обстрілювала Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, по Синельниківському району били з реактивних систем залпового вогню. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки, але люди не постраждали. У Криворізькому районі зі ствольної артилерії обстрілювали Широківську та Зеленодольську громади. У Кошовому перебили лінію електропередач, тож село залишилось без світла. Люди не постраждали.

++09.01++

Миколаїв: Під обстріл РФ потрапив гуртожиток університету

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив подробиці нічного обстрілу Миколаєва. Один із районів міста зазнав обстрілів реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч", інший район - ракетами протиповітряної оборони С-300. Пошкоджений гуртожиток одного з університетів, поранений його охоронець. Також пошкоджені житлові будинки. Попередньо, жертв немає.

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++08.35++

Військова розвідка Великобританії назвала повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі в День військово-морських сил "останньою невдачею" російського флоту. "Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи паралельно з воєнною діяльністю", - йдеться у щоденному звіті розвідників.

++08.03++

Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, озвученими мером Олександром Сєнкевичем, одна особа дістала поранення.

++07.40++

Українські військові відбили штурми в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. В районах Бахмута і Зайцевого тривають бойові дії. Також російські війська безуспішно вели штурмові дії в районі Авдіївки, неподалік Івано-Дар'ївки на Краматорському напрямку та Трудолюбівки - на Південнобузькому, через що були змушені відійти. Поблизу Пісків тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

З різних видів озброєнь, включаючи ствольну та реактивну артилерію і танки, російські підрозділи обстрілювали населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На останньому напрямку основні зусилля російських підрозділів зосереджені на недопущенні просування українських військ.

++07.22++

Черги на відправлення з України з зерном чекають 16 суден - Зеленський

Черги на відправлення з зерном з України чекають 16 суден, повідомив у відеозверненні за підсумком 159-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Відправлення першого судна з українським зерном 1 серпня Зеленський назвав "першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі". "Для нашої держави це теж має значну користь. Питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько пів мільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць", - пояснив він. При цьому Зеленський додав, що поки не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події.

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