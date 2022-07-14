У Вінниці внаслідок ракетного удару РФ щонайменше 20 загиблих

Війська РФ у четвер, 14 липня, завдали ракетних ударів по центру Вінниці. За попередньою інформацією, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, одна з ракет влучила у паркувальний майданчик поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Також частково зруйнований медично-діагностичний центр.

За останньою інформацією, озвученою близько другої години дня заступником керівника Офісу президента України (ОПУ) Кирилом Тимошенком, унаслідок ударів загинули щонайменше 20 людей, серед яких є троє дітей, 90 осіб звернулися по допомогу до медичних закладів.

За словами Тимошенка, по місту вдарили крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

На місці трагедії працюють близько 150 рятувальників, кінологів і психологів.

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У Зеленського закликають визнати РФ спонсоркою тероризму

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський: "Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?".

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що міжнародна спільнота має визнати Росію державою-спонсором тероризму. Напередодні в своїй колонці для видання Politico він зазначив, що країни Заходу "одностайно засудили невибіркові напади Росії на невійськові цілі, але вони також могли б дати змістовне юридичне визначення цим звірствам: РФ бере участь у широкомасштабній терористичній діяльності". Тероризм - це навмисний та невибірковий напад на цивільне населення з політичною метою, додав Єрмак.

Він нагадав, що поки тільки Литва визнала Росію терористичною державою. Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив визнання РФ державою-спонсором тероризму, але рішення має ухвалювати Державний департамент.