Часів Яр: Рятувальники завершили пошук, з-під завалів дістали 48 тіл

У Часовому Яру на Донеччині в четвер, 14 липня, рятувальники завершили розбір завалів на місці п'ятиповерхівки, частково зруйнованої внаслідок ракетного обстрілу військами РФ. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України (ОПУ) Кирило Тимошенко у Telegram.

"Працівникам екстрених служб вдалося врятувати дев'ятьох людей, з-під завалів дістали 48 тіл загиблих, серед них одна дитина", - повідомив він. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнила, що загинув дев'ятирічний хлопчик.

До пошукових робіт залучили 323 співробітників ДСНС і дев'ять одиниць техніки. Загалом рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі.

Відповідальні за обстріли мирних міст і селищ мають постати перед судом і понести покарання, наголосив заступник керівника ОПУ.

Російські війська завдали удару по Часовому Яру ввечері в суботу, 9 липня. За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, обстріл було здійснено з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Читайте також: Вінниця: Три ракети влучили в офісну будівлю, є жертви