 Часів Яр: Рятувальники завершили пошук, з-під завалів дістали 48 тіл | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Часів Яр: Рятувальники завершили пошук, з-під завалів дістали 48 тіл

У Часовому Яру на Донеччині завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного обстрілу п'ятиповерхівки. Врятувати вдалося дев'ятьох людей, під завалами знайшли 48 тіл, у тому числі тіло дитини.

Руйнування унаслідок обстрілів Часового Яру на Донеччині

Руйнування унаслідок обстрілів Часового Яру на Донеччині

У Часовому Яру на Донеччині в четвер, 14 липня, рятувальники завершили розбір завалів на місці п'ятиповерхівки, частково зруйнованої внаслідок ракетного обстрілу військами РФ. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України (ОПУ) Кирило Тимошенко у Telegram.

"Працівникам екстрених служб вдалося врятувати дев'ятьох людей, з-під завалів дістали 48 тіл загиблих, серед них одна дитина", - повідомив він. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнила, що загинув дев'ятирічний хлопчик.

До пошукових робіт залучили 323 співробітників ДСНС і дев'ять одиниць техніки. Загалом рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі.

Відповідальні за обстріли мирних міст і селищ мають постати перед судом і понести покарання, наголосив заступник керівника ОПУ.

Російські війська завдали удару по Часовому Яру ввечері в суботу, 9 липня. За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, обстріл було здійснено з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Читайте також: Вінниця: Три ракети влучили в офісну будівлю, є жертви

Дивитись відео 01:20

Зеленський у Гаазі: Важливо притягти відповідальних за війну (31.03.2022)

DW.COM

ЄС і 43 країни підтримали позов України проти РФ у Міжнародному суді ООН

Євросоюз і 43 країни заявили про підтримку зусиль України з притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права, а також закликали РФ припинити воєнні дії на виконання постанови Міжнародного суду ООН.  

Жертвами війни стали понад п'ять тисяч мирних українців

139-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події вівторка, 12 липня.  

Реклама

Докладно

Дрон типу Bayraktar турецького виробництва в Україні

Як Україна збирається озброїти військо безпілотниками

Українська влада хоче забезпечити армію безпілотниками спільним коштом держави, бізнесу та громадян.  

A380 авіакомпанії Emirates

Повернення A380. Літаки-гіганти знову потрібні авіагалузі

Lufthansa та інші авіакомпанії заявили, що хочуть знову використовувати літаки-гіганти, від яких колись відмовилися.  