 Ракетний обстріл Часового Яру: кількість загиблих зросла до 15 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2022

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Новини

Ракетний обстріл Часового Яру: кількість загиблих зросла до 15 осіб

Люди залишаються під зруйнованою п'ятиповерхівкою у Часів Ярі. Рятувальники дістали 15 загиблих та 5 поранених.

Наслідки обстрілу у Часовому Яру, 10 липня 2022 року

Наслідки обстрілу у Часовому Яру, 10 липня 2022 року

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Часів Яр у Донецької області, за останніми даними, збільшилася до 15 осіб. Під завалами 5-поверхового будинку, куди влучила російська ракета, перебуває 24 людини, з них одна дитина. Про це повідомляє пресслужба облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам вдалося дістати п'ятьох поранених, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці у неділю, 10 липня.

Російські війська завдали удару по місту ввечері в суботу, 9 липня. За інформацією Кириленка, обстріл було здійснено з реактивних систем залпового вогню "Ураган". 

Під завалами є люди

Під завалами є люди

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У зруйнованому будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники, які намагаються врятувати постраждалих з-під завалів.

Окрім того, Павло Кириленко повідомив, що протягом суботи від російських обстрілів на Донеччині загинуло 3 мирних жителі - у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини, за його словами, отримали поранення. 

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