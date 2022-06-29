Російський танкіст визнав провину в обстрілі житлового будинку в Чернігові
Суд у Чернігові розпочав слухання справи російського танкіста Михайла Кулікова. Той визнав провину в обстрілі житлової багатоповерхівки 26 лютого.
Чернігів після російської навали. На фото: зруйнована російською армією міська школа
Деснянський районний суд Чернігова у четвер, 30 червня, розпочав слухання в справі 31-річного оператора-навідника 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ Михайла Кулікова. Офіс генпрокурора обвинувачує його у порушенні законів та звичаїв війни через те, що Куліков 26 лютого цього року вистрілив з танка Т-72б у житлову багатоповерхівку на околиці Чернігова.
Як розповів під час судового засідання прокурор Артем Дикий, колонна військової техніки, в складі якої рухався і танк Кулікова, вторглася в Україну через Білорусь у районі села Сеньківка Чернігівської області вранці 24 лютого. Колона вирушила до Чернігова, 26 лютого вона вела бої вже на околицях міста. По обіді рухаючись вулицею Кільцевою, Куліков отримав наказ від свого командира і земляка майора Леоніда Щьоткіна вистрілити у новозбудовану багатоповерхівку. Він підкорився і зруйнував снарядом калібру 125 мм дві квартири на 9 та 10 поверсі, а також приміщення на технічному поверсі. Вибухова хвиля пошкодила вікна майже в усій будівлі, однак ніхто з мешканців не постраждав. Слідство оцінило завдані Куліковим збитки майже в мільйон гривень.
Невдовзі танк Кулікова та Щьоткіна підбили, і росіяни намагались сховатись на подвір'ї одного з будинків поруч з дорогою, де їх і затримали українські військові.
На початку судового засідання російський танкіст повністю визнав провину в інкримінованому йому злочині. За словами прокурора Дикого, щире каяття може пом'якшити йому покарання - Кримінальний кодекс України передбачає за порушення звичаїв та законів війни від восьми до 12 років позбавлення волі. Втім, суддя Микола Кузюра все одно вирішив розглядати обвинувачення проти російського солдата за повною процедурою. 30 червня він вислухав свідків обвинувачення: ніхто з них не бачив пострілу по багатоповерхівці на власні очі.
Пенсіонер Володимир К. розповів суду, як по обіді 26 лютого ховався від обстрілів у приватному секторі. "Вже після того як все стихло, я пішов подивитись, чисто з цікавості. На дорозі побачив танк, біля нього сиділи вже полонені солдати", - розповів він. В одному з солдатів він впізнав у залі суду Михайла Кулікова. Іншим, який скаржився на контузію, був, вочевидь, Леонід Щьоткін. За інформацією прокуратури, російського майора вже звільнили в рамках обміну полоненими.
Після того, як російський танк підбили, Куліков і Щьоткін намагались сховатися на подвіррі поруч з дорогою. 69-річна Олена С. розповіла суду, як ховалася від обстрілів у сусідів, а після їх завершення повернулась додому, "щоб закрити курей". В сараї вона наткнулася на двох чоловіків. "Сидять двоє хлопців не наших, ще й пістолет на мене направили. Я двері закрила і тікати. Швидко подзвонила нашим солдатам, ті вже за півгодини їх забрали", - згадувала вона. Впізнати в Кулікові одного з чоловіків з сараю жінка не змогла.
У четвер у суді також встигли допитати представницю компанії "Форест-3", якій належала більшість квартир у пошкодженому будинку. Втім вона лише підтвердила, що будівля була цивільним об'єктом і не використовувалась військовими.
Далі суд збирався вивчати речові докази злочину та заслухати експертів, які мали б оцінити обставини й мету пострілу з танку. Але вони не з'явились на засідання. Тому суддя Микола Кузюра оголосив перерву у слуханнях майже на три тижні. Слухання продовжаться 19 липня.
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