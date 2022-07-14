ЄС і 43 країни підтримали позов України проти РФ у Міжнародному суді ООН

Європейський Союз та 43 країни, серед яких і Німеччина, підтримують зусилля України щодо справи проти РФ у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Гаазі в рамках Конвенції про запобігання геноциду задля "встановлення того, що Росія не має законних підстав для воєнних дій в Україні на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді". Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій 13 липня на сайті Європейської Комісії.

Країни-підписантки документа закликають РФ негайно припинити воєнні дії в Україні, як цього вимагає Міжнародний суд ООН у постанові про тимчасові заходи від 16 березня. Невиконання цієї постанови "є подальшим порушенням Росією своїх міжнародних зобов'язань", зазначається в заяві.

У документі також відзначаються зусилля України з забезпечення дотримання міжнародного права та здійснення судом своєї роботи. "Порушення Росією міжнародного права тягнуть за собою її міжнародну відповідальність, а збитки та шкода, завдані Україні в результаті порушень Росією міжнародного права, вимагають повного і невідкладного відшкодування з боку Росії відповідно до законодавства", - говориться в документі.

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через агресію Росії 26 лютого. 1 липня Київ подав до суду меморандум за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. У ньому Україна вимагає "відповідальності та повного відшкодування шкоди, завданої грубими порушеннями міжнародного права з боку Росії".

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Конференція в Гаазі щодо відповідальності РФ за воєнні злочини в Україні

У четвер, 14 липня, в Гаазі відбудеться організована урядом Нідерландів та Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду конференція, яка розгляне питання відповідальності РФ за вчинені в Україні воєнні злочини.

У ній візьме участь і президент України Володимир Зеленський. "Світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля у такий спосіб, щоб усі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде", - зазначив Зеленський у своєму відеозверненні напередодні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також візьме участь у конференції, запропонує її учасникам підписати договір про створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ в Україні. "Однією з центральних тем стане створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (...) Я звернуся до учасників і закличу перейти від дискусій до конкретних кроків і запропоную опрацювати підписання відповідного міжнародного договору", - сказав він напередодні на брифінгу.

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