Жертвами війни стали понад п'ять тисяч мирних українців

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 12 липня (час київський).

++20.10++

Ціни на оренду житла у Києві знизилися від 38 до 56 відсотків з початку війни і станом на початок липня, повідомили у пресслужбі застосунку для оренди квартир у Києві bird. Згідно з аналітикою bird, станом на 12 червня медіанна ціна оренди на однокімнатні квартири у столиці становить 8 тисяч гривень, що на 38 відсотків менше від цін лютого. Медіанні ціни на оренду двокімнатних знизилися з 21,6 тисячі гривень у лютому до 12,6 тисячі гривень, або на 42 відсотки, трикімнатні - з 46,1 до 20,5 тисячі гривень, тобто на 56 відсотків. Однак загалом нині відзначається стабілізація цін, вони практично не змінилися від початку літа. При цьому кількість переглядів оголошень у липні вища, ніж у червні.

++19.32++

У середу в Стамбулі на переговорах щодо навігації в Чорному морі спочатку відбудеться зустріч українських і турецьких представників, а потім - розширена зустріч між Україною, Туреччиною, ООН і РФ. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. "Розблокування українських портів - це одна з ключових складових глобальної продовольчої безпеки. Нам потрібно зробити це якомога швидше. Ми вважаємо, що питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН. Генсекретар Антоніу Гутерреш долучений до цього процесу, ми вдячні йому за це", - написав Єрмак у Telegram. Він зазначив, що "сильні позиції наших військових у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію суден, що також є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки". "Також це дозволить відновити експорт українського зерна та забезпечити продовольчу безпеку світу", - додав він.

++19.12++

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області порушила кримінальне провадження за фактом розстрілу російською армією мирного населення на горі Кременець під Ізюмом. За даними прокуратури, 8 липня 2022 року близько 14 години армія РФ обстріляла гору Кременець, на якій у цей час були люди. "Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено. Дані про постраждалих уточнюються", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

УВКПЛ: Понад п'ять тисяч цивільних вбито з початку війни

++19.03++

Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) заявило у вівторок, що з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україні загинуло понад п'ять тисяч мирних жителів - 5024 людини були вбиті, а 6520 - поранені. Водночас УВКПЛ вважає, що фактичні цифри є значно вищими, адже з місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, інформація надходить із запізненням, а чимало повідомлень вимагають підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Попасної та Сєвєродонецька, де, вірогідно, постраждало чимало мирних жителів.

++18.37++

Іспанія готова передати Україні 10 танків Leopard 2 A4 та 20 бронетранспортерів M113, повідомило іспанське видання Infodefensa. Наразі міністр оборони країни Маргарита Роблес вивчає можливості передачі техніки, яка перебуває в армійських резервах. "Рішення стане поворотним моментом щодо допомоги, яку уряд Педро Санчеса надає Володимиру Зеленському, оскільки до цього він обмежувався оборонним озброєнням, аж до прохання повернути 30 вантажівок, на яких в Україну доставляли боєприпаси", - наголосило видання.

++18.30++

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України частково підтверджують інформацію про те, що РФ направляє воювати в Україну засуджених. За словами представника ГУР МО Вадима Скібіцького, підтверджується інформація, що рекрутинг здійснюється у всіх регіонах, у всіх можливих місцях, зокрема в місцях позбавлення волі. "Формуються підрозділи й у багатьох випадках їх направляють у найгарячіші точки", - сказав він в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна". На думку Скібіцького, російське командування розраховує, що більшість із цих ув'язнених буде знищено, і "держава жодної відповідальності за їхню смерть не нестиме". Також представник ГУР міноборони України пояснив, що російським військам бракує механіків-водіїв, навідників, артилеристів, через що вони змушені використовувати різні способи найманства, зокрема, додаткові пункти рекрутингу в ПВК.

++18.19++

Кабінет Міністрів України погодив залучення кредиту від Італії на 15 років на суму до 200 мільйонів євро через адмінрахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомило міністерство фінансів за підсумками засідання уряду у вівторок. Кошти мають піти до держбюджету для фінансування зарплат шкільних педагогів. При цьому пільговий період відстрочення кредиту становитиме 7,5 року, під час цього періоду відсотки за користування кредитом не нараховуються.

Часів Яр: вже понад 40 загиблих

++18.14++

Кількість жертв обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр Донецької області збільшилася до 41 особи, повідомили в МВС України. "Станом на 16:40 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 41 загиблої особи, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб)", - йдеться у повідомленні.

Закрита соціологія: прихильників війни в РФ вдвічі більше, ніж противників

++18.05++

Близько 30 відсотків росіян висловлюються за негайне припинення війни проти України, повідомляє видання "Медуза" з посиланням на результати закритого опитування ВЦВГД, проведеного наприкінці червня. За даними видання, продовження війни підтримали 57 відсотків опитаних, 30 відсотків висловилися проти, а ще 13 відсоткам було важко відповісти на запитання. Більшість росіян, які згодні із діями влади, спостерігається у старших вікових групах. Наприклад, за продовження вторгнення висловилися 72 відсотки опитаних віком від 60 років, тоді як у групі від 18 до 24 років ведення бойових дій підтримала лише п'ята частина респондентів, а за припинення висловилося 56 відсотків.

++17.38++

Міністр оборони України Олексій Резніков і міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у вівторок провели розмову, під час якої обговорили постачання Берліном озброєння для України. "Я мав плідну онлайн-зустріч із моєю колегою - міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Ми обговорили надання німецького озброєння для України, яке зміцнить наші оборонні можливості. Дякуємо нашим німецьким партнерам за незмінну відданість підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом", - написав він у Twitter у вівторок.

++17.20++

Данський виробник дитячих конструкторів Lego повністю піде з Росії, заявив речник компанії у вівторок. Компанія розірве відносини з російською мережею Inventive Retail Group, яка керує 81 магазином Lego у країні. Компанія припинила поставки продукції до Росії ще у березні, водночас керівництво данського офісу Lego повідомило, що жертвує 110 мільйонів данських крон (близько 15 мільйонів євро) на допомогу Україні.

Україна повернула тіла 30 військових

++16.50++

У Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців, Україна повернула тіла 30 захисників, повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко. Згідно з повідомленням на сайті міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тіла 30 українських військових буде передано їхнім родинам для гідного поховання. Операція проводилась у Запорізькій області за співпраці уповноваженого, ГУР міноборони, СБУ, генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

++16.16++

Міністр юстиції України Денис Малюська переконаний, що президент РФ Володимир Путін та глава МЗС РФ Сергій Лавров "рано чи пізно" опиняться за ґратами за напад на Україну. "Це відбудеться без сумніву, але лише питання, коли саме", - сказав Малюська у вівторок під час поїздки до Праги, цитує dpa.

++16.08++

Унаслідок обстрілів Індустріального району Харкова, завданих російськими окупаційними військами у вівторок удень, постраждали чотири мирні жителі, загрози їхньому життю немає, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз унаслідок обстрілів Індустріального району постраждали чотири людини. Отримано травми середнього ступеня тяжкості, всіх госпіталізовано до медичних закладів, загрози їхньому життю немає", - написав Синєгубов у Telegram.

Збільшення кількості жертв у Часовому Яру

++15.50++

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час розбору завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр Донецької області виявили ще три тіла загиблих. "Вилучено з-під завалів тіла 38 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів дев'ятьох осіб, здійснено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку", - повідомляє ДСНС у Telegram.

++15.35++

Російські окупаційні війська заблокували виїзди з Мелітополя, повідомив мер захопленого російською армією міста Іван Федоров у Telegram. "Все місто - у заручниках. Скільки днів триватиме блокада - невідомо. Але боремося за те, щоби проїзд відкрили", - написав він. Чиновник вважає, що таким чином російські війська хочуть перешкоджати виїзду громадян, щоб використовувати їх як "живий щит" під час контрнаступу ЗСУ. Раніше міністерка із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала місцевих жителів евакуюватися усіма можливими способами.

Німеччина посилить рівень кібербезпеки

++15.20++

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запропонувала внести зміни до конституції країни, щоби посилити роль Федерального управління інформаційної безпеки (BSI) в захисті ФРН від кібератак. Нині кібербезпека лежить у компетенції федеральних земель, які "перевантажені" таким викликом, зазначила урядовиця.

Вона також представила низку заходів, які мають стати відповіддю на зростання загроз кібербезпеці Німеччини з огляду на війну Росії проти України. Серед них - запровадження центральної системи відеоконференцій для федеральної адміністрації, створення платформи для обміну інформацією про кібератаки на базі BSI, а також підтримка заходів з підвищення стійкості малих і середніх підприємств, які належать до критичної інфраструктури країни, до кібератак.

++15.15++

Російські війська змушують маріупольських фермерів здавати зерно на склади компаній, пов'язаних із окупаційною адміністрацією, повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, фермери можуть збирати врожай із полів лише на умовах його повної передачі на реалізацію "торгівельним домом" самопроголошеного квазідержавного утворення "ДНР". Раніше глава так званої "народної республіки" Денис Пушилін заявляв, що у 2022 році з полів регіону вдасться зібрати на 49 відсотків більше зерна, ніж роком раніше.

++15.06++

Японія та США об'єднають зусилля у боротьбі зі зростанням цін на продовольство та енергоносії, а також із коливаннями валютних ринків та іншими негативними тенденціями, посиленими війною Росії проти України. Про це заявили міністри фінансів двох країн Сунічі Судзукі та Джанет Єллен. Заява пролунала на тлі рекордного падіння курсу японської єни, яка 11 липня подешевшала на 16 відсотків по відношенню до долара.

Міністри фінансів Японії та США також спільно засудили "неспровоковану, невиправдану й незаконну війну Росії проти України" і запевнили, що продовжать збільшувати ціну, яку Росії доведеться заплатити за її агресію. Урядовці також закликали Китай та інші країни до конструктивної участі в допомозі державам, які зіштовхнулися з борговою кризою.

++14.46++

ЄС заморозив російські активи на майже 14 мільярдів євро

Станом на вівторок Європейський Союз заморозив російські активи на 13,8 мільярдів євро, тоді як у червні ця сума становила 12,5 мільярдів, повідомляє агентство dpa.

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, понад 12 мільярдів євро заморожені всього п’ятьма країнами-членами ЄС. Що це за країни, він не уточнив, але наголосив, що Євросоюзу варто поширити цю практику на інших членів.

++14.33++

У Туреччині 13 липня пройде зустріч щодо експорту українського зерна

Турецький міністр оборони Хулусі Акар повідомив, що 13 липня в Стамбулі делегації України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй проведуть зустріч щодо "безпечного експорту українського зерна", передає Reuters.

++14.18++

РФ нанесла удари по Індустріальному району Харкова

Близько другої години дня в Харкові лунали вибухи. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, російська армія нанесла удари по Індустріальному району Харкова. "Звертаємося до харків'ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні", - написав він у Telegram. Інформації щодо об'єкта атаки чи можливих жертв він поки не надав.

++14.00++

Ще п'ять українців звільнені з російського полону

Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомляє про звільнення з російського полону на окупованій Херсонщині ще п'яти українців. Серед них один військовослужбовець Збройних сил України, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Усі звільнені зараз отримують лікування. Один із них має серйозне бойове поранення.

++13.38++

Литва виділяє Україні 10 мільйонів євро на відбудову

Литовський уряд повідомляє про затвердження на засіданні 10 липня виділення Україні 10 мільйонів євро допомоги на відновлення після розв'язаної Росією війни. Кошти перерахують Національному банку України.

++13.17++

У білоруській Гомельській області проводять військові навчання до 14 липня

Міністерство оборони Білорусі заявило про проведення 12-14 липня військових навчань у Гомельській області поблизу України. "Мета навчання - оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання, вдосконалення навичок офіцерів запасу в роботі на пункті управління та в керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони", - йдеться у повідомленні. У білоруському міноборони кажуть, що в ході навчань відпрацюють питання "охорони та оборони об'єкта територіальної оборони» і "несення служби на контрольно-пропускному пункті під час участі у виконанні заходів воєнного стану".

Читайте також: Путін пообіцяв Лукашенку "Іскандер-М". У Білорусі з'явиться ядерна зброя?

++12.50++

Путін наступного тижня їде в Тегеран на зустріч з президентами Ірану та Туреччини

Президент РФ Володимир Путін їде наступного тижня у Тегеран на зустріч з президентами Ірану Ібрагімом Раісі та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як повідомили в Кремлі, йдеться як про спільні переговори у так званому "астанинському форматі" щодо Сирії, так і про двосторонні бесіди. Як зазначає агентство Reuters, це буде друга закордонна поїздка Путіна після початку Росією війни проти України.

Тим часом у російському міністерстві закордонних справ заявили, що наступного тижня в Стамбулі відбудеться "новий раунд переговорів між РФ, Україною, Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй щодо експорту зерна з України".

++12.21++

Рада ЄС погодила виділення Україні мільярда євро макрофінансової допомоги

Рада Європейського Союзу погодила виділення Україні мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив у Twitter віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Ці кошти - перший транш з ухваленої раніше програми допомоги ЄС Україні на суму дев'ять мільярдів євро. Кредит розглядається як "оперативна фінансова підтримка за гострої потреби у фінансуванні та для забезпечення безперервного функціонування найважливіших функцій української держави". Міністерство фінансів України раніше повідомляло, що кошти підуть "для забезпечення невідкладних бюджетних потреб".

Читайте детальніше: Рада ЄС затвердила надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги

++11.56++

У Росії закриваються магазини косметики Lush

У Росії закриються магазини косметики Lush. Як повідомляє російський "Комерсант", власник мережі в РФ, відкритої за франшизою, не зміг поставити нові партії товарів, у тому числі за схемою "паралельного імпорту", бо британські власники бренду Lush, які раніше пішли з російського ринку, відмовляються перепродавати товар стороннім компаніям. За даними видання, компанія розпродасть залишки зі складів через онлайн-магазин, про перепродаж бізнесу не йдеться.

Напередодні французька мережа косметичних магазинів Sephora заявила про продаж 100 відсотків акцій своєї дочірньої компанії в Росії її місцевому генеральному директору. Sephora належить конгломерату LVMH, який раніше повідомив про зупинення своєї діяльності в РФ через війну в Україні.

++11.27++

Член МОК: Російських спортсменів можуть не допустити до Олімпійських ігор-2024

Спортсменів із Росії та Білорусі можуть не допустити до змагань на Олімпійських іграх у 2024 році через війну РФ проти України, вважає старший член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейґ Ріді. "Потрібно буде прийняти рішення про те, що станеться з кожною з цих двох країн, і я припускаю, що загальне відчуття буде таким, що вони не повинні пройти кваліфікацію", - цитує Ріді, який раніше був віце-президентом МОК, агентство Reuters.

++10.59++

До бюджету України надійшло ще 1,7 мільярда доларів грантової допомоги

До бюджету України надійшло 1,7 мільярда доларів грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Як повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це вже другий грант США за останні два тижні. Загалом сума допомоги склала три мільярди доларів.

++10.22++

Іран може дати РФ сотні дронів для війни проти України - Білий дім

Білий дім вважає, що Росія домовляється з Іраном про отримання сотень безпілотників, у тому числі ударних, для війни проти України.

Іранський дрон

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Як передає Associated Press, не зрозуміло, чи Тегеран уже встиг надати якісь дрони. Водночас США мають інформацію, що Іран готується навчати російських солдатів використовувати їх уже в липні, повідомив Салліван.

Читайте детальніше: США: Іран збирається озброїти Росію безпілотниками

++09.57++

Від удару РФ у Миколаєві вже 12 поранених

Кількість поранених від ранкового ракетного удару РФ по Миколаєву зросла до 12, пише в Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Раніше він повідомляв, що попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки.

За інформацією заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, РФ застосувала касетні боєприпаси та реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С". В результаті удару зруйнований ліцей, лікарня та пошкоджені приватні будинки.

++09.21++

Ситуація в регіонах: удари по Миколаєву і Харкову, збільшення жертв у Часовому Яру

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах у ранкових зведеннях:

Зранку в вівторок Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу . Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів четверо людей поранені. За попередньою інформацією, озвученою Віталієм Кімом, загиблих внаслідок удару немає.

. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів четверо людей поранені. За попередньою інформацією, озвученою Віталієм Кімом, загиблих внаслідок удару немає. У ніч на вівторок РФ завдала чергового ракетного удару по Харкову . Близько 3.30 дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. За даними Олега Синєгубова, постраждалих немає. 11 липня внаслідок артилерійського обстрілу в Золочеві загинули двоє людей.

. Близько 3.30 дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. За даними Олега Синєгубова, постраждалих немає. 11 липня внаслідок артилерійського обстрілу в Золочеві загинули двоє людей. Під завалами п'ятиповерхового будинку в місті Часів Яр на Донеччині, в який 9 липня влучила російська ракета, станом на ранок вівторка виявили тіла 34 загиблих, серед яких дев'ятирічна дитина . Ще одна людина загинула 11 липня в Мар'їнці, а двоє цивільних в області дістали поранення, повідомляє Павло Кириленко.

. Ще одна людина загинула 11 липня в Мар'їнці, а двоє цивільних в області дістали поранення, повідомляє Павло Кириленко. Під час так званої "оперативної паузи" війська РФ не припиняють артилерійські та ракетні удари, намагаючись захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Як повідомляє Сергій Гайдай, 11 липня села та селища в регіоні зазнали щонайменше чотирьох авіаційних ударів.

++08.58++

Четверта зустріч у форматі Рамштайн відбудеться онлайн 20 липня

Четверта зустріч контактної групи з питань оборони України, яку називають "форматом Рамштайн" відбудеться онлайн 20 липня. Про це повідомили в міністерстві оборони США за підсумком телефонної розмови міністра Ллойда Остіна з українським колегою Олексієм Резніковим.

++08.36++

У ФРН відповіли на критику Україною передачі РФ турбіни для Nord Stream

Речниця німецького уряду заявила, що повернення російському газовому монополісту "Газпром" турбіни для газогону "Північний потік" не підпадає під санкції Європейського Союзу, адже вони не поширюються на постачання газу.

Газова турбіна Siemens

Протест із боку Києва в німецькому уряді взяли до уваги, додала вона.

Рішення підтримали й в Європейській комісії та США. Тим часом міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного в справах Канади та закликало переглянути рішення. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в Москві його сприйматимуть виключно, як прояв слабкості.

Читайте докладніше: Повернення РФ газової турбіни: МЗС України викликало представника Канади

++08.18++

У Миколаєві лунали вибухи

Близько четвертої ранку в вівторок мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті. Подробиці поки не відомі.

++07.55++

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook:

На Сіверському напрямку армія РФ обстріляла з реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.

армія РФ обстріляла з реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області. На Харківському напрямку російські війська здійснювали обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Харкова, Руських Тишок, Безруків, Дементіївки, Лісного, Слатиного, Прудянки та Золочева. ЗСУ зупинили спробу штурму в напрямку Дементіївки.

російські війська здійснювали обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Харкова, Руських Тишок, Безруків, Дементіївки, Лісного, Слатиного, Прудянки та Золочева. ЗСУ зупинили спробу штурму в напрямку Дементіївки. На Слобожанському напрямку війська РФ продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини, але зробити це не вдалося. Російська армія обстріляла зі ствольної артилерії й реактивних систем залпового вогню райони Чепіля, Великої Комишувахи, Барвінкового, Дібровного, Мазанівки, Богородичного та Адамівки.

війська РФ продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини, але зробити це не вдалося. Російська армія обстріляла зі ствольної артилерії й реактивних систем залпового вогню райони Чепіля, Великої Комишувахи, Барвінкового, Дібровного, Мазанівки, Богородичного та Адамівки. На Бахмутському та Новопавлівському напрямках війська РФ обстрілювали позиції вздовж лінії зіткнення, застосовуючи штурмову та армійську авіацію.

війська РФ обстрілювали позиції вздовж лінії зіткнення, застосовуючи штурмову та армійську авіацію. На Бахмутському напрямку російська армія обстрілювала з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Яковлівки, Берестового, Покровського, Соледара, Білогорівки, Вершини, Новолуганського, Кодеми, Бахмута та Веселої Долини, а також завдала авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

російська армія обстрілювала з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Яковлівки, Берестового, Покровського, Соледара, Білогорівки, Вершини, Новолуганського, Кодеми, Бахмута та Веселої Долини, а також завдала авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини. На Слов'янському напрямку активних бойових дій не зафіксовано. Війська РФ вели артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та здійснили авіаудар неподалік Серебрянки.

активних бойових дій не зафіксовано. Війська РФ вели артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та здійснили авіаудар неподалік Серебрянки. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстріляли з артилерії райони Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам'янського, а також завдали авіаудару поблизу Новоандріївки літаками Су-25.

російські війська обстріляли з артилерії райони Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам'янського, а також завдали авіаудару поблизу Новоандріївки літаками Су-25. На Південнобузькому напрямку війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії райони Степової Долини, Лупаревого, Нової Зорі, Новогригорівки, Любомирівки, Осокорівки, Ольгиного, Великої Костромки, Кар'єрного, Тернівки, Поляни, Киселівки, Первомайського, Шевченкового, Посад-Покровського, Українки та Прибузького. Також армія РФ завдала авіаційних ударів неподалік Зарічного.

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ЗСУ знищили склад з боєприпасами в окупованій Новій Каховці

Оперативне командування Збройних сил України "Південь" у зведенні за добу 11 липня офіційно підтвердило знищення складу з боєприпасами військ РФ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині.