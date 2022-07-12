У Японії прощаються з убитим експрем'єром Сіндзо Абе

У Японії у вівторок, 12 липня, відбувається церемонія прощання з багаторічним експрем'єр-міністром країни Сіндзо Абе, який помер після здійснення збройного нападуна нього. Церемонія прощання відбувається у вузькому колі рідних та близьких без участі представників ЗМІ у храмі Дзодзьодзі в центрі Токіо. Офіційна церемонія прощання з Абе відбудеться пізніше, повідомляє агенція AFP.

Попри це до храму ще з вечора понеділка приходили сотні людей, аби віддати шану політику, який загинув у віці 67 років.

Катафалк біля храму Дзодзьодзі в центрі Токіо, де відбувається закрита церемонія прощання зі Сіндзо Абе

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині вбитого політика та народу Японії. "Такий жахливий акт насильства не має виправдання", - написав Зеленський у Twitter у день вбивства Абе.

Мотиви вбивства Сіндзо Абе

Абе помер у лікарні 8 липня після вчиненого на нього збройного нападу під час участі в передвиборчому заході.

Чоловік, який стріляв у Абе, заявив на допиті, що політик був пов'язаний з "певною релігійною групою", яка стала причиною банкрутства його матері, повідомили японські ЗМІ. Про яку саме організацію йшлося, не повідомлялося. Атака не була пов'язана з політичними поглядами експрем'єра, зазначають джерела ЗМІ у поліції.

Напад здійснив 41-річний ексслужбовець морських сил самооборони Японії, житель міста Нара, де сталося вбивство. Він вистрілив у експрем'єра Японії під час промови, яку той виголошував на підтримку Ліберально-демократичної партії. Нападник встиг двічі вистрілити йому в спину з саморобної зброї. Абе отримав поранення шиї, дорогою в лікарю у нього зупинилось серце, лікарі кілька годин боролися за його життя, але зрештою Абе помер.

Абе обіймав посаду прем'єр-міністра Японії двічі - у 2006-2007 і 2012-2020 роках. Загалом він очолював уряд країни найдовше в Японії. Абе подав у відставку у 2020 році через проблеми зі здоров'ям, але залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії.