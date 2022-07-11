Кількість загиблих у Часовому Яру перевищила 30 осіб

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 11 липня (час київський).

++22.33++

До українських портів прибули перші вісім іноземних суден, які буде завантажено зерном. Їхньою безпекою займатимуться українські військові, повідомляють у ВМС України. Як повідомляють військові, це стало можливим завдяки звільненню острову Зміїний, яким має стратегічне значення та дозволяє контролювати ситуацію на воді та у повітрі на півдні України.

Читайте також: Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України?

++22.20++

Німеччина та Чехія у понеділок підписали спільну декларацію щодо необхідності подолати залежність від російського викопного палива та прискорити перехід на низьковуглецеву енергетику, повідомляє Reuters. "Ми плануємо допрацювати угоду про заходи солідарності щодо забезпечення безпеки газопостачання між нашими країнами", - йдеться у заяві. Віце-прем'єр, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) та міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікела заявили про необхідність бути готовими до різних варіантів розвитку подій, зокрема і до того, що постачання газу через газопровід "Північний потік" не відновиться після 21 липня, коли має закінчиться його профілактика.

Вікторія Спартц: "Ви поводитеся так, наче немає війни"

++21.37++

Членкиня Конгресу США Вікторія Спартц - авторка нещодавнього листа до президента США Джо Байдена із закликом перевірити надійність переговорів із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком - повідомила про наявність проблем, з якими зіткнулися США при спробі допомогти Україні в умовах війни з РФ. За її словами, частина проблем стосується нагляду над коштами, що виділяються. "Ситуація дуже складна, і у США, як у країни, що намагається допомогти вашій країні, були деякі моменти, які нас хвилюють. Я шість чи сім разів була в Україні і спробувала вирішити їх на неофіційному рівні, не здіймаючи галасу. Але, на жаль, в Україні кожен вказує на іншого - мовляв, це не я, а ось той винний" , – сказала Спартц в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у понеділок.

Конгресвумен стверджує, "що і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?". "Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти", - зауважила вона, пояснивши, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд за тим, куди та на що витрачають американські гроші.

Також вона розкритикувала Україну за вкрай низький, на її думку, рівень підготовки до повномасштабного російського вторгнення. "Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої світової!... Бо я була в Україні, з Заходу до Сходу. І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак - то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити", - сказала Спартц.

Раніше МЗС України, реагуючи на лист Спартц до Байдена з приводу Єрмака, звинуватило її в спробах "повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди".

++21.24++

У Румунії розпочато розслідування ймовірних "злочинів проти людяності", скоєних російськими військовими в Україні, заявили у понеділок у прокуратурі країни. "Наслідки цього нападу є особливо тяжкими й призвели до великої кількості смертей серед цивільного населення, включаючи дітей, а також поранення", - йдеться у заяві, цитує агенція AFP. Румунія у цьому зв'язку застосує свою юрисдикцію, базуючись на "принципі універсальності", а також кримінальне право у тому випадку, якщо злочини було скоєно проти будь-якого, хто має румунське громадянство, пояснили у прокуратурі.

++21.10++

У міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій наголошують, що не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла. "На сьогодні у навчальних закладах різного рівня тимчасово розміщено майже 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Останнім часом на адресу мінреінтеграції почали надходити скарги: деякі заклади, де облаштовані місця компактного поселення ВПО, вимагають виселення переселенців у зв'язку з навчальним роком, що наближається", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства. У відомстві наголошують, що виселення переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного місця тимчасового проживання є неприпустимим. "Необхідно якнайшвидше знайти рішення до початку навчального року, щоб забезпечити всіх ВПО тимчасовим житлом", - йдеться у повідомленні.

Реакція МЗС на рішення Путіна про "паспортизацію" усіх українців

++20.15++

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило указ президента РФ від 11 липня 2022 року, який передбачає спрощений порядок надання російського громадянства для всіх громадян України. "Зазначене рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами та принципами міжнародного права", - наголосили в МЗС. Зазначається, що указ президента РФ від 11 липня вносить зміни до попередніх указів про спрощений порядок надання громадянства Росії для мешканців тимчасово окупованих територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, нині поширюючи його дію на решту української території.

Це, зокрема, підтверджує продовження курсу Кремля на загарбання українських земель, знищення Української держави та примусову асиміляцію української нації, наголосили у МЗС. "Паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України. Натомість Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії", - зазначили в міністерстві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що указ свідчить лише про загарбницькі апетити РФ. "Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав'язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії", - наголосив Кулеба. Зволікання лише заохочуватиме Росію до подальших злочинів проти України та руйнування миру та безпеки у світі, зазначають у МЗС України.

++19.59++

Кількість знайдених загиблими під завалами житлового будинку, зруйнованого ракетним ударом російських військ у місті Часів Яр Донецької області у суботу, виросла до 31 людини, повідомила прессекретарка Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. За її словами, співробітники ДСНС врятували з-під завалів 9 людей. Раніше міноборони РФ підтвердило факт обстрілу житлового будинку, але заявило, що там нібито були українські військові.

++19.25++

Основні зусилля російські окупанти зосереджують на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, спробах оточення угруповання Сил оборони у Донецькій області, утриманні сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Про це йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ у понеділок.

Повідомляється, зокрема, що у напрямку Краснопілля українські сили відбили черговий штурм росіян та "звели всі намагання окупантів просунутися нанівець". "Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар'їнки", - повідомляє генштаб. Також, за його даними, в підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню. Повідомляється також про обстріли численних населених пунктів на сході України.

Ліквідація колаборанта Юнакова на окупованій Харківщині

++19.10++

Так званий "глава адміністрації" селища Великий Бурлук на окупованій військами РФ території Харківської області Євген Юнаков загинув під час підриву його автомобіля, повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу "адміністрації" області. Там назвали підрив автомобіля колаборанта "спланованим терористичним актом", скоєним українською диверсійно-розвідувальною групою, яка підклала вибуховий пристрій під автомобіль зрадника.

++18.50++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, вони обговорили питання вивезення зерна з України через Чорне море, повідомляє агентство "Анадолу". Згідно з інформацією агентства, президенти обговорили "питання "зернового коридору" у Чорному морі". Сам Зеленський у Twitter повідомив, що під час розмови з Ердоганом обговорив важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна. "Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з ТОТ (тимчасово окупованих територій. - Ред.)", - додав Зеленський.

Раніше в понеділок повідомлялося, що Ердоган і президент Росії Володимир Путін також провели телефонну розмову, яка, зокрема, стосувалася теми вивезення зерна.

++18.37++

Європейський Союз створить у Молдові центр боротьби з організованою злочинністю, основним завданням якого буде протидія контрабанді зброї з України, заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон на зустрічі глав МВС країн ЄС у Празі. За її словами, існує загроза, що зброю, поставлену в Україну країнами Заходу, може бути згодом вивезено для продажу злочинним угрупованням у Європі, як це було після збройних конфліктів у Югославії у 1990-х роках. Крім того, центр боротиметься з торгівлею людьми.

Рютте у Києві обіцяє покарання російським воєнним злочинцям

++18.15++

Усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. "Я сьогодні відвідав деякі місця, де путінське військо залишило свої жахливі сліди, руїну, смерть. Я дуже вражений тим, що сьогодні побачив. Я не можу навіть уявити, якого масштабу було страждання, коли там перебували окупанти. Ми маємо зробити так, щоб усі ті, хто скоїв ці тяжкі злочини в Україні, не уникнули правосуддя", - сказав Рютте на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок.

Рютте додав, що в Гаазі цього тижня відбудеться спеціальна конференція, організована міністерством закордонних справ, Європейською Комісією та Міжнародним кримінальним судом ООН, "для того, щоб розплата за злочини проти людяності, воєнні злочини стала ближчою". "Ми надаємо свій досвід і знання для того, щоб діяти на місцях", - зазначив Рютте, цитує "Інтерфакс-Україна". Він запевнив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну в будь-який можливий спосіб. "Можете на нас розраховувати тепер і згодом, у найближчі роки", - зазначив прем'єр.

++18.10++

Кількість знайдених загиблими під завалами житлового будинку, зруйнованого ракетним ударом російських військ у місті Часів Яр Донецької області у суботу, сягнула вже 30 осіб, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. "Рятувальники дістали з-під завалів 9 поранених та 30 загиблих. Працівники ДСНС розібрали 65 відсотків завалів… Пошукові роботи тривають", - написав Тимошенко у Telegram в понеділок увечері.

Трасс обіцяє працювати на поразку РФ у війні

++18.08++

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс працюватиме над тим, щоб "забезпечити поразку Росії у війні проти України", якщо її оберуть прем'єркою. Як Трасс у колонці для газети The Telegraph, вона збирається продовжувати жорстку політику щодо нинішньої російської влади на чолі з Володимиром Путіним, а також вважає для себе викликом дії Китаю на світовій арені. Крім того, Трасс планує знизити податки та провести економічні реформи.

Читайте також: Прем'єр Великобританії Джонсон офіційно оголосив про відставку

++17.51++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив телефоном із російським президентом Володимиром Путіним питання експорту зернових з України через море. Ердоган, як повідомляє AFP, закликав "вжити заходів" щодо пропозиції ООН з відновлення експорту через "безпекові коридори". Пресслужба Кремля назвала розмову президентів обміном думок "у контексті координації зусиль із забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі та експорту зернових на світові ринки". Також Ердоган закликав Путіна продовжити дозвіл на транскордонне постачання гуманітарної допомоги до Сирії через Туреччину на територію, яку контролює опозиція. Раніше Росія ветувала продовження гуманітарної програми ООН для Сирії.

++17.45++

Уряд Нідерландів нещодавно виділив додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів євро, повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за результатами переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві. "Я хочу відзначити рішення уряду Нідерландів про надання нашій державі додаткового важкого озброєння, ми за це дуже вдячні. Також можу повідомити про виділення 200 мільйонів євро нещодавно додаткової фінансової підтримки для України. Це рішення уряду Нідерландів допоможе забезпечити фінансування виплат для українських вчителів, медиків, пенсіонерів", - сказав Зеленський, цитує "Інтерфакс-Україна".

++17.23++

За 2018-2021 роки суд визнав винними лише 4 відсотки підсудних у справах, відкритих за статтею "державна зрада". Такі дані громадський рух "Чесно" отримав у відповідь на запити до Офісу генпрокурора, ДБР та Державної судової адміністрації. За даними "Чесно", з понад двох тисяч проваджень за цією статтею, які було відкрито з січня 2014 по травень 2022 року, до суду потрапили лише 13,9 відсотка. 60 відсотків розглянутих справ у 2018-2021 роках було закрито. В організації відзначають, що кількість справ, відкритих за 111 статтею ("державна зрада"), зростає, наприклад, з квітня по травень 2022 року таких було 647, тобто більше, ніж у будь-який із попередніх років.

++17.05++

"Газпром" продовжує скорочувати поставки газу в Австрію, повідомляє AFP. Австрійська компанія OMV у понеділок заявила, що "Газпром" скоротив поставки газу до країни через 10-денне заплановане технічне обслуговування газопроводу "Північний потік". OMV повідомляє, що це означає зменшення обсягу газу, який надходить на газорозподільний хаб Баумгартен, приблизно на 70 відсотків.

++16.53++

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання особливого статусу громадянам Польщі в Україні. Про це повідомив у Twitter президент Польщі Анджей Дуда. Про деталі цієї законодавчої ініціативи не повідомляється. На сайті парламенту відповідна законодавча ініціатива наразі відсутня.

++16.45++

Росія скоротила обсяг постачання газу до Італії на третину, повідомляє dpa із посиланням на заяву державної енергетичної компанії Італії Eni. Вона зазначає, що "Газпром" повідомив компанію про постачання приблизно 21 мільйона кубічних метрів газу на добу. При цьому середній добовий показник останніх днів становив 32 мільйони кубометрів. Водночас dpa повідомляє, що італійський уряд за останній час уклав нові угоди з іншими постачальниками газу, зокрема Азербайджаном, Катаром та Алжиром, а також придбав два термінали для скрапленого природного газу (СПГ).

++16.40++

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч у понеділок з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. "За обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять до першої десятки партнерів нашої держави. Дякую, що поруч із нами і за нас!", - написав Зеленський у Telegram і розмістив фотографії своєї зустрічі з Рютте.

Путін спростив надання громадянства РФ усім українцям

++16.28++

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє оформляти громадянство РФ у спрощеному порядку для всіх громадян України. Згідно з документом, звернутися за отриманням російського громадянства можуть усі громадяни України та " особи без громадянства, які постійно проживають на її території". Раніше громадянство РФ у спрощеному порядку видавали мешканцям самопроголошених квазідержавних утворень "ДНР" та "ЛНР", окупованих Херсонської та Запорізької областей, а також анексованого Криму.

++16.20++

США підтримують рішення канадської влади повернути Німеччині газову турбіну для трубопроводу "Північний потік", повідомляє держдепартамент США. "Ми підтримуємо рішення канадського уряду повернути Німеччині турбіну для природного газу, яка використовується на трубопроводі "Північний потік"", - йдеться у заяві представника держдепу Неда Прайса. У документі наголошується, що ця турбіна надасть можливість Німеччині та іншим європейським країнам у короткий проміжок часу поповнити запаси газу, "підвищивши тим самим енергетичну безпеку та стійкість".

++16.07++

За уточненими даними, до шести осіб збільшилася кількість жертв унаслідок обстрілу Харкова, скоєного російськими окупаційними військами з РСЗВ у понеділок вранці. "За останньою інформацією, поранено 31 особу, серед них двоє дітей 4 і 16 років. Загинули шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури. Під вогонь окупантів потрапили приватні будинки, торговельний центр та шиномонтаж.

Збільшення кількості жертв у Часовому Яру

++16.00++

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами 5-поверхового житлового будинку у Часовому Яру у Донецькій області збільшилась до 26 осіб, 9 людей врятовано з-під завалів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих. Станом на 14:30 з-під завалів врятовано ще одного чоловіка", - йдеться у ньому. Також ДСНС повідомила, що всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено з-під завалів 26 загиблих, врятовано 9 осіб.

++15.35++

В Україні понад 7 тисяч військових вважаються зниклими безвісти, повідомив Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. "Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять до цифри, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових Наш call-центр має орієнтовно 7200 осіб. Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія, і там також є зниклі безвісти. Вони не вийшли на зв'язок із рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі"", - розповів Котенко у коментарі "Суспільному", цитують "Українськi новини". З його слів, більшість зі зниклих безвісти військових перебувають у полоні.

++15.28++

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до Києва пообіцяв продовжувати постачати Україні зброю. "Важливо, щоб ми зараз допомагали і забезпечували можливість України себе захистити", - наголосив він у коментарі нідерландському телеканалу NOS, цитує агенція dpa. За даними уряду Нідерландів, країна вже поставила Україні зброю вартістю близько 173 мільйонів євро, серед якої, зокрема, і гаубиці.

++15.18++

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Times заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив українським військовим повернути окупований південь України. Для цього, за словами Резнікова, України збирає мільйонне військо та робить запит на отримання зброї від партнерів.

++15.03++

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув до Києва, повідомляє суспільна телерадіокомпанія Нідерландів NOS. Він вже відвідав населені пункти Київської області, які постраждали від дій російської армії - Бородянку, Бучу, Ірпінь. За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, Рютте висловив свою підтримку та наголосив, що країни мають об'єднуватися у допомозі Україні. Також у понеділок Рютте має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

++14.45++

Від сьогодні в Україні забороняється курити е-сигарети в громадських місцях

У понеділок в Україні набули чинності окремі норми антитютюнового закону.

ТВЕН

Вони передбачають заборону на куріння тютюнових виробів для електронного нагрівання (ТВЕНів, відомих як "стіки". - Ред.) у громадських місцях нарівні з електронними сигаретами (відомими як "вейпи". - Ред.), кальянами та цигарками, забороненими для паління в громадських місцях із 2012 року.

Більшість інших змін набуде чинності в липні 2023 року.

Читайте докладніше: В Україні набула чинності заборона на куріння е-сигарет у громадських місцях

++14.11++

Внаслідок ранкового удару РФ по Київському району Харкова є загиблий та восьмеро поранених. Як повідомляє прокуратура Харківської області, під вогнем російської армії опинився шиномонтаж, вісім працівників якого травмовані. Водій, який проїздив повз, потрапив під обстріл і загинув.

Також пошкоджені та частково зруйновані кілька житлових будинків поруч. Триває огляд місця обстрілу, дані уточнюються.

++13.42++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) запевняє, що ФРН зробить все можливе, щоби подальший дефіцит постачання російського газу не призвів до розколу в суспільстві. "Якщо ми матимемо менше енергії, менше теплопостачання, то ми простежимо за тим, щоби вони справедливо розподілялися", - сказала вона після зустрічі зі своїм японським колегою в Токіо.

++13.14++

На Харківщині та Донеччині росте кількість жертв ударів РФ

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, за оновленою інформацією у Харкові внаслідок обстрілів зі сторони РФ у понеділок загинули троє людей, постраждали - 31, з яких одна дитина. Роботи тривають.

На Донеччині під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку в місті Часів Яр, у який росіяни вдарили 10 липня, рятувальники виявили тіла 20 загиблих осіб. З-під завалів врятували вісьмох осіб. Роботи тривають.

Внаслідок атаки РФ на Одещину в понеділок попередньо жертв немає, хоч одна з ракет влучила у приватний будинок, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його даними, російські війська випустили по області сім ракет з акваторії Чорного моря з літаків Су-27, Су-30 та Су-35. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

++12.41++

Electrolux іде з Росії

Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux Professional припиняє діяльність в Росії, повідомляє ділове видання Affärsvärlden.

++12.16++

Литва розширила обмеження на транзит до Калінінграда

Литва розширила перелік товарів, на транзит яких до російської Калінінградської області поширюються обмеження.

Так, до переліку товарів, транзит яких обмежується через санкції Європейського Союзу, тепер належать цемент, деревина, алкоголь і промислові хімікати на спиртовій основі та інша продукція.

Калінінград залежить від залізничних та автомобільних шляхів через Литву для постачання більшості товарів. Раніше російська влада грозила Вільнюсу "відповіддю" на заборону транзиту.

Читайте докладніше: Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінградської області

++11.50++

РФ завдала ракетного удару по Одещині

Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Як повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, одна з чотирьох випущених ракет влучила у будівлю. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. За даними речника Одеська обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука, влучили в інфраструктурний об'єкт.

Тим часом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що за оновленою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них 16-річна дитина, троє людини загинули.

++11.37++

У ФРН фіксують сотні антиукраїнських правопорушень

Від початку війни Росії проти України правоохоронці зафіксували 592 антиукраїнські та 701 антиросійське правопорушення на території Німеччини.

Всього до ФРН прибуло більше 876 тисяч біженців з України. Соціальну допомогу попросили менше половини з них.

На німецькій біржі праці зареєструвалися понад 265 тисяч українців. Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали 144 тисячі українських біженців.

Читайте детальніше: У Німеччині зафіксували сотні антиукраїнських правопорушень

++11.11++

РФ ударила по житлових кварталах Харкова: троє загиблих, 16 поранених

Близько 10.20 в понеділок Харків опинився під ракетним обстрілом РФ, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram. "Попередньо окупанти використали реактивні системи залпового вогню "Смерч", зафіксовано 10 ракет", - написав він.

За його словами, під обстрілами опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 16 поранених та троє загиблих. На місці працюють екстрені служби.

++10.55++

ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині

Як заявляє 60-та окрема піхотна бригада, Збройні сили України звільнили село Іванівка Херсонські області. "Військовослужбовцям 60 ОПБР вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка. Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує", - йдеться у повідомленні бригади в Facebook.

++10.24++

РФ випустила по Миколаєву шість ракет, є поранений

Росія випустила вранці в понеділок шість ракет по Миколаєву, внаслідок чого одна людина зазнала поранень. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09.58++

Кількість жертв у Часовому Яру зросла до 18

Рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще одного загиблого внаслідок обстрілу російською армією п'ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр на Донеччині. Таким чином, кількість жертв зросла до 18, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

++09.32++

Ситуація в регіонах

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували в ранкових зведеннях про ситуацію в регіонах:

У Донецькій області, крім жертв у Часовому Яру, одна людина загинула в Зайцевому 10 липня. Ще двоє цивільних в області дістали поранення, за даними Павла Кириленка.

10 липня. Ще двоє цивільних в області дістали поранення, за даними Павла Кириленка. На межі Донецької та Луганської областей в ніч на понеділок армія РФ завдала п'ять ракетних ударів і чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах. Як повідомляє Сергій Гайдай, росіяни застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов'янськ.

по населених пунктах. Як повідомляє Сергій Гайдай, росіяни застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов'янськ. У Миколаєві зранку понеділка лунали вибухи . Поки що інформація щодо них уточнюється. Як зазначає Віталій Кім, тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді Миколаївської області.

. Поки що інформація щодо них уточнюється. Як зазначає Віталій Кім, тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді Миколаївської області. У Дніпропетровській області в ніч на понеділок російські війська кілька разів обстріляли Криворізький район . "Ударили з реактивних систем залпового вогню по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах - Новосеменівці та Мар'янському. Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу", - пише Валентин Резніченко.

. "Ударили з реактивних систем залпового вогню по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах - Новосеменівці та Мар'янському. Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу", - пише Валентин Резніченко. У Харкові дані про постраждалих у шестиповерховому будинку, в який влучила ракета РФ, уточнюються. Як звітує Олег Синєгубов, в області протягом доби російська армія масовано обстрілювала Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони. В останньому є один постраждалий - госпіталізували 41-річного чоловіка.

++08.58++

Обстріл п'ятиповерхівки у Часовому Яру - виявлено 17 тіл загиблих

Кількість загиблих під завалами обстріляної п'ятиповерхівки у Часовому Яру на Донеччині зросла до 17, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області на Facebook. Також з-під завалів вдалося врятувати шістьох осіб.

Загалом працівники ДСНС розчистили близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. За попередніми даними, під завалами може перебувати ще 22 особи, з них одна дитина (дев'ятирічний хлопчик).

++08.30++

Поставки газу "Північним потоком" припинені на 10 днів

Поставки газу з Росії до Німеччини "Північним потоком" припинені з понеділка на 10 днів.

Оператор газопроводу Nord Stream AG пояснює рішення проведенням планово-технічного обслуговування. Подачу газу планують поновити 21 липня.

Тим часом офіційні представники Німеччини неодноразово висловлювати занепокоєння, що постачання газу "Північним потоком" не відновиться і після завершення технічного обслуговування з огляду на війну Росії проти України та санкції, запроваджені проти Москви.

Читайте детальніше: Росія на 10 днів припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини

++08.05++

Генштаб ЗСУ: Є ознаки підготовки РФ до активізації бойових дій на Краматорському і Бахмутському напрямках

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook,

російські війська обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки на Слов'янському напрямку . Армія РФ також завдала авіаційного удару неподалік Богородичного. Українські війська відбили напад у напрямку Краснопілля.

. Армія РФ також завдала авіаційного удару неподалік Богородичного. Українські війська відбили напад у напрямку Краснопілля. Армія РФ, імовірно, готується до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках . Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії війська РФ здійснили обстріл околиць Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка, а також завдали ракетно-авіаційних ударів біля Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

. Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії війська РФ здійснили обстріл околиць Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка, а також завдали ракетно-авіаційних ударів біля Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли в районах Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки, Білогір'я, Полтавки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та Кам'янського. Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки й Новоандріївки.

зафіксовані обстріли в районах Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки, Білогір'я, Полтавки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та Кам'янського. Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки й Новоандріївки. На Слобожанському напрямку російські війська обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків Харків, а також Базаліївку, Петрівку, Руські Тишки, Слатине, Прудянку, Рубіжне і Благодатне.

російські війська обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків Харків, а також Базаліївку, Петрівку, Руські Тишки, Слатине, Прудянку, Рубіжне і Благодатне. На Південнобузькому напрямку армія РФ обстріляла зі ствольної артилерії райони поблизу Осокорівки, Добрянки, Ольгиного, Великої Костромки, Білої Криниці, Калинівки, Киселівки, Любомирівки, Кобзарців, Червоної Долини, Широкого, Киселівки, Партизанського, Котляревого, Посад-Покровського та Прибузького.

++07.51++

За день "оперативної паузи в боях" РФ здійснила 34 авіанальоти - Зеленський

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 137-го дня війни, країна зазнала 34 нальоти російської авіації за минулу добу. "На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу - це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу", - сказав він.

Зеленський наголосив, що українські правоохоронці разом із партнерами з багатьох держав збирають докази злочинів росіян. "Нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання - невідворотне для кожного російського вбивці", - сказав він.

++07.35++

Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Харкові

У ніч на понеділок Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ'янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів врятована 86-річна мешканка однієї з квартир. Жертв чи постраждалих немає, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Ще дві ракети влучили у подвір'я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

Читайте також: Правозахисники звинувачують Росію у воєнних злочинах у Харкові