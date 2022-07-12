NASA опублікувало першу фотографію з телескопа James Webb

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало першу кольорову фотографію Всесвіту, зроблену космічним телескопом James Webb(Джеймс Вебб). Світлину оприлюднили в ніч на вівторок, 12 липня.
"Це перше зображення, отримане космічним телескопом James Webb, є найглибшим і найчіткішим інфрачервоним зображенням Всесвіту на сьогодні", - йдеться у повідомленні NASA. На світлині видно скупчення галактик SMACS 0723, яким воно було 4,6 мільярда років тому.
"Тисячі галактик, у тому числі найбільш тьмяні об'єкти, що будь-коли спостерігалися в інфрачервоному діапазоні, вперше потрапили у поле зору Вебба. Цей шматочок величезного Всесвіту займає ділянку неба розміром приблизно в піщинку, яку хтось на землі тримає на відстані витягнутої руки" , - описали світлину в NASA.
SMACS 0723 має настільки велику масу, що гравітація спотворює світло розташованих за ним галактик, діючи як "гравітаційна лінза". Завдяки цьому ефекту камері вдається сфотографувати розташовані за скупченням SMACS 0723 віддаленіші галактики, пояснює NASA.
Читайте також: Науковці вперше показали зображення чорної діри
Інші оброблені зображення мають представити згодом 12 липня. "Перше зображення, отримане космічним телескопом Вебба, є історичним моментом для науки й техніки. Для астрономії та дослідження космосу. Для Америки і всього людства", - написав президент США Джо Байден.
James Webb запустили в космос у грудні 2021 року. Це спільний проєкт NASA, Європейського та Канадського космічних агентств. Орієнтовна вартість проєкту становила 10 мільярдів доларів США, а робота над ним розпочалася понад 30 років тому. Це найдорожчий в історії телескоп.
Багато в чому він перевершує свого попередника - телескоп Hubble - за розмірами та технічним оснащенням. Він дозволить дослідникам побачити далеке минуле Всесвіту, формування перших галактик та перших зірок. Також серед завдань Джеймса Вебба - пошук придатних для життя планет із запасами води.
Читайте також: Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп "Хаббл"
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Відразу до роботи: перші фото з місії
Марсохід Perseverance, який на Марс відрядила NASA, не став гаяти жодної хвилини. Відразу після приземлення на поверхню червоної планети ввечері четверга за київським часом він відіслав на Землю чорно-білі знімки. Науковці сподіваються, що вже незабаром вони отримають подальші фото, відео та, можливо, аудіозаписи з Марсу.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
"Сім хвилин жаху"
Приблизно за сім хвилин до посадки літальний апарат увійшов в атмосферу Марсу зі швидкістю приблизно 20 тисяч кілометрів на годину. Через надто складні маневри, які необхідно було виконати при посадці, у контрольному пункті NASA ще раніше говорили про цей завершальний етап подорожі, як про "сім хвилин жаху".
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Після входження в атмосферу Марсу
Після входження в атмосферу у літального апарату відкрився гальмівний парашут. Спеціальний щит, який слугував для захисту від надвисоких температур, відділився. Включилися ракетні турбіни, які допомогли суттєво зменшити швидкість.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
"Приземлення підтверджено"
Під час останньої фази приземлення з висоти приблизно 20 метрів спеціальний кран опустив марсохід на поверхню планети в кратері Єзеро. Після цього платформа з краном приземлилась і сама. "Приземлення підтверджено", - завив керівник маневру приземлення, інженер NASA Сваті Мохан, слова якого процитувало інформаційне агентство AFP.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Емоції в контрольному центрі NASA
З величезним полегшенням й радістю сприйняли в контрольному центрі NASA звістку про посадку марсохода. Один з директорів NASA Томас Цурбахен зізнався, що навіть знехтував правилами, встановленими під час пандемії COVID-19, і, не стримуючи емоції, почав обнімати колег. Президент США Джо Байден заявив про "історичну" посадку.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Марсохід Perseverance слідуватиме за водою
Мета місії "Марс-2020" - з'ясувати, чи є життя на червоній планеті, а також зрозуміти, чи може її атмосфера так змінитися, що стане придатною для життя людей. Як пояснили в NASA, марсохід Perseverance ("Наполегливість") "слідуватиме за водою". Цим пояснюється й вибір місця висадки - вважається, що поблизу кратера Єзеро (Джезеро) є висохла річкова дельта й дно озера.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Значно потужніший за попередника
Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Він важить понад одну тонну, несе на собі більше дослідницького обладнання та датчиків. Зокрема, марсохід оснащений сімома дослідницькими інструментами, 23 камерами, двома мікрофонами, одним лазером, а його маніпулятор потужніший за той, що на Curiosity. Він має навіть мінігелікоптер: на фото - перед марсоходом.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
З мінігелікоптером на борту
Гелікоптер на Марсі - це справжня прем'єра! Такий літальний апарат не використовувався ще під час жодної місії на червону планету. Можна собі уявити, що розробники застигли в напруженому очікуванні: як поводитиметься дрон в атмосфері Марсу і в умовах гравітації, яка є втричі меншою, ніж на Землі? Серед головних завдань місії - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Робот-гігант
Curiosity, якому допомагатиме Perseverance, - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" ще 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав понад 22,3 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Чи він може похвалитися?
Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Не просто дряпати поверхню
Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Гайда до лабораторії!
Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Крихітний попередник
Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Коли розмір має значення
Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це ненабагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Майже чотири місяці служби
Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Прокладаючи шлях для технологій майбутнього
Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Безліч гаджетів
Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.
-
Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети
Марсіанські пейзажі
Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?
Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко