NASA опублікувало першу фотографію з телескопа James Webb

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало першу кольорову фотографію Всесвіту, зроблену космічним телескопом James Webb(Джеймс Вебб). Світлину оприлюднили в ніч на вівторок, 12 липня.

"Це перше зображення, отримане космічним телескопом James Webb, є найглибшим і найчіткішим інфрачервоним зображенням Всесвіту на сьогодні", - йдеться у повідомленні NASA. На світлині видно скупчення галактик SMACS 0723, яким воно було 4,6 мільярда років тому.

"Тисячі галактик, у тому числі найбільш тьмяні об'єкти, що будь-коли спостерігалися в інфрачервоному діапазоні, вперше потрапили у поле зору Вебба. Цей шматочок величезного Всесвіту займає ділянку неба розміром приблизно в піщинку, яку хтось на землі тримає на відстані витягнутої руки" , - описали світлину в NASA.

SMACS 0723 має настільки велику масу, що гравітація спотворює світло розташованих за ним галактик, діючи як "гравітаційна лінза". Завдяки цьому ефекту камері вдається сфотографувати розташовані за скупченням SMACS 0723 віддаленіші галактики, пояснює NASA.

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Інші оброблені зображення мають представити згодом 12 липня. "Перше зображення, отримане космічним телескопом Вебба, є історичним моментом для науки й техніки. Для астрономії та дослідження космосу. Для Америки і всього людства", - написав президент США Джо Байден.

James Webb запустили в космос у грудні 2021 року. Це спільний проєкт NASA, Європейського та Канадського космічних агентств. Орієнтовна вартість проєкту становила 10 мільярдів доларів США, а робота над ним розпочалася понад 30 років тому. Це найдорожчий в історії телескоп.

Багато в чому він перевершує свого попередника - телескоп Hubble - за розмірами та технічним оснащенням. Він дозволить дослідникам побачити далеке минуле Всесвіту, формування перших галактик та перших зірок. Також серед завдань Джеймса Вебба - пошук придатних для життя планет із запасами води.

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